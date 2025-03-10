https://sarabic.ae/20250310/ترتيب-الدول-العربية-التي-لديها-نساء-متعلمات-أكثر-من-رجالها-1098545153.html

ترتيب الدول العربية التي لديها نساء متعلمات أكثر من رجالها

ترتيب الدول العربية التي لديها نساء متعلمات أكثر من رجالها

سبوتنيك عربي

كشفت بيانات استطلاعية، مستمدة من عدة دول عربية، عن تباين في التعليم بين الذكور والإناث، حيث تباينت الفجوة صعودا وهبوطا حسب الدولة. 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T08:09+0000

2025-03-10T08:09+0000

2025-03-10T08:09+0000

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وأظهرت البيانات تفوق السيدات على الرجال في بعض الدول، بمستواهن التعليمي، على عكس الصورة النمطية عن السيدة العربية.وحسب البيانات الاستطلاعية التي نشرتها شبكة "البارومتر العربي"، تصدرت الكويت نسبة السيدات الحائزات على تعليم عال، بعد التعليم الثانوي، بنسبة 79%، مقابل 71% للرجال.وعلى الجانب الآخر، تعتبر نسبة الرجال الحائزين على التعليم ما بعد الثانوي أكبر من نسبة النساء في دول عربية أخرى.أما الفجوة الأكبر بين الجنسين، كانت من نصيب موريتانيا، حيث بلغت نسبة الرجال المتعلمين 29%، أما نسبة الإناث 15%، وهي البلد الوحيد ضمن استطلاع الباروميتر العربي الأخير التي تقل عن المتوسط العالمي.علماء روس يتوصلون إلى "عامل إبطاء" ألزهايمر وباركنسون

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