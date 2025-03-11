https://sarabic.ae/20250311/كارلسون-أوكرانيا-ليست-دولة-ذات-سيادة-وسلطاتها-نصبت-من-قبل-المخابرات-الأمريكية-جراء-انقلاب-1098568382.html
كارلسون: أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة وسلطاتها نصبتها المخابرات الأمريكية جراء انقلاب
كارلسون: أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة وسلطاتها نصبتها المخابرات الأمريكية جراء انقلاب
سبوتنيك عربي
أكد الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، وأن حكومتها تم تنصيبها من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، نتيجة انقلاب في عام 2014. 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T04:00+0000
2025-03-11T04:00+0000
2025-03-11T05:35+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كارلسون في مقابلة مع صحفي أمريكي آخر هو كريس كومو: "إن أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، وتم تنصيب الحكومة الأوكرانية من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في انقلاب عام 2014، إذن فهي ليست دولة ذات سيادة".وأشار أيضا إلى أنه في أبريل/ نيسان 2022، توصل ممثلو روسيا وأوكرانيا إلى شروط لإنهاء الصراع خلال المفاوضات التي جرت في تركيا، إلا أن أوكرانيا قطعت المفاوضات بعد "ظهور مفاجئ لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في كييف وتلاوته رسالة من إدارة بايدن، جاء فيها "لا، لأي سلام. ومن غير المسموح لكم بإجراء مفاوضات سلام".وفي 2022، عقدت مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية لإنهاء الأزمة الأوكرانية، إلا أنها فشلت بسبب عرقلة دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.وتؤكد موسكو انفتاحها على المفاوضات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، مع التشديد على ضرورة أن تستند المفاوضات إلى الحقائق على أرض الواقع والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول عام 2022.
https://sarabic.ae/20250311/روبيو-زيلينسكي-ليس-جزءا-من-الوفد-الأوكراني-المشارك-في-الاجتماعات-المقبلة-مع-واشنطن-1098567896.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
كارلسون: أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة وسلطاتها نصبتها المخابرات الأمريكية جراء انقلاب
04:00 GMT 11.03.2025 (تم التحديث: 05:35 GMT 11.03.2025)
أكد الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، وأن حكومتها تم تنصيبها من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، نتيجة انقلاب في عام 2014.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كارلسون في مقابلة مع صحفي أمريكي آخر هو كريس كومو: "إن أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، وتم تنصيب الحكومة الأوكرانية من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في انقلاب عام 2014، إذن فهي ليست دولة ذات سيادة
".
وبحسب كارلسون، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أصبح من الواضح أن موسكو ستفوز في الصراع.
وأشار أيضا إلى أنه في أبريل/ نيسان 2022، توصل ممثلو روسيا وأوكرانيا إلى شروط لإنهاء الصراع خلال المفاوضات التي جرت في تركيا، إلا أن أوكرانيا قطعت المفاوضات بعد "ظهور مفاجئ لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في كييف وتلاوته رسالة من إدارة بايدن، جاء فيها "لا، لأي سلام. ومن غير المسموح لكم بإجراء مفاوضات سلام".
وفي 2022، عقدت مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية لإنهاء الأزمة الأوكرانية، إلا أنها فشلت بسبب عرقلة دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
وتؤكد موسكو انفتاحها على المفاوضات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، مع التشديد على ضرورة أن تستند المفاوضات إلى الحقائق على أرض الواقع والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول عام 2022.