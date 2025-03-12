ظهور نادر لحوت القرش الأبيض يثير الخوف في تونس... فيديو

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09:17 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
15:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا قد تستهدف المنشآت النووية لإثبات صمودها أمام روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
18:30 GMT
29 د
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مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
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30 د
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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
14:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
14:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير عسكري: المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا معقدة
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250312/ظهور-نادر-لحوت-القرش-الأبيض-يثير-الخوف-في-تونس-فيديو-1098606727.html
ظهور نادر لحوت القرش الأبيض يثير الخوف في تونس... فيديو
ظهور نادر لحوت القرش الأبيض يثير الخوف في تونس... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحوت القرش الأبيض وهو يقوم بعملية غطس ويلتهم بقايا دولفين نافق قبالة ساحل قمرت قرب العاصمة التونسية. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
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2025-03-12T15:06+0000
مجتمع
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وأثار الظهور النادر لحوت القرش الأبيض، مخاوف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماع من تأثيره على المصطافين والسياح في موسم الصيف من هجمات محتملة على البشر. وقبل أسابيع ظهر حوت القرش الكبير، الذي يصل طوله إلى خمسة أمتار، في سواحل مدينة الشابة أيضا وفي سواحل صفاقس شرقي تونس.ورغم موجة التعليقات المتباينة في مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن خبراء أشاروا إلى أن الظهور المتواتر أخيرا للقرش الأبيض في البحر المتوسط يعد أمرا صحيا لحماية التنوع البيولوجي في البحر. قطة تصعد على كتف شيخ خلال الصلاة وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي... فيديوصداقة غير متوقعة بين شاب وقرد... فيديو
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ظهور نادر لحوت القرش الأبيض يثير الخوف في تونس... فيديو

15:06 GMT 12.03.2025
© Photo / xظهور نادر لحوت القرش الأبيض يثير الخوف في تونس
ظهور نادر لحوت القرش الأبيض يثير الخوف في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحوت القرش الأبيض وهو يقوم بعملية غطس ويلتهم بقايا دولفين نافق قبالة ساحل قمرت قرب العاصمة التونسية.
وأثار الظهور النادر لحوت القرش الأبيض، مخاوف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماع من تأثيره على المصطافين والسياح في موسم الصيف من هجمات محتملة على البشر.
وقبل أسابيع ظهر حوت القرش الكبير، الذي يصل طوله إلى خمسة أمتار، في سواحل مدينة الشابة أيضا وفي سواحل صفاقس شرقي تونس.
ورغم موجة التعليقات المتباينة في مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن خبراء أشاروا إلى أن الظهور المتواتر أخيرا للقرش الأبيض في البحر المتوسط يعد أمرا صحيا لحماية التنوع البيولوجي في البحر.
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