https://sarabic.ae/20250313/سبيس-إكس-تؤجل-مهمة-كرو-10-التي-تضم-رائد-الفضاء-الروسي-كيريل-بيسكوف-1098614280.html

"سبيس إكس" تؤجل مهمة "كرو-10" التي تضم رائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف

"سبيس إكس" تؤجل مهمة "كرو-10" التي تضم رائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف

سبوتنيك عربي

ألغت شركة "سبيس إكس" إطلاق مركبة الفضاء القابلة لإعادة الاستخدام "كرو دراغون" مع مهمة "كرو-10"، التي تضم رائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف من شركة الفضاء الروسية... 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T02:47+0000

2025-03-13T02:47+0000

2025-03-13T02:47+0000

شركة "سبيس إكس"

روسكوسموس

ناسا

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت الشركة عبر منصة "إكس": "سيتم التراجع عن مهمة الإطلاق المقررة الليلة لمهمة "كرو-10" التابعة لوكالة ناسا، وذلك لمحطة الفضاء الدولية".من جانبها، قالت وكالة "ناسا" إن إلغاء مهمة "كرو-10" كان بسبب مشكلة في النظام الهيدروليكي لصاروخ "فالكون 9"، قائلة في بيان لها: "ألغت "ناسا" و"سبيس إكس" محاولة إطلاق مهمة "كرو-10" إلى محطة الفضاء الدولية، والتي كان من المقرر أن تُطلق يوم الأربعاء، بسبب مشكلة في النظام الهيدروليكي بذراع تثبيت الدعم الأرضي لصاروخ "فالكون 9" في مجمع الإطلاق "39-أيه" بمركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا".وتضم مهمة "كرو-10" رائدتي الفضاء الأمريكيتين آن ماكلين ونيكول آيرز، ورائد الفضاء الياباني تاكويا أونيشي، ورائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف.وأشارت "ناسا" إلى أن موعد الإطلاق التالي المتاح لن يكون قبل الساعة 7:26 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس 13 مارس [11:26 مساءً بتوقيت غرينتش]. وأضافت أن سرب الطقس رقم 45 التابع لقوة الفضاء الأمريكية يتوقع ظروفًا جوية إيجابية بنسبة تزيد عن 95 بالمئة في موقع الإطلاق.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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شركة "سبيس إكس", روسكوسموس, ناسا