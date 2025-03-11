https://sarabic.ae/20250311/السعودية-والأردن-يرحبان-باندماج-قسد-ضمن-مؤسسات-الدولة-السورية-1098570133.html
السعودية والأردن يرحبان باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية
السعودية والأردن يرحبان باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية
سبوتنيك عربي
رحب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مع مظلوم عبدي، زعيم قوات سوريا الديمقراطية، الذي يقضي بانضمام "قسد"... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T07:28+0000
2025-03-11T07:28+0000
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وقالت الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء: "نرحب بالاتفاق الذي يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن المؤسسات السورية، ونشيد بإجراءات القيادة السورية لصون السلم الأهلي وجهود استكمال مسار بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الأمن والاستقرار".وأضافت: "المملكة تجدد دعمها الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".ومن جانبه، رحب الأردن بالاتفاق، وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن عمان ترحب به، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا بما يضمن وحدتها وسيادتها.وتابعت: "ندعم الشعب السوري لتجاوز المرحلة الانتقالية من خلال عملية يشارك فيها مختلف أطيافه وتحفظ حقوقه وتحميه من الفوضى والصراع".وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، أمس الاثنين، توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
https://sarabic.ae/20250219/هل-تنضم-قسد-إلى-جيش-سوريا-الجديد؟-1097961070.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن
السعودية والأردن يرحبان باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية
رحب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مع مظلوم عبدي، زعيم قوات سوريا الديمقراطية، الذي يقضي بانضمام "قسد" إلى مؤسسات الدولة السورية.
وقالت الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء: "نرحب بالاتفاق الذي يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن المؤسسات السورية، ونشيد بإجراءات القيادة السورية لصون السلم الأهلي وجهود استكمال مسار بناء مؤسسات الدولة
بما يحقق الأمن والاستقرار".
وأضافت: "المملكة تجدد دعمها الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".
ومن جانبه، رحب الأردن بالاتفاق، وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن عمان ترحب به، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا
بما يضمن وحدتها وسيادتها.
وتابعت: "ندعم الشعب السوري لتجاوز المرحلة الانتقالية من خلال عملية يشارك فيها مختلف أطيافه وتحفظ حقوقه وتحميه من الفوضى والصراع".
وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، أمس الاثنين، توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية
ضمن مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.