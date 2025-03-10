https://sarabic.ae/20250310/صداقة-غير-متوقعة-بين-شاب-وقرد--1098566555.html
صداقة غير متوقعة بين شاب وقرد
صداقة غير متوقعة بين شاب وقرد
سبوتنيك عربي
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة طريفة بين شاب وقرد صغير على جانب الطريق. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T20:12+0000
2025-03-10T20:12+0000
2025-03-10T20:12+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وفي المشهد الذي لاقى تفاعلًا واسعًا، اقترب القرد من الشاب بطريقة ودية، ليشاركه وجبته في لحظة غير مألوفة. وأثار الفيديو إعجاب الكثيرين، حيث اعتبره البعض دليلًا على العفوية والانسجام بين الإنسان والطبيعة. "حقيقة أم خيال"... حوت يبتلع قاربا في البحر... فيديوحوت أحدب يبتلع شابا على شواطئ تشيلي... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
صداقة غير متوقعة بين شاب وقرد
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة طريفة بين شاب وقرد صغير على جانب الطريق.
وفي المشهد الذي لاقى تفاعلًا واسعًا، اقترب القرد من الشاب بطريقة ودية، ليشاركه وجبته في لحظة غير مألوفة.
وأثار الفيديو إعجاب الكثيرين، حيث اعتبره البعض دليلًا على العفوية والانسجام بين الإنسان والطبيعة.