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https://sarabic.ae/20250313/وكالة-أونروا-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-تسعى-لاستبدالنا-وكل-المنظمات-الأممية-ترفض-1098631577.html
وكالة أونروا لـ "سبوتنيك": إسرائيل تسعى لاستبدالنا وكل المنظمات الأممية ترفض
وكالة أونروا لـ "سبوتنيك": إسرائيل تسعى لاستبدالنا وكل المنظمات الأممية ترفض
سبوتنيك عربي
علق الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على التحركات الإسرائيلية التي تهدف إلى إسناد الخدمات التي تقدمها... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T12:27+0000
2025-03-13T12:27+0000
منظمة الأونروا
إسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
قطاع غزة
حصري
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وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك" إن إسرائيل تعلن صراحة أنها تريد تصفية الوكالة، من أجل إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتخلص من معايير الحل السياسي، ومبدأ حل الدولتين.وأكد أن هناك استهدافا واضحا، وحملات إعلامية وسياسية مركزة تقوم بها إسرائيل في دول أوروبا وأمريكا، من أجل ربط وكالة الأونروا بالإرهاب، مشيرًا إلى أن محاولاتها لاستبدال الوكالة لا تزال قائمة، لكنها لم تنجح حتى الآن.وأوضح أن المنظمات الأممية رفضت بشكل قاطع تولي مسؤوليات وكالة أونروا، حيث رفض برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، حيث شددت هذه المنظمات على رفضها القاطع لهذه الخطوة، باعتبار أن الأونروا منظمة تعرف ماذا تفعل في قطاع غزة، وتملك آلاف الموظفين، والمؤسسات، ولها خبرات كبيرة في هذا العمل، كما أنها تحظى بثقة الجميع.وعن تأثير هذه التحركات على قضية اللاجئين، أوضح أبو حسنة أن كل القرارات الأممية والدولية المتعلقة بهذه القضية صدرت قبل إنشاء وكالة أونروا، حيث صدرت في عام 1948، وأبرزها قرار رقم 194، و181، المتعلق بحق العودة، والتعويضات، بيد أن الأونروا تم تدشينها في عام 1949.ومضى قائلًا: "حتى لو تم تصفية الأونروا، هذه المحاولات لن تؤثر على الإطلاق في القرارات التي تتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين".وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف دانييل ميرون، قد قال، إن إسرائيل تشجع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى على تولي عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، وذلك بعد حظر عمل الوكالة في إسرائيل في يناير/كانون الثاني.وقال للصحفيين: "نعمل في دولة إسرائيل على إيجاد بديل لعمل الأونروا داخل غزة، ونقوم على تشجع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على أن تتولى كل منها الأمر في المجال الذي تختص به".وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، قد أكد الإثنين، أن "انهيار الوكالة سيخلق فراغا خطيرا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الأردن وسوريا ولبنان".وقال لازاريني، إن "الوكالة تحتاج إلى دعم إضافي طارئ حتى تستطيع الاستمرار في العمل"، مشيرا إلى أن "هناك جهود في إسرائيل لإسكات المنظمات الداعمة للفلسطينيين".وأوضح أن "إسرائيل ترفض تسهيل دخول وخروج الأفراد من معبر كرم أبو سالم"، داعيا المجتمع الدولي إلى النظر للاقتراح العربي بشأن قطاع غزة.وذكر لازاريني، أن "50 ألف طفل يرتادون مدارسنا، ونقدم خدمات صحية لـ100 ألف شخص في الضفة الغربية"، لافتا إلى أن "حقوق الفلسطينيين ستبقى قائمة بما فيها حق العودة حتى لو تم وقف عمل وكالتنا".
https://sarabic.ae/20250311/وكالة-الأونروا-لـ-سبوتنيك-مواد-الإغاثة-بدأت-في-النفاد-والقطاع-يعود-إلى-مربع-الصفر-1098588279.html
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منظمة الأونروا, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, قطاع غزة, حصري
منظمة الأونروا, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, قطاع غزة, حصري

وكالة أونروا لـ "سبوتنيك": إسرائيل تسعى لاستبدالنا وكل المنظمات الأممية ترفض

12:27 GMT 13.03.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIعدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
علق الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على التحركات الإسرائيلية التي تهدف إلى إسناد الخدمات التي تقدمها "أونروا" لوكالة أممية أخرى.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك" إن إسرائيل تعلن صراحة أنها تريد تصفية الوكالة، من أجل إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتخلص من معايير الحل السياسي، ومبدأ حل الدولتين.
وأكد أن هناك استهدافا واضحا، وحملات إعلامية وسياسية مركزة تقوم بها إسرائيل في دول أوروبا وأمريكا، من أجل ربط وكالة الأونروا بالإرهاب، مشيرًا إلى أن محاولاتها لاستبدال الوكالة لا تزال قائمة، لكنها لم تنجح حتى الآن.
وأوضح أن المنظمات الأممية رفضت بشكل قاطع تولي مسؤوليات وكالة أونروا، حيث رفض برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، حيث شددت هذه المنظمات على رفضها القاطع لهذه الخطوة، باعتبار أن الأونروا منظمة تعرف ماذا تفعل في قطاع غزة، وتملك آلاف الموظفين، والمؤسسات، ولها خبرات كبيرة في هذا العمل، كما أنها تحظى بثقة الجميع.
وعن تأثير هذه التحركات على قضية اللاجئين، أوضح أبو حسنة أن كل القرارات الأممية والدولية المتعلقة بهذه القضية صدرت قبل إنشاء وكالة أونروا، حيث صدرت في عام 1948، وأبرزها قرار رقم 194، و181، المتعلق بحق العودة، والتعويضات، بيد أن الأونروا تم تدشينها في عام 1949.
ومضى قائلًا: "حتى لو تم تصفية الأونروا، هذه المحاولات لن تؤثر على الإطلاق في القرارات التي تتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين".
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
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وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف دانييل ميرون، قد قال، إن إسرائيل تشجع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى على تولي عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، وذلك بعد حظر عمل الوكالة في إسرائيل في يناير/كانون الثاني.
وقال للصحفيين: "نعمل في دولة إسرائيل على إيجاد بديل لعمل الأونروا داخل غزة، ونقوم على تشجع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على أن تتولى كل منها الأمر في المجال الذي تختص به".
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، قد أكد الإثنين، أن "انهيار الوكالة سيخلق فراغا خطيرا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الأردن وسوريا ولبنان".
وقال لازاريني، إن "الوكالة تحتاج إلى دعم إضافي طارئ حتى تستطيع الاستمرار في العمل"، مشيرا إلى أن "هناك جهود في إسرائيل لإسكات المنظمات الداعمة للفلسطينيين".
وأوضح أن "إسرائيل ترفض تسهيل دخول وخروج الأفراد من معبر كرم أبو سالم"، داعيا المجتمع الدولي إلى النظر للاقتراح العربي بشأن قطاع غزة.
وذكر لازاريني، أن "50 ألف طفل يرتادون مدارسنا، ونقدم خدمات صحية لـ100 ألف شخص في الضفة الغربية"، لافتا إلى أن "حقوق الفلسطينيين ستبقى قائمة بما فيها حق العودة حتى لو تم وقف عمل وكالتنا".
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