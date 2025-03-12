https://sarabic.ae/20250312/ظهور-نادر-لحوت-القرش-الأبيض-يثير-الخوف-في-تونس-فيديو-1098606727.html
ظهور نادر لحوت القرش الأبيض يثير الخوف في تونس... فيديو
ظهور نادر لحوت القرش الأبيض يثير الخوف في تونس... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحوت القرش الأبيض وهو يقوم بعملية غطس ويلتهم بقايا دولفين نافق قبالة ساحل قمرت قرب العاصمة التونسية. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T15:06+0000
2025-03-12T15:06+0000
2025-03-12T15:06+0000
مجتمع
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وأثار الظهور النادر لحوت القرش الأبيض، مخاوف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماع من تأثيره على المصطافين والسياح في موسم الصيف من هجمات محتملة على البشر. وقبل أسابيع ظهر حوت القرش الكبير، الذي يصل طوله إلى خمسة أمتار، في سواحل مدينة الشابة أيضا وفي سواحل صفاقس شرقي تونس.ورغم موجة التعليقات المتباينة في مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن خبراء أشاروا إلى أن الظهور المتواتر أخيرا للقرش الأبيض في البحر المتوسط يعد أمرا صحيا لحماية التنوع البيولوجي في البحر. قطة تصعد على كتف شيخ خلال الصلاة وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي... فيديوصداقة غير متوقعة بين شاب وقرد... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
ظهور نادر لحوت القرش الأبيض يثير الخوف في تونس... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحوت القرش الأبيض وهو يقوم بعملية غطس ويلتهم بقايا دولفين نافق قبالة ساحل قمرت قرب العاصمة التونسية.
وأثار الظهور النادر لحوت القرش الأبيض، مخاوف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماع من تأثيره على المصطافين والسياح في موسم الصيف من هجمات محتملة على البشر.
وقبل أسابيع ظهر حوت القرش الكبير، الذي يصل طوله إلى خمسة أمتار، في سواحل مدينة الشابة أيضا وفي سواحل صفاقس شرقي تونس.
ورغم موجة التعليقات المتباينة في مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن خبراء أشاروا إلى أن الظهور المتواتر أخيرا للقرش الأبيض في البحر المتوسط يعد أمرا صحيا لحماية التنوع البيولوجي في البحر.