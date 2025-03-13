https://sarabic.ae/20250313/الجيش-الباكستاني-يعلن-انتهاء-عملية-تحرير-رهائن-القطار-المختطف-في-بلوشستان-1098614127.html

الجيش الباكستاني يعلن انتهاء عملية تحرير رهائن القطار المختطف في بلوشستان

الجيش الباكستاني يعلن انتهاء عملية تحرير رهائن القطار المختطف في بلوشستان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، عن انتهاء عمليته العسكرية التي أطلقها الثلاثاء لتحرير الرهائن الذين اختطفهم مسلحو "جيش تحرير بلوشستان" بعد هجوم على قطار... 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T01:49+0000

2025-03-13T01:49+0000

2025-03-13T01:49+0000

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إسلام أباد – سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش الباكستاني: "اشتبكت قواتنا الباسلة مع الإرهابيين بدقة متناهية، وبعد عملية مطولة ومكثفة، تمكنت قوات الأمن من القضاء على جميع المسلحين البالغ عددهم 33، بمن فيهم انتحاريون، بينما جرى تحرير الرهائن على مراحل".وأضاف البيان: "من المؤسف أن الإرهابيين قتلوا 21 رهينة بريئًا قبل بدء عملية التطهير. كما استشهد أربعة من جنودنا الشجعان خلال المواجهات".من جانبه، أكد المدير العام للجناح الإعلامي في الجيش الباكستاني، الجنرال أحمد شريف شودري، في تصريح لقناة إخبارية محلية، أن جميع الرهائن أُطلق سراحهم دون أن يلحق بهم أي أذى خلال عملية "التطهير".وكان الجيش قد أعلن، في بيان سابق الثلاثاء، أنه تم إنقاذ 346 رهينة، بينهم 168 أُفرج عنهم ليلًا، و178 آخرون تم تحريرهم اليوم (الأربعاء).وتعرض قطار "جعفر إكسبريس"، الذي كان متجهًا من كويتا في إقليم بلوشستان إلى بيشاور في إقليم خيبر بختونخوا، لهجوم مسلح الثلاثاء، حيث قام المسلحون بتفجير خط السكة الحديد قرب منطقة بولان قبل اقتحام القطار واختطاف الركاب.وتشهد الأقاليم الغربية لباكستان، خاصةً بلوشستان وخيبر بختونخوا، اضطرابات أمنية بسبب أنشطة جماعات مسلحة، من بينها حركة طالبان باكستان، التي تنشط في خيبر بختونخوا، وحركات انفصالية بلوشية في بلوشستان.

https://sarabic.ae/20250312/الجيش-الباكستاني-يعلن-تحرير-جميع-رهائن-القطار-المختطف-ومقتل-33-انفصاليا-1098609609.html

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