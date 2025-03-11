https://sarabic.ae/20250311/وكالة-الأونروا-لـ-سبوتنيك-مواد-الإغاثة-بدأت-في-النفاد-والقطاع-يعود-إلى-مربع-الصفر-1098588279.html

وكالة الأونروا لـ "سبوتنيك": مواد الإغاثة بدأت في النفاد والقطاع يعود إلى مربع الصفر

وكالة الأونروا لـ "سبوتنيك": مواد الإغاثة بدأت في النفاد والقطاع يعود إلى مربع الصفر

سبوتنيك عربي

قال عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الأوضاع في قطاع غزة تتدهور الآن بصورة دراماتيكية، نتيجة وقف دخول المساعدات... 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T17:15+0000

2025-03-11T17:15+0000

2025-03-11T17:15+0000

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن مخزون المواد الغذائية لدى المواطنين والمنظمات الأممية والإنسانية قد ينفد خلال أيام، وعلى الأكثر أسابيع قليلة، حيث بدأ الجميع يشهد معاناة شديدة، ويتم إعادة قطاع غزة إلى مربع صفر، عندما كانت ظاهرة الجوع تضرب شمال وجنوب القطاع.وأوضح أن باستمرار إغلاق المعابر، تتجه قطاع غزة إلى نفس الطريق، نحو انهيار كبير للأوضاع الإنسانية على الرغم من التحسن الذي حدث في الفترة الأخيرة، خلال إدخال الشاحنات بعد وقف إطلاق النار".وتابع: "في ذلك الوقت كانت تدخل من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات، واستطاعت الأونروا الوصول إلى 2 مليون فلسطيني وتزويدهم بالمواد الغذائية، وأكثر من نصف مليون فلسطيني تسلموا أغطية وفراش وخيام من الأونروا، الأوضاع تحسنت إلى حد ما، كما تم إدخال المستلزمات الطبية".ويرى أبو حسنة أن ما يحدث اليوم يدفع الأمور إلى المربع الأول مرة أخرى، وسيكون له تأثيرات خطيرة بدأت في الظهور الآن.وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، قد أكد أمس الإثنين، أن "انهيار الوكالة سيخلق فراغا خطيرا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الأردن وسوريا ولبنان".وقال لازاريني، إن "الوكالة تحتاج إلى دعم إضافي طارئ حتى تستطيع الاستمرار في العمل"، مشيرا إلى أن "هناك جهود في إسرائيل لإسكات المنظمات الداعمة للفلسطينيين".وأوضح أن "إسرائيل ترفض تسهيل دخول وخروج الأفراد من معبر كرم أبو سالم"، داعيا المجتمع الدولي إلى النظر للاقتراح العربي بشأن قطاع غزة. ووجّه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في وقت سابق، شركة الكهرباء الإسرائيلية بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، في إطار زيادة الضغوط على حركة حماس.وقال كوهين، في تصريحات له، إنه أوعز بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده ستوظف الوسائل كافة لإعادة جميع المختطفين وضمان أن لا تظل "حماس" في غزة، بعد الحرب، على حد قوله. وتُظهر بيانات الأقمار الاصطناعية، التي نشرتها الأمم المتحدة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن "ثلثي المباني في غزة قبل الحرب، أي ما يزيد عن 170 ألف مبنى (نحو 69% من إجمالي المباني)، قد تهدمت أو سويت بالأرض، وتشمل هذه الإحصائية ما مجموعه 245,123 وحدة سكنية"، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، ويحتاج حاليًا أكثر من 1.8 مليون شخص في غزة إلى مأوى، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.وأفاد تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي، بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تُقدر بنحو 18.5 مليار دولار، حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2024، وشملت الأضرار المباني السكنية والتجارية والمصانع والمدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة، كما أظهر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن إمدادات المياه المتاحة حاليًا تقل عن ربع الإمدادات، التي كانت متوفرة قبل الحرب، في حين تضررت ما لا يقل عن 68% من شبكة الطرق بشكل بالغ.

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https://sarabic.ae/20250310/الأونروا-على-المجتمع-الدولي-النظر-إلى-الاقتراح-العربي-بشأن-غزة-1098561643.html

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