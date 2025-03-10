https://sarabic.ae/20250310/عادة-سيئة-على-الإفطار-تمثل-أقصر-طريق-للإصابة-بأمراض-مميتة-1098545499.html
"عادة سيئة" على الإفطار تمثل أقصر طريق للإصابة بأمراض مميتة
"عادة سيئة" على الإفطار تمثل أقصر طريق للإصابة بأمراض مميتة
سبوتنيك عربي
حثّ خبراء في الصحة على الإقلاع عن عادة سيئة، يقدم عليها الملايين خلال شهر رمضان على مائدة الإفطار لكسر صيامهم، مؤكدين أنها "أقصر طريق للإصابة بأمراض مميتة". 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T09:06+0000
2025-03-10T09:06+0000
2025-03-10T09:06+0000
مجتمع
رمضان
منوعات
الأخبار
منظمة الصحة العالمية
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مشاكل صحية خطيرةأكد اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية والحساسية والعناية الحثيثة، الطبيب الأردني، محمد حسن الطراونة، أن "التدخين فور الإفطار في شهر رمضان قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، مثل التهيج في الأغشية المخاطية للفم والإصابة بالفطريات الفموية، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام وجفاف الحلق".وحذر من أن "التدخين مباشرة بعد الصيام، دون تناول أي طعام أو شراب، قد يؤدي إلى عسر الهضم أو تسمم التبغ"، مشيرا إلى أن "هذه العادة تساهم في تقليل نسبة الأكسجين في الجسم بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون، مما قد يتسبب في شعور بالدوران والصداع، ويزيد من احتمالية الإصابة بنوبات الربو والانسداد القصبي المزمن، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالجلطات القلبية"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".هل التحذير يشمل التدخين الإلكتروني؟أوضح الطراونة أن مخاطر التدخين، خصوصا بعد الإفطار مباشرة، تشمل جميع أنواع التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، و"رغم ما يروج له من أن استخدام السجائر الإلكترونية بنكهات مختلفة يمكن أن يساعد في الإقلاع عن التدخين، إلا أن هذه المعلومة غير صحيحة"، بحسب قوله.ولفت الطراونة إلى دراسة أجرتها جامعة بوسطن الأمريكية، أظهرت أن تدخين السجائر الإلكترونية يؤدي إلى تدمير الخلايا المناعية في الرئتين، ما يزيد من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا والالتهابات الفيروسية بشكل عام، فضلا عن زيادة احتمال الإصابة بالربو والانسداد الرئوي.وأشار أيضا إلى دراسة أخرى، أكدت أن التدخين بعد الاستيقاظ من النوم بـ5 دقائق يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بمقدار 3 أضعاف، مقارنة بمن ينتظرون ساعة قبل تدخين أول سيجارة.نصائح للمدخنينويرى الطبيب محمد حسن الطراونة، أن شهر رمضان يعد فرصة مثالية للمدخنين للإقلاع عن التدخين بجميع أنواعه، بسبب الضرر الكبير الذي يسببه على الصحة، وأوصى بانتظار بعض الوقت بعد شرب الماء أو تناول الطعام قبل التدخين، وذلك لتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع مفاجئ في ثاني أكسيد الكربون.كما نصح الطراونة باستخدام بدائل النيكوتين، مثل العلكة واللاصقات، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، التي تعتبر من الوسائل الفعّالة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.منظمة الصحة العالمية: فرصة ذهبيةوفي هذا السياق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإقلاع عن التدخين خلال شهر رمضان "فرصة ذهبية" بالنسبة للمدخنين.وقالت في تقرير حديث لها، موجهةً حديثها للمدخن: "إنها فرصة ذهبية لتصفية ذهنك، والإقلاع عن التبغ والنيكوتين إلى الأبد، لقد فعل ذلك آلاف الأشخاص، ويمكن للجميع اتخاذ الخطوات الأولى نحو حياة أكثر صحة".وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن "أكثر من 80% من مستخدمي التبغ البالغ عددهم 1.3 مليار شخص في العالم يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل".وتابعت في رسالتها: "اقلع عن التدخين، وفي غضون 5 سنوات ينخفض خطر إصابتك بالسكتة الدماغية إلى مستوى غير المدخن، احمِ قلبك، وابدأ اليوم واختر الصحة".
