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بلا قيود
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مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
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شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250311/كارلسون-أوكرانيا-ليست-دولة-ذات-سيادة-وسلطاتها-نصبت-من-قبل-المخابرات-الأمريكية-جراء-انقلاب-1098568382.html
كارلسون: أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة وسلطاتها نصبتها المخابرات الأمريكية جراء انقلاب
كارلسون: أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة وسلطاتها نصبتها المخابرات الأمريكية جراء انقلاب
سبوتنيك عربي
أكد الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، وأن حكومتها تم تنصيبها من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، نتيجة انقلاب في عام 2014. 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T04:00+0000
2025-03-11T05:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كارلسون في مقابلة مع صحفي أمريكي آخر هو كريس كومو: "إن أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، وتم تنصيب الحكومة الأوكرانية من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في انقلاب عام 2014، إذن فهي ليست دولة ذات سيادة".وأشار أيضا إلى أنه في أبريل/ نيسان 2022، توصل ممثلو روسيا وأوكرانيا إلى شروط لإنهاء الصراع خلال المفاوضات التي جرت في تركيا، إلا أن أوكرانيا قطعت المفاوضات بعد "ظهور مفاجئ لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في كييف وتلاوته رسالة من إدارة بايدن، جاء فيها "لا، لأي سلام. ومن غير المسموح لكم بإجراء مفاوضات سلام".وفي 2022، عقدت مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية لإنهاء الأزمة الأوكرانية، إلا أنها فشلت بسبب عرقلة دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.وتؤكد موسكو انفتاحها على المفاوضات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، مع التشديد على ضرورة أن تستند المفاوضات إلى الحقائق على أرض الواقع والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول عام 2022.
https://sarabic.ae/20250311/روبيو-زيلينسكي-ليس-جزءا-من-الوفد-الأوكراني-المشارك-في-الاجتماعات-المقبلة-مع-واشنطن-1098567896.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

كارلسون: أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة وسلطاتها نصبتها المخابرات الأمريكية جراء انقلاب

04:00 GMT 11.03.2025 (تم التحديث: 05:35 GMT 11.03.2025)
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة "تاكر كارلسون"، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة تاكر كارلسون، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
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أكد الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، وأن حكومتها تم تنصيبها من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، نتيجة انقلاب في عام 2014.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كارلسون في مقابلة مع صحفي أمريكي آخر هو كريس كومو: "إن أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، وتم تنصيب الحكومة الأوكرانية من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في انقلاب عام 2014، إذن فهي ليست دولة ذات سيادة".
وبحسب كارلسون، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أصبح من الواضح أن موسكو ستفوز في الصراع.
وأشار أيضا إلى أنه في أبريل/ نيسان 2022، توصل ممثلو روسيا وأوكرانيا إلى شروط لإنهاء الصراع خلال المفاوضات التي جرت في تركيا، إلا أن أوكرانيا قطعت المفاوضات بعد "ظهور مفاجئ لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في كييف وتلاوته رسالة من إدارة بايدن، جاء فيها "لا، لأي سلام. ومن غير المسموح لكم بإجراء مفاوضات سلام".
وفي 2022، عقدت مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية لإنهاء الأزمة الأوكرانية، إلا أنها فشلت بسبب عرقلة دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روبيو: زيلينسكي ليس جزءا من الوفد الأوكراني المشارك في الاجتماعات المقبلة مع واشنطن
02:00 GMT
وتؤكد موسكو انفتاحها على المفاوضات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، مع التشديد على ضرورة أن تستند المفاوضات إلى الحقائق على أرض الواقع والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول عام 2022.
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