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4 جامعات عربية ضمن أفضل 100 جامعة حول العالم في براءات الاختراع
4 جامعات عربية ضمن أفضل 100 جامعة حول العالم في براءات الاختراع
سبوتنيك عربي
نشرت منظمة الأكاديمية الوطنية للمخترعين "National Academy of Inventors" في الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة أفضل 100 جامعة في جميع أنحاء العالم لعام 2024،... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T13:57+0000
2025-03-09T13:57+0000
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وتركز المنظمة من خلال تصنيفها على الدور الحيوي، الذي تلعبه براءات الاختراع في ترجمة البحوث والابتكارات الجامعية إلى منتجات تسهم في تعزيز الابتكارات في التنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية في منظومة البحث والابتكار، وتضم القائمة جامعات عالمية مرموقة ومؤسسات حكومية وغير حكومية.وتعد جامعة الملك فيصل واحدة من الجامعات، التي تسهم بشكل فعّال في البحث العلمي والابتكار في المجالات كافة، في حين سجلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 265 براءة اختراع واحتلت المركز الخامس عالميًا، وحلت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الترتيب الـ15 عالميًا مسجلة 141 اختراعًا، كما سجلت جامعة الملك سعود 56 براءة اختراع محتلة الترتيب الـ64 عالميًا.وهنأ البسام الجامعات السعودية التي تصدرت القائمة، مثمنا الحراك البحثي للجامعات السعودية، متطلعًا لمزيد من الإنجازات على المستوى المحلي والدولي للجامعات السعودية في شتى المجالات.
https://sarabic.ae/20250309/الكويت-تسحب-الجنسية-من-متورطين-في-سرقة-25-مليار-دولار-وتسلمهما-للعراق-1098525367.html
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4 جامعات عربية ضمن أفضل 100 جامعة حول العالم في براءات الاختراع
13:57 GMT 09.03.2025 (تم التحديث: 14:05 GMT 09.03.2025)
نشرت منظمة الأكاديمية الوطنية للمخترعين "National Academy of Inventors" في الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة أفضل 100 جامعة في جميع أنحاء العالم لعام 2024، وتصدرت إحدى الجامعات العربية الترتيب العالمي.
وتركز المنظمة من خلال تصنيفها على الدور الحيوي، الذي تلعبه براءات الاختراع في ترجمة البحوث والابتكارات الجامعية إلى منتجات تسهم في تعزيز الابتكارات في التنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية في منظومة البحث والابتكار، وتضم القائمة جامعات عالمية مرموقة ومؤسسات حكومية وغير حكومية.
وسجلت الجامعات السعودية تقدمًا ملحوظًا في ترتيب الجامعات العالمية في عدد براءات الاختراع على مستوى العالم، حيث تصدّرت جامعة الملك فيصل قائمة التصنيف لهذا العام بعدد 631 براءة اختراع، وتقدمت في عدد براءات الاختراع على جامعات عالمية مرموقة في هذا المجال.
وتعد جامعة الملك فيصل واحدة من الجامعات، التي تسهم بشكل فعّال في البحث العلمي والابتكار في المجالات كافة، في حين سجلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 265 براءة اختراع واحتلت المركز الخامس عالميًا، وحلت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الترتيب الـ15 عالميًا مسجلة 141 اختراعًا، كما سجلت جامعة الملك سعود 56 براءة اختراع محتلة الترتيب الـ64 عالميًا.
وأكد الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام البسام، أن "الجامعات السعودية شهدت تحولًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في جميع الأصعدة، لا سيما في مجالات البحث العلمي والابتكار، وأصبحت المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية مراكز جذب للبحث العلمي والابتكار في مجالات متعددة ضمن رؤية المملكة 2030، التي تدعم البحث العلمي والابتكار، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة حفظها الله، وتوجيهات معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات".
وهنأ البسام الجامعات السعودية التي تصدرت القائمة، مثمنا الحراك البحثي للجامعات السعودية، متطلعًا لمزيد من الإنجازات على المستوى المحلي والدولي للجامعات السعودية في شتى المجالات.