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رمضان, منوعات, الأخبار, منظمة الصحة العالمية
رمضان, منوعات, الأخبار, منظمة الصحة العالمية
"عادة سيئة" على الإفطار تمثل أقصر طريق للإصابة بأمراض مميتة
حثّ خبراء في الصحة على الإقلاع عن عادة سيئة، يقدم عليها الملايين خلال شهر رمضان على مائدة الإفطار لكسر صيامهم، مؤكدين أنها "أقصر طريق للإصابة بأمراض مميتة".
أكد اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية والحساسية والعناية الحثيثة، الطبيب الأردني، محمد حسن الطراونة، أن "التدخين فور الإفطار في شهر رمضان قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، مثل التهيج في الأغشية المخاطية للفم والإصابة بالفطريات الفموية، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام وجفاف الحلق".
وحذر من أن "التدخين مباشرة بعد الصيام، دون تناول أي طعام أو شراب، قد يؤدي إلى عسر الهضم أو تسمم التبغ"، مشيرا إلى أن "هذه العادة تساهم في تقليل نسبة الأكسجين في الجسم بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون، مما قد يتسبب في شعور بالدوران والصداع، ويزيد من احتمالية الإصابة بنوبات الربو والانسداد القصبي المزمن، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالجلطات القلبية"، وفقا لوكالة
الأنباء الأردنية "بترا".
هل التحذير يشمل التدخين الإلكتروني؟
أوضح الطراونة أن مخاطر التدخين، خصوصا بعد الإفطار مباشرة، تشمل جميع أنواع التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، و"رغم ما يروج له من أن استخدام السجائر الإلكترونية بنكهات مختلفة يمكن أن يساعد في الإقلاع عن التدخين، إلا أن هذه المعلومة غير صحيحة"، بحسب قوله.
وأشار إلى أن "السجائر الإلكترونية تحتوي على مادة "النيكوتين" التي تسبب الإدمان، كما أن الأبخرة المتصاعدة منها نتيجة الاحتراق تضر الرئتين والجهاز التنفسي والقلب، وتزيد من خطر الولادة المبكرة ونقص وزن الجنين لدى النساء الحوامل".
ولفت الطراونة إلى دراسة أجرتها جامعة بوسطن الأمريكية، أظهرت أن تدخين السجائر الإلكترونية يؤدي إلى تدمير الخلايا المناعية في الرئتين، ما يزيد من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا والالتهابات الفيروسية بشكل عام، فضلا عن زيادة احتمال الإصابة بالربو والانسداد الرئوي.
وأشار أيضا إلى دراسة أخرى، أكدت أن التدخين بعد الاستيقاظ من النوم بـ5 دقائق يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بمقدار 3 أضعاف، مقارنة بمن ينتظرون ساعة قبل تدخين أول سيجارة.
ويرى الطبيب محمد حسن الطراونة، أن شهر رمضان يعد فرصة مثالية للمدخنين للإقلاع عن التدخين بجميع أنواعه، بسبب الضرر الكبير الذي يسببه على الصحة، وأوصى بانتظار بعض الوقت بعد شرب الماء أو تناول الطعام قبل التدخين، وذلك لتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع مفاجئ في ثاني أكسيد الكربون.
كما نصح الطراونة باستخدام بدائل النيكوتين، مثل العلكة واللاصقات، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، التي تعتبر من الوسائل الفعّالة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.
منظمة الصحة العالمية: فرصة ذهبية
وفي هذا السياق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإقلاع عن التدخين خلال شهر رمضان "فرصة ذهبية" بالنسبة للمدخنين.
وقالت في تقرير حديث
لها، موجهةً حديثها للمدخن: "إنها فرصة ذهبية لتصفية ذهنك، والإقلاع عن التبغ والنيكوتين إلى الأبد، لقد فعل ذلك آلاف الأشخاص، ويمكن للجميع اتخاذ الخطوات الأولى نحو حياة أكثر صحة".
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن "أكثر من 80% من مستخدمي التبغ البالغ عددهم 1.3 مليار شخص في العالم يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل".
وتابعت في رسالتها: "اقلع عن التدخين، وفي غضون 5 سنوات ينخفض خطر إصابتك بالسكتة الدماغية إلى مستوى غير المدخن، احمِ قلبك، وابدأ اليوم واختر الصحة".