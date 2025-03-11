https://sarabic.ae/20250311/ضجة-في-إيران-بعد-تصريحات-خطيرة-من-جنرال-سابق-بالحرس-الثوري-حول-الاغتيالات-فيديو-1098570515.html

ضجة في إيران بعد تصريحات خطيرة من جنرال سابق بالحرس الثوري حول الاغتيالات... فيديو

ضجة في إيران بعد تصريحات خطيرة من جنرال سابق بالحرس الثوري حول الاغتيالات... فيديو

سبوتنيك عربي

أثار الجنرال محسن رفيق دوست، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، ضجة كبيرة في إيران، عقب حواره الذي كشف فيه عن إشرافه على عدد من عمليات الاغتيال ضد... 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T07:31+0000

2025-03-11T07:31+0000

2025-03-11T07:31+0000

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وفي مقابلة مع وكالة "دیده‌بان ایران" الإيرانية،، قال الجنرال رفيق دوست، الذي كان يشغل منصب وزير الحرس الثوري عام 1979، إن إيران كانت تموّل عمليات الاغتيال من خلال حساب في بنك صادرات الإيراني الحكومي عبر أحد فروعه في مدينة فرانكفورت الألمانية.وأضاف أنه كان "يتم إيداع أموال من تجارة الأسلحة غير المشروعة لتمويل عمليات لم يكن لها ميزانية رسمية"، مشيرا إلى تهديد السلطات الإيرانية، دولا غربية بارتكاب هجمات، إذا لم يتم إطلاق سراح بعض منفذي الاغتيالات.وكشف رفيق دوست، لأول مرة، أن "إيران دفعت أموالا لمقاتلي منظمة "إيتا" الباسكية الإسبانية لتنفيذ اغتيالات شخصيات بارزة معارضة للجمهورية الإسلامية، ومن بينهم "شابور بختيار آخر رئيس وزراء في عهد الشاه، وغلام علي أويسي قائد الجيش الإيراني السابق".من جهته، أصدر مكتب الجنرال الإيراني محسن رفيق دوست، بيانا، نفي فيه صحة ما قال خلال البرنامج "التاريخ الشفوي" الذي بثته الوكالة الناطقة بالفارسية.وقال البيان، إنه "تم استغلال تصريحات دوست بشكل سيء من قبل وسائل الإعلام المعادية في الخارج ووسائل الإعلام المحلية المتحيزة لأغراض سياسية محددة".وأوضح أن هذه الوسائل قامت بـ"تحريف تصريحاته من خلال حذف أجزاء من المقابلة، وزعمت كذبا أن دوست والنظام الإسلامي مرتبطان باغتيال بعض الأفراد"، مؤكدا أن "هذه الادعاءات غير صحيحة ويتم نفيها تماماً".وكان رفيق دوست رئيسا للجهاز الأمني لروح الله الخميني في عام 1979 خلال الثورة الإيرانية، وساعد في تأسيس الحرس الثوري، كما تولى منصب وزيرا للحرس في الفترة (1982- 1989).

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