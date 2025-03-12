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بوتين: يجب تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب
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رئيس الوزراء المصري: الجميع يرى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح
رئيس الوزراء المصري: الجميع يرى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، بأن الجميع يرى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن الحكومة تواجه تحديات، لكن لديها رؤية واضحة للتعامل... 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T18:36+0000
2025-03-12T18:36+0000
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ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مدبولي، تصريحاته خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي مساء الأربعاء، حيث شدد على أن المستثمرين يعتمدون في قراراتهم على استقرار وثبات السياسات التي تنتهجها الدولة.وأوضح مدبولي أن المستثمرين يُقبلون على الاستثمار عندما تجد الدولة سياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية، بالإضافة إلى توفير الحوافز المناسبة. وأشار إلى أن المستثمرين يقيمون هذه السياسات بناءً على الأوضاع العامة في الدولة، ومدى تحسنها، وتقارير المؤسسات الدولية، والتطورات في الأسواق.ولفت مدبولي إلى أن الأوضاع في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس/ آذار الماضي، مؤكدا أن النظرة المتفائلة والإيجابية للقطاع الخاص تجاه الإجراءات الحكومية تُعد دليلًا على أن الدولة تسير في المسار الصحيح.وكان وزير المالية المصري، أحمد كجوك، قد كشف عن خطة تهدف إلى السيطرة على الدين العام لمصر، مشيرا إلى أن "الدين يشكل قيدا كبيرا على حركة الاقتصاد". وأكد كجوك عزم الحكومة المصرية على "تطبيق التيسيرات الجديدة لدعم القطاع الخاص وتعزيز نموه". من جهته، أعلن وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، عن تقديم خطة لرئاسة الوزراء المصري، تشمل الأصول التي سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، موضحا أن الخطوة الأولى ستكون نقل هذه الأصول والعمل على تعظيم العوائد منها. وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية المصري، أحمد كجوك.وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها، أن "الاجتماع تناول الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الانضباط المالي وزيادة الفائض الأولي، بالإضافة إلى خفض الدين العام، وذلك في ظل قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية لتقليص الدين العام في المدى المتوسط".و"وجه السيسي وجه بضرورة تكثيف الجهود للحد من التضخم، وتحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مشددا على أهمية تعزيز الانضباط المالي عبر الإجراءات الحكومية لدعم تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز جهود التنمية الوطنية"، بحسب البيان.
https://sarabic.ae/20240718/مجلس-النواب-المصري-يمنح-الثقة-للحكومة-الجديدة-برئاسة-مصطفى-مدبولي-1090924279.html
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اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

رئيس الوزراء المصري: الجميع يرى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح

18:36 GMT 12.03.2025
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، بأن الجميع يرى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن الحكومة تواجه تحديات، لكن لديها رؤية واضحة للتعامل معها، خاصة في ظل الأحداث السياسية غير المسبوقة التي يشهدها العالم.
ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مدبولي، تصريحاته خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي مساء الأربعاء، حيث شدد على أن المستثمرين يعتمدون في قراراتهم على استقرار وثبات السياسات التي تنتهجها الدولة.
وأوضح مدبولي أن المستثمرين يُقبلون على الاستثمار عندما تجد الدولة سياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية، بالإضافة إلى توفير الحوافز المناسبة.
وأشار إلى أن المستثمرين يقيمون هذه السياسات بناءً على الأوضاع العامة في الدولة، ومدى تحسنها، وتقارير المؤسسات الدولية، والتطورات في الأسواق.
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ولفت مدبولي إلى أن الأوضاع في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس/ آذار الماضي، مؤكدا أن النظرة المتفائلة والإيجابية للقطاع الخاص تجاه الإجراءات الحكومية تُعد دليلًا على أن الدولة تسير في المسار الصحيح.
وكان وزير المالية المصري، أحمد كجوك، قد كشف عن خطة تهدف إلى السيطرة على الدين العام لمصر، مشيرا إلى أن "الدين يشكل قيدا كبيرا على حركة الاقتصاد".
وأكد كجوك عزم الحكومة المصرية على "تطبيق التيسيرات الجديدة لدعم القطاع الخاص وتعزيز نموه".
من جهته، أعلن وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، عن تقديم خطة لرئاسة الوزراء المصري، تشمل الأصول التي سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، موضحا أن الخطوة الأولى ستكون نقل هذه الأصول والعمل على تعظيم العوائد منها.
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وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية المصري، أحمد كجوك.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها، أن "الاجتماع تناول الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الانضباط المالي وزيادة الفائض الأولي، بالإضافة إلى خفض الدين العام، وذلك في ظل قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية لتقليص الدين العام في المدى المتوسط".
و"وجه السيسي وجه بضرورة تكثيف الجهود للحد من التضخم، وتحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مشددا على أهمية تعزيز الانضباط المالي عبر الإجراءات الحكومية لدعم تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز جهود التنمية الوطنية"، بحسب البيان.
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