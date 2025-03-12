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الجيش الباكستاني يعلن تحرير جميع رهائن القطار المختطف ومقتل 33 انفصاليا
الجيش الباكستاني يعلن تحرير جميع رهائن القطار المختطف ومقتل 33 انفصاليا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الباكستاني في بيان، أصدره اليوم الأربعاء، تحرير جميع الرهائن من قطار "جعفر إكبسريس" المختطف منذ يوم أمس في بلوشستان جنوب غربي البلاد. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T18:11+0000
2025-03-12T18:11+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن عملية اختطاف القطار في إقليم بلوشستان أسفرت عن مقتل 33 مسلحا انفصاليا و21 رهينة.وأشاد بيان للجيش بقوات الكوماندوز الباكستانية مؤكدا أنها "أثبتت مجددًا أن دولة باكستان لن ترضخ لأعدائها، وأنجزت مجموعة الخدمات الخاصة الباكستانية العملية بسرعة وأرسلت جميع الإرهابيين إلى الجحيم".وأضاف البيان أنه "تم إنقاذ جميع الرهائن الأبرياء بسلام ويجري إجلاؤهم"، موضحًا أنه يجري في الوقت الحالي البحث عن المتفجرات وتفتيش القطار بحثًا عن أي رهائن متبقين.وكان قطار "جعفر إكبسريس" قد اختطف على يد مسلحين من جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية، مؤكدًا القضاء على جميع منفذي الهجوم.يذكر أن إقليم بلوشستان كان قد شهد في يناير/ كانون الثاني الماضي، حادثا عندما لقي ما لا يقل عن 4 من عمال المناجم مصرعهم إثر انفجار غاز داخل منجم للفحم. وذكرت قناة "أي آر واي نيوز" الباكستانية، أن "الانفجار أدى إلى احتجاز 12 عاملًا بالداخل، حيث تم انتشال 4 جثامين ولا تزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى العمال المحاصرين داخل المنجم".وقد نقلت القناة عن هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في بلوشستان أنه يُعتقد أن عمال المناجم المحاصرين موجودون على عمق نحو 4300 قدم، بينما تم العثور على الجثث الأربعة المنتشلة على عمق 3000 قدم.ووفقًا للقناة، فإن الانفجار تسبب في انهيار كبير في المنجم، كما تواجه عمليات الإنقاذ تحديات شديدة بسبب وجود الغاز وظروف الطقس السيئة.
https://sarabic.ae/20241228/الخارجية-الروسية-موسكو-قلقة-إزاء-التوتر-بين-أفغانستان-وباكستان-وتدعو-إلى-ضبط-النفس-1096291430.html
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الجيش الباكستاني يعلن تحرير جميع رهائن القطار المختطف ومقتل 33 انفصاليا

18:11 GMT 12.03.2025
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تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن الجيش الباكستاني في بيان، أصدره اليوم الأربعاء، تحرير جميع الرهائن من قطار "جعفر إكبسريس" المختطف منذ يوم أمس في بلوشستان جنوب غربي البلاد.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن عملية اختطاف القطار في إقليم بلوشستان أسفرت عن مقتل 33 مسلحا انفصاليا و21 رهينة.
وأشاد بيان للجيش بقوات الكوماندوز الباكستانية مؤكدا أنها "أثبتت مجددًا أن دولة باكستان لن ترضخ لأعدائها، وأنجزت مجموعة الخدمات الخاصة الباكستانية العملية بسرعة وأرسلت جميع الإرهابيين إلى الجحيم".
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وأضاف البيان أنه "تم إنقاذ جميع الرهائن الأبرياء بسلام ويجري إجلاؤهم"، موضحًا أنه يجري في الوقت الحالي البحث عن المتفجرات وتفتيش القطار بحثًا عن أي رهائن متبقين.
وكان قطار "جعفر إكبسريس" قد اختطف على يد مسلحين من جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية، مؤكدًا القضاء على جميع منفذي الهجوم.
يذكر أن إقليم بلوشستان كان قد شهد في يناير/ كانون الثاني الماضي، حادثا عندما لقي ما لا يقل عن 4 من عمال المناجم مصرعهم إثر انفجار غاز داخل منجم للفحم.
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وذكرت قناة "أي آر واي نيوز" الباكستانية، أن "الانفجار أدى إلى احتجاز 12 عاملًا بالداخل، حيث تم انتشال 4 جثامين ولا تزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى العمال المحاصرين داخل المنجم".
وقد نقلت القناة عن هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في بلوشستان أنه يُعتقد أن عمال المناجم المحاصرين موجودون على عمق نحو 4300 قدم، بينما تم العثور على الجثث الأربعة المنتشلة على عمق 3000 قدم.
ووفقًا للقناة، فإن الانفجار تسبب في انهيار كبير في المنجم، كما تواجه عمليات الإنقاذ تحديات شديدة بسبب وجود الغاز وظروف الطقس السيئة.
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