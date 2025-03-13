https://sarabic.ae/20250313/أطمجة-تركيا-تعلن-نجاح-إطلاق-صاروخ-مضاد-للسفن-من-غواصة-1098621071.html

"أطمجة".. تركيا تعلن نجاح إطلاق صاروخ مضاد للسفن من غواصة

"أطمجة".. تركيا تعلن نجاح إطلاق صاروخ مضاد للسفن من غواصة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، نجاح إطلاق صاروخ "أطمجة" المحلي المضاد للسفن، من غواصة، واصفة إياه بأنه قفزة نوعية ستعزز من القدرات العسكرية للبحرية... 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T09:56+0000

2025-03-13T09:56+0000

2025-03-13T09:56+0000

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ونقلت صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم الخميس، عن بيان لوزارة الدفاع التركية، نقلا عن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خلوق غورغون، أن صاروخ "أطمجة" سيضرب أهدافه بعد الآن من تحت الماء أيضا.وأكد غورغون أن "قدرة إطلاق الصواريخ الموجهة من تحت الماء تمتلكها دول قليلة حول العالم"، منوها إلى أن "الصناعات الدفاعية التركية تخطو نحو مستقبل مستقل في البر والجو والبحر".ويشار إلى أن أول اختبار للصاروخ التركي المحلي الصنع جرى، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وأطلق من سفينة "قينالي أدا" الحربية.وتعني كلمة "أطمجة" بالتركية "الصقر"، وهو أول صاروخ كروز بحري تركي محلي الصنع، يبلغ مداه أكثر من 220 كم، وهو من إنتاج شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية.وأوضحت الصحيفة أنه مع دخول الصاروخ الجديد "أطمجة" ترسانة الجيش التركي، سيستغني الأخير عن صواريخ "هاربون" الأمريكية.وأظهرت مقاطع فيديو وصور رصدها مراسل "سبوتنيك"، أنواعا مختلفة من الأسلحة، التي عرضتها تركيا في الجناح الخاص بها بمجمع المعارض "أدنيك" في أبوظبي، في اليوم الثاني من فعاليات المعرض.وقالت متحدثة باسم الجناح التركي لـ"سبوتنيك"، إن "شركات السلاح التركية موجودة في المنطقة منذ سنوات وتشارك في النسخ السابقة من معرض الصناعات الدفاعية، والعديد من الأسلحة المعروضة يتم استخدامها من قبل العديد من الدول وخاصة المركبات المدرعة مثل مدرعة "آرما"، التي تستخدمها أكثر من 40 دولة حول العالم وأثبتت كفاءتها الميدانية خاصة فيما يتعلق بالمرونة والحماية والتدريع".وتابعت المتحدثة: "نشعر بالفخر لمشاركتنا في معرض الصناعات الدفاعية في الإمارات، لعرض خبراتنا في مجال التصنيع العسكري".

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