https://sarabic.ae/20250312/الكرملين-روسيا-لا-تريد-أن-تستبق-الأحداث-في-مسألة-وقف-إطلاق-النار-المقترحة-1098599940.html

الكرملين: روسيا لا تريد أن تستبق الأحداث في مسألة وقف إطلاق النار المقترحة

الكرملين: روسيا لا تريد أن تستبق الأحداث في مسألة وقف إطلاق النار المقترحة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تريد أن تستبق الأحداث في مسألة وقف إطلاق النار المقترحة، مضيفًا أنه يجب الحصول على... 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T10:28+0000

2025-03-12T10:28+0000

2025-03-12T10:29+0000

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وقال المتحدث اسم الرئاسة الروسية للصحفيين: "أنتم تستبقون الأحداث قليلا، لا نريد ذلك. أمس، قال كل من روبيو (وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو)، ووالتز (مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز)، في تصريحات صحفية، إنهما سينقلان إلينا معلومات مفصلة حول جوهر المحادثات التي جرت في جدة عبر قنواتٍ دبلوماسية. أولًا، علينا الحصول على تلك المعلومات".وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، أن الوفد الأمريكي اقترح خلال اجتماع مع ممثلي أوكرانيا في السعودية وقف إطلاق النار والانتقال الفوري إلى المفاوضات، مشيرًا إلى أن كييف دعمت هذا الاقتراح.وأشار روبيو إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وأن كييف مستعدة لذلك، كما تنتظر واشنطن ردا إيجابيا من موسكو "في أقرب وقت ممكن".وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سينيرلي أوغلو: "بالطبع، سنناقش ونحن على استعداد لمناقشة القضية الأوكرانية مع كل من يهتم بالمساعدة في هذا الأمر بإخلاص".أمريكا تقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما وتستأنف المساعدات العسكرية لكييف

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