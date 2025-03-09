https://sarabic.ae/20250309/4-دول-عربية-بين-أقوى-10-بلدان-من-حيث-القوة-الشرائية-في-2025-1098532962.html
4 دول عربية بين أقوى 10 بلدان من حيث القوة الشرائية في 2025
4 دول عربية بين أقوى 10 بلدان من حيث القوة الشرائية في 2025
سبوتنيك عربي
يعتمد تصنيف القوة الشرائية للدول على مستوى دخل الفرد وتكاليف الخدمات الأساسية وطبيعة المنتجات المرتبطة بالأنشطة الحياتية المختلفة. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T16:42+0000
2025-03-09T16:42+0000
2025-03-09T16:42+0000
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ويختلف تصنيف الدول عالميا من عام إلى آخر، وفقا لتغير تلك المعايير، حسبما ذكر مؤشر "نمبيو" المتخصص في الإحصائيات العالمية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
4 دول عربية بين أقوى 10 بلدان من حيث القوة الشرائية في 2025
يعتمد تصنيف القوة الشرائية للدول على مستوى دخل الفرد وتكاليف الخدمات الأساسية وطبيعة المنتجات المرتبطة بالأنشطة الحياتية المختلفة.
ويختلف تصنيف الدول عالميا من عام إلى آخر، وفقا لتغير تلك المعايير، حسبما ذكر مؤشر "نمبيو" المتخصص في الإحصائيات العالمية.