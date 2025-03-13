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https://sarabic.ae/20250313/سبيس-إكس-تؤجل-مهمة-كرو-10-التي-تضم-رائد-الفضاء-الروسي-كيريل-بيسكوف-1098614280.html
"سبيس إكس" تؤجل مهمة "كرو-10" التي تضم رائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف
"سبيس إكس" تؤجل مهمة "كرو-10" التي تضم رائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف
سبوتنيك عربي
ألغت شركة "سبيس إكس" إطلاق مركبة الفضاء القابلة لإعادة الاستخدام "كرو دراغون" مع مهمة "كرو-10"، التي تضم رائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف من شركة الفضاء الروسية... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T02:47+0000
2025-03-13T02:47+0000
شركة "سبيس إكس"
روسكوسموس
ناسا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت الشركة عبر منصة "إكس": "سيتم التراجع عن مهمة الإطلاق المقررة الليلة لمهمة "كرو-10" التابعة لوكالة ناسا، وذلك لمحطة الفضاء الدولية".من جانبها، قالت وكالة "ناسا" إن إلغاء مهمة "كرو-10" كان بسبب مشكلة في النظام الهيدروليكي لصاروخ "فالكون 9"، قائلة في بيان لها: "ألغت "ناسا" و"سبيس إكس" محاولة إطلاق مهمة "كرو-10" إلى محطة الفضاء الدولية، والتي كان من المقرر أن تُطلق يوم الأربعاء، بسبب مشكلة في النظام الهيدروليكي بذراع تثبيت الدعم الأرضي لصاروخ "فالكون 9" في مجمع الإطلاق "39-أيه" بمركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا".وتضم مهمة "كرو-10" رائدتي الفضاء الأمريكيتين آن ماكلين ونيكول آيرز، ورائد الفضاء الياباني تاكويا أونيشي، ورائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف.وأشارت "ناسا" إلى أن موعد الإطلاق التالي المتاح لن يكون قبل الساعة 7:26 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس 13 مارس [11:26 مساءً بتوقيت غرينتش]. وأضافت أن سرب الطقس رقم 45 التابع لقوة الفضاء الأمريكية يتوقع ظروفًا جوية إيجابية بنسبة تزيد عن 95 بالمئة في موقع الإطلاق.
https://sarabic.ae/20250129/ترامب-يطلب-من-سبيس-إكس-إعادة-رواد-الفضاء-العالقين-على-متن-محطة-الفضاء-الدولية-إلى-الأرض--1097258949.html
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شركة "سبيس إكس", روسكوسموس, ناسا
شركة "سبيس إكس", روسكوسموس, ناسا

"سبيس إكس" تؤجل مهمة "كرو-10" التي تضم رائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف

02:47 GMT 13.03.2025
© AP Photo / BILL INGALLSصاروخ "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس"
صاروخ فالكون 9 من شركة سبيس إكس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / BILL INGALLS
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ألغت شركة "سبيس إكس" إطلاق مركبة الفضاء القابلة لإعادة الاستخدام "كرو دراغون" مع مهمة "كرو-10"، التي تضم رائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف من شركة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، وذلك قبل أقل من ساعة من الإطلاق.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت الشركة عبر منصة "إكس": "سيتم التراجع عن مهمة الإطلاق المقررة الليلة لمهمة "كرو-10" التابعة لوكالة ناسا، وذلك لمحطة الفضاء الدولية".
إطلاق مركبة سبيس إكس والتي تحمل اسم كرو دراغون عن طريق صاروخ فالكون 9، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
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من جانبها، قالت وكالة "ناسا" إن إلغاء مهمة "كرو-10" كان بسبب مشكلة في النظام الهيدروليكي لصاروخ "فالكون 9"، قائلة في بيان لها: "ألغت "ناسا" و"سبيس إكس" محاولة إطلاق مهمة "كرو-10" إلى محطة الفضاء الدولية، والتي كان من المقرر أن تُطلق يوم الأربعاء، بسبب مشكلة في النظام الهيدروليكي بذراع تثبيت الدعم الأرضي لصاروخ "فالكون 9" في مجمع الإطلاق "39-أيه" بمركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا".
وتضم مهمة "كرو-10" رائدتي الفضاء الأمريكيتين آن ماكلين ونيكول آيرز، ورائد الفضاء الياباني تاكويا أونيشي، ورائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف.
وأشارت "ناسا" إلى أن موعد الإطلاق التالي المتاح لن يكون قبل الساعة 7:26 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس 13 مارس [11:26 مساءً بتوقيت غرينتش]. وأضافت أن سرب الطقس رقم 45 التابع لقوة الفضاء الأمريكية يتوقع ظروفًا جوية إيجابية بنسبة تزيد عن 95 بالمئة في موقع الإطلاق.
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