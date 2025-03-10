https://sarabic.ae/20250310/ترتيب-الدول-العربية-التي-لديها-نساء-متعلمات-أكثر-من-رجالها-1098545153.html
ترتيب الدول العربية التي لديها نساء متعلمات أكثر من رجالها
ترتيب الدول العربية التي لديها نساء متعلمات أكثر من رجالها
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات استطلاعية، مستمدة من عدة دول عربية، عن تباين في التعليم بين الذكور والإناث، حيث تباينت الفجوة صعودا وهبوطا حسب الدولة. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T08:09+0000
2025-03-10T08:09+0000
2025-03-10T08:09+0000
مجتمع
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وأظهرت البيانات تفوق السيدات على الرجال في بعض الدول، بمستواهن التعليمي، على عكس الصورة النمطية عن السيدة العربية.وحسب البيانات الاستطلاعية التي نشرتها شبكة "البارومتر العربي"، تصدرت الكويت نسبة السيدات الحائزات على تعليم عال، بعد التعليم الثانوي، بنسبة 79%، مقابل 71% للرجال.وعلى الجانب الآخر، تعتبر نسبة الرجال الحائزين على التعليم ما بعد الثانوي أكبر من نسبة النساء في دول عربية أخرى.أما الفجوة الأكبر بين الجنسين، كانت من نصيب موريتانيا، حيث بلغت نسبة الرجال المتعلمين 29%، أما نسبة الإناث 15%، وهي البلد الوحيد ضمن استطلاع الباروميتر العربي الأخير التي تقل عن المتوسط العالمي.علماء روس يتوصلون إلى "عامل إبطاء" ألزهايمر وباركنسون
https://sarabic.ae/20250308/تزامنا-مع-يوم-المرأة-العالمي-إجراء-أول-جراحة-في-العالم-لاستئصال-الأورام-عن-بعد-1098491241.html
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منوعات
ترتيب الدول العربية التي لديها نساء متعلمات أكثر من رجالها
كشفت بيانات استطلاعية، مستمدة من عدة دول عربية، عن تباين في التعليم بين الذكور والإناث، حيث تباينت الفجوة صعودا وهبوطا حسب الدولة.
وأظهرت البيانات تفوق السيدات على الرجال في بعض الدول، بمستواهن التعليمي، على عكس الصورة النمطية عن السيدة العربية.
وحسب البيانات الاستطلاعية التي نشرتها شبكة "البارومتر العربي
"، تصدرت الكويت نسبة السيدات الحائزات على تعليم عال، بعد التعليم الثانوي، بنسبة 79%، مقابل 71% للرجال.
فيما تلا لبنان الكويت، حيث كانت نسبة السيدات الحائزات على التعليم العالي، 42%، مقابل 41% للرجال، كذلك الأردن (35% سيدات، 33% رجال)، وتونس (29% سيدات 28% رجال)، والمغرب (27% سيدات، 25% رجال).
وعلى الجانب الآخر، تعتبر نسبة الرجال الحائزين على التعليم ما بعد الثانوي أكبر من نسبة النساء في دول عربية أخرى.
ففي فلسطين، بلغت نسبة الرجال المتعلمين جامعيا 40%، بينما السيدات 37%، كذلك الأمر بالنسبة للعراق (28% للرجال، مقابل 20% للسيدات)
أما الفجوة الأكبر بين الجنسين، كانت من نصيب موريتانيا، حيث بلغت نسبة الرجال المتعلمين 29%، أما نسبة الإناث 15%، وهي البلد الوحيد ضمن استطلاع الباروميتر العربي الأخير التي تقل عن المتوسط العالمي.