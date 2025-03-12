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الأجهزة الأمنية المصرية تضبط 3 عصابات إلكترونية وتسترد ملايين الجنيهات
الأجهزة الأمنية المصرية تضبط 3 عصابات إلكترونية وتسترد ملايين الجنيهات
سبوتنيك عربي
تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من تفكيك ثلاث عصابات إلكترونية تعمل تحت مسميات "GME" و"RGA" و"BTS"، متخصصة في الاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت والاستيلاء على... 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T19:10+0000
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وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن هذه العملية جاءت بعد تلقي عدة بلاغات كشفت أن العصابات تمكنت من سرقة ما يقارب 12 مليون جنيه مصري (حوالي 240 ألف دولار).وأضافت الوزارة في بيان، أن التحريات أسفرت عن ضبط 39 شخصًا متورطًا في هذه الأنشطة الإجرامية، حيث تم العثور بحوزتهم على كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى سيارات، ومشغولات ذهبية، وهواتف ذكية، وحواسيب محمولة، وبلغت قيمة المضبوطات المالية والعينية نحو 75 مليون جنيه مصري.وكشفت التحقيقات أن هذه العصابات تتبع تشكيلًا إجراميًا دوليًا يدير منصات احتيالية في عدة دول، بما فيها مصر، ويعمل على تحويل الأموال المسروقة إلى الخارج بعد تحويلها إلى عملات رقمية باستخدام تطبيقات إلكترونية.وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، محذرة المواطنين من التعامل مع التطبيقات الإلكترونية مجهولة المصدر التي تروج لأرباح وهمية، كما دعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت.في سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، أواخر الشهر الماضي، القبض على أفراد عصابة تدير منصة احتيالية، وذلك بعد تلقيها بلاغات من أكثر من 100 مواطن خلال ثلاثة أيام. وكشفت التحريات أن العصابة تضم ثلاثة أجانب داخل مصر على صلة بشبكة خارجية، حيث اتفقوا مع 11 شخصًا لتأسيس شركة وهمية في القاهرة للترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب مقابل عمولات مالية. كما وفروا خطوط هواتف بأسماء وهمية لاستقبال وتحويل الأموال.وأسفرت المداهمة عن ضبط 13 متهمًا، وعُثر بحوزتهم على هواتف، و1135 شريحة محمول، ولابتوب، ومبالغ مالية بقيمة 1.27 مليون جنيه. واعترف المتهمون بجريمتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.وتواصل الأجهزة الأمنية المصرية جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
https://sarabic.ae/20250307/ضجة-في-مصر-الكشف-عن-مخطط-توريط-الفتيات-في-مقاطع-مخلة-1098483203.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

الأجهزة الأمنية المصرية تضبط 3 عصابات إلكترونية وتسترد ملايين الجنيهات

19:10 GMT 12.03.2025
© AP Photoالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من تفكيك ثلاث عصابات إلكترونية تعمل تحت مسميات "GME" و"RGA" و"BTS"، متخصصة في الاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت والاستيلاء على أموالهم.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن هذه العملية جاءت بعد تلقي عدة بلاغات كشفت أن العصابات تمكنت من سرقة ما يقارب 12 مليون جنيه مصري (حوالي 240 ألف دولار).
وأضافت الوزارة في بيان، أن التحريات أسفرت عن ضبط 39 شخصًا متورطًا في هذه الأنشطة الإجرامية، حيث تم العثور بحوزتهم على كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى سيارات، ومشغولات ذهبية، وهواتف ذكية، وحواسيب محمولة، وبلغت قيمة المضبوطات المالية والعينية نحو 75 مليون جنيه مصري.
وكشفت التحقيقات أن هذه العصابات تتبع تشكيلًا إجراميًا دوليًا يدير منصات احتيالية في عدة دول، بما فيها مصر، ويعمل على تحويل الأموال المسروقة إلى الخارج بعد تحويلها إلى عملات رقمية باستخدام تطبيقات إلكترونية.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، محذرة المواطنين من التعامل مع التطبيقات الإلكترونية مجهولة المصدر التي تروج لأرباح وهمية، كما دعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت.
في سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، أواخر الشهر الماضي، القبض على أفراد عصابة تدير منصة احتيالية، وذلك بعد تلقيها بلاغات من أكثر من 100 مواطن خلال ثلاثة أيام.
القاهرة ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
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ضجة في مصر.. الكشف عن مخطط توريط الفتيات في "مقاطع مخلة"
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وكشفت التحريات أن العصابة تضم ثلاثة أجانب داخل مصر على صلة بشبكة خارجية، حيث اتفقوا مع 11 شخصًا لتأسيس شركة وهمية في القاهرة للترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب مقابل عمولات مالية. كما وفروا خطوط هواتف بأسماء وهمية لاستقبال وتحويل الأموال.
وأسفرت المداهمة عن ضبط 13 متهمًا، وعُثر بحوزتهم على هواتف، و1135 شريحة محمول، ولابتوب، ومبالغ مالية بقيمة 1.27 مليون جنيه. واعترف المتهمون بجريمتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وتواصل الأجهزة الأمنية المصرية جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
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