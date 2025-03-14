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الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على متسللين من الحدود الأردنية
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على متسللين من الحدود الأردنية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه أطلق النار على متسللين من الحدود الأردنية، مؤكدا وقوع إصابات بينهم. 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T00:15+0000
2025-03-14T00:15+0000
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القاهرة، - سبوتنيك. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "رصدت مراقبة جيش الدفاع الإسرائيلي مؤخرا عددا من المشتبه بهم في الأراضي الإسرائيلية، ممن عبروا الحدود مع الأردن في منطقة حماكيم. وبعد تحديد هويتهم، سارعت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الموقع وألقت القبض عليهم".وأضاف البيان: "قبل إلقاء القبض عليهم، اقترب المشتبه بهم من القوات بطريقة شكلت تهديدا لهم. وردت القوات بإطلاق النار على المشتبه بهم، وتم تحديد الإصابات. لم تقع خسائر في صفوف قواتنا".وفي الثامن من سبتمبر العام الماضي، أطلق الأردني ماهر الجازي النار عند معبر اللنبي، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن وتسيطر عليه إسرائيل، وقتل ثلاثة إسرائيليين قبل أن يُقتل بدوره.وتشكل الحدود الإسرائيلية الأردنية نقطة حساسة من الناحية الأمنية، حيث تمتد على طول أكثر من 330 كيلومترا، وهي تخضع لمراقبة مكثفة من الجانبين، مع وجود تعاون أمني بين عمّان وتل أبيب في إطار اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.
https://sarabic.ae/20241205/الجيش-الإسرائيلي-يفحص-حادث-تسلل-على-الحدود-الأردنية-1095516966.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على متسللين من الحدود الأردنية

00:15 GMT 14.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit الحدود بين إسرائيل إلى الأردن
 الحدود بين إسرائيل إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه أطلق النار على متسللين من الحدود الأردنية، مؤكدا وقوع إصابات بينهم.
القاهرة، - سبوتنيك. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "رصدت مراقبة جيش الدفاع الإسرائيلي مؤخرا عددا من المشتبه بهم في الأراضي الإسرائيلية، ممن عبروا الحدود مع الأردن في منطقة حماكيم. وبعد تحديد هويتهم، سارعت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الموقع وألقت القبض عليهم".
الحدود بين إسرائيل إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
الجيش الإسرائيلي يفحص حادث تسلل على الحدود الأردنية
5 ديسمبر 2024, 13:07 GMT
وأضاف البيان: "قبل إلقاء القبض عليهم، اقترب المشتبه بهم من القوات بطريقة شكلت تهديدا لهم. وردت القوات بإطلاق النار على المشتبه بهم، وتم تحديد الإصابات. لم تقع خسائر في صفوف قواتنا".
وفي الثامن من سبتمبر العام الماضي، أطلق الأردني ماهر الجازي النار عند معبر اللنبي، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن وتسيطر عليه إسرائيل، وقتل ثلاثة إسرائيليين قبل أن يُقتل بدوره.
وتشكل الحدود الإسرائيلية الأردنية نقطة حساسة من الناحية الأمنية، حيث تمتد على طول أكثر من 330 كيلومترا، وهي تخضع لمراقبة مكثفة من الجانبين، مع وجود تعاون أمني بين عمّان وتل أبيب في إطار اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.
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