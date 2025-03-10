لمساعدة "المتعففين"... مبادرة مصرية "رمضانية" تستهدف توصيل المساعدات حتى "باب المنزل"
12:08 GMT 10.03.2025 (تم التحديث: 12:17 GMT 10.03.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA"... مبادرة مصرية "رمضانية" تستهدف توصيل المساعدات لـ"باب المنزل"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
تتعدد المبادرات الخيرية في الدول الإسلامية خلال شهر رمضان، والتي تعكس التكافل الإنساني وتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين على نطاق واسع.
تقدم بعض المؤسسات الكبرى والجمعيات والأحزاب مساعدات متعددة على مدار الشهر، وبعض هذه المبادرات يطلقها أفراد لا ينتمون لمؤسسات أو جمعيات، فقط يعملون على تقديم هذه المساعدات بجهود ذاتية وعبر تبرعات الأصدقاء والأشخاص الذين يرغبون في التبرع لتقديم وجبات الإفطار أو ما يعرف بـ "شنطة رمضان".
بسنت علي ودعاء رمضان، فتاتان مصريتان أطلقتا مبادرة خيرية تهدف لتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين في مصر، لكنهما حرصتا على تجربة مغايرة في تقديم المساعدة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA"... مبادرة مصرية "رمضانية" تستهدف توصيل المساعدات لـ"باب المنزل"
"... مبادرة مصرية "رمضانية" تستهدف توصيل المساعدات لـ"باب المنزل"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وفق حديث بسنت علي، من مؤسسي المبادرة، مع "سبوتنيك"، فإن المبادرة قدمت هذا العام نحو 700 "شنطة رمضان"، تتضمن مواد غذائية.
تختلف الآلية التي يتم توزيع المساعدات بها من قبل بسنت علي ودعاء رمضان، إذ يتم توصيل المساعدات بمساعدة المتطوعين إلى منازل المتعففين الذين لا يطلبون أي مساعدات.
في القاهرة والعياط في الجيزة، حرص المتطوعون على الوصول إلى منازل المتعففين بأنفسهم، دون طوابير أو زحام، أو عمليات تصوير كما يحدث في بعض المبادرات.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA"... مبادرة مصرية "رمضانية" تستهدف توصيل المساعدات لـ"باب المنزل"
"... مبادرة مصرية "رمضانية" تستهدف توصيل المساعدات لـ"باب المنزل"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
عادة يتم إحصاء أسماء الأسر المتعففة من الأيتام والفقراء، الذين هم بحاجة للمساعدات، ويتم إرسالها إليهم مع بداية الشهر، من أفراد المبادرة.
تتم تعبئة "المساعدات" في منطقة السيدة زينب، والتي يتم جمعها أو شراؤها من تبرعات بعض الأشخاص، ويتم تحديد الأسر والمناطق المستهدفة بالتوزيع، ومنها "بركة الفيل، مسطرد، الناصرية، منطقة الزلزال، عين الصيرة، الكنيسة"، وهي جميعها مناطق داخل نطاق القاهرة الكبرى.
يتم توزيع المساعدات على مدار الشهر، بحيث يتم الانتقال من منطقة إلى أخرى وصولا لنهاية الشهر.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA"... مبادرة مصرية "رمضانية" تستهدف توصيل المساعدات لـ"باب المنزل"
"... مبادرة مصرية "رمضانية" تستهدف توصيل المساعدات لـ"باب المنزل"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تشمل المبادرة أيضا عمليات إطعام يومية، ومن خلالها أيضا يتم توصيل الطعام بعد إعداده في المطبخ الخاص بالمبادرة حتى باب المنزل، وذلك لعدم التسبب في أي إحراج للأسر المتعففة.
تشمل مناطق الإطعام "الصف، الكنيسة، مصر القديمة، دار السلام"، ومناطق أخرى داخل نطاق الجيزة والقاهرة.
تؤكد دعاء رمضان في حديثها مع "سبوتنيك"، أن المبادرة اهتمت بجانب إنساني هام إلى جانب تقديم يد العون، خاصة أن بعض الأسر والأشخاص يخشون طلب المساعدة وهم "المتعففون" ولا يستطيعون الذهاب للجمعيات أو الوقوف في أي طوابير أو موائد تقدم المساعدات، لذلك ركزت مبادرتهما على هذه الفئة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA"... مبادرة مصرية "رمضانية" تستهدف توصيل المساعدات لـ"باب المنزل"
"... مبادرة مصرية "رمضانية" تستهدف توصيل المساعدات لـ"باب المنزل"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
توضح دعاء رمضان أن عمليات اختيار الأشخاص تم بعناية بعد التدقيق والتأكد من حاجتهم للمساعدة، وذلك من خلال معرفة المتطوعين وأهالي المنطقة، إذ تصلهم وجبات الإفطار على مدار الشهر حتى باب منزلهم.
وتشير إلى أن المبادرة تحرص على عدم تصوير الأشخاص، خاصة أن في ذلك أذى نفسي لهم، كما تراعي المبادرة عدم معرفة جيرانهم بأنهم يتلقون مساعدات أو حتى وجبات إفطار.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA"... مبادرة مصرية "رمضانية" تستهدف توصيل المساعدات لـ"باب المنزل"
"... مبادرة مصرية "رمضانية" تستهدف توصيل المساعدات لـ"باب المنزل"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تعمل المبادرة كل عام على زيادة الأعداد الذين تقدم لهم المساعدات، غير أن ذلك يتوقف على مقدرة أعضاء المبادرة الذاتية، وكذلك المتبرعين من أهالي المنطقة أو من "فاعلي الخير" الذي يتواصلون معهم لتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين على مدار الشهر.
كما يحرص عدد من الفتيات والشباب على التطوع في المبادرة خلال الشهر لإعداد الطعام وتوصيل المساعدات الغذائية ووجبات الإفطار أيضا إلى باب المنزل.