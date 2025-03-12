https://sarabic.ae/20250312/السفير-الروسي-لدى-بريطانيا-موسكو-تدرس-مقترح-واشنطن-لوقف-إطلاق-النار-مع-كييف-1098613576.html

السفير الروسي لدى بريطانيا: موسكو تدرس مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار مع كييف

السفير الروسي لدى بريطانيا: موسكو تدرس مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار مع كييف

سبوتنيك عربي

صرح السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، الأربعاء، بأن موسكو ستدرس الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنها لن تنهي العمل العسكري بشكل... 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T23:10+0000

2025-03-12T23:10+0000

2025-03-12T23:10+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال كيلين لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "سننظر في الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار... ولن نوقف العمل العسكري إلا عندما نتوصل إلى اتفاق كامل وشامل".وبحسب السفير، فإن روسيا تتعامل مع المبادرة "بحذر شديد".واستضافت مدينة جدة السعودية، الثلاثاء، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك، عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية، أن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة سترفع فورًا تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية وستستأنف تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا".وتابع البيان أن "رئيسي البلدين [دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي] اتفقا على التوصل إلى اتفاق شامل في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية في أوكرانيا، من أجل توسيع الاقتصاد الأوكراني وتعويض تكلفة المساعدات الأمريكية، وضمان أمن وازدهار طويل الأمد لأوكرانيا".وأضاف البيان أن الوفدين الأمريكي والأوكراني اتفقا على تشكيل فرق تفاوض والبدء فورًا بمحادثات حول سلام دائم.وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20250312/الكرملين-روسيا-لا-تريد-أن-تستبق-الأحداث-في-مسألة-وقف-إطلاق-النار-المقترحة-1098599940.html

https://sarabic.ae/20250312/روسيا-أي-اتفاقات-بشأن-أوكرانيا-ستكون-بشروط-موسكو-وليس-واشنطن-1098590903.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية