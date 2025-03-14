https://sarabic.ae/20250314/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إطلاق-النار-على-متسللين-من-الحدود-الأردنية-1098647725.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على متسللين من الحدود الأردنية
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على متسللين من الحدود الأردنية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه أطلق النار على متسللين من الحدود الأردنية، مؤكدا وقوع إصابات بينهم. 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T00:15+0000
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2025-03-14T00:15+0000
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القاهرة، - سبوتنيك. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "رصدت مراقبة جيش الدفاع الإسرائيلي مؤخرا عددا من المشتبه بهم في الأراضي الإسرائيلية، ممن عبروا الحدود مع الأردن في منطقة حماكيم. وبعد تحديد هويتهم، سارعت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الموقع وألقت القبض عليهم".وأضاف البيان: "قبل إلقاء القبض عليهم، اقترب المشتبه بهم من القوات بطريقة شكلت تهديدا لهم. وردت القوات بإطلاق النار على المشتبه بهم، وتم تحديد الإصابات. لم تقع خسائر في صفوف قواتنا".وفي الثامن من سبتمبر العام الماضي، أطلق الأردني ماهر الجازي النار عند معبر اللنبي، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن وتسيطر عليه إسرائيل، وقتل ثلاثة إسرائيليين قبل أن يُقتل بدوره.وتشكل الحدود الإسرائيلية الأردنية نقطة حساسة من الناحية الأمنية، حيث تمتد على طول أكثر من 330 كيلومترا، وهي تخضع لمراقبة مكثفة من الجانبين، مع وجود تعاون أمني بين عمّان وتل أبيب في إطار اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.
https://sarabic.ae/20241205/الجيش-الإسرائيلي-يفحص-حادث-تسلل-على-الحدود-الأردنية-1095516966.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على متسللين من الحدود الأردنية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه أطلق النار على متسللين من الحدود الأردنية، مؤكدا وقوع إصابات بينهم.
القاهرة، - سبوتنيك
. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "رصدت مراقبة جيش الدفاع الإسرائيلي مؤخرا عددا من المشتبه بهم في الأراضي الإسرائيلية، ممن عبروا الحدود مع الأردن في منطقة حماكيم. وبعد تحديد هويتهم، سارعت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الموقع وألقت القبض عليهم".
وأضاف البيان: "قبل إلقاء القبض عليهم، اقترب المشتبه بهم من القوات بطريقة شكلت تهديدا لهم. وردت القوات بإطلاق النار على المشتبه بهم، وتم تحديد الإصابات. لم تقع خسائر في صفوف قواتنا".
وفي الثامن من سبتمبر العام الماضي، أطلق الأردني ماهر الجازي النار عند معبر اللنبي، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن وتسيطر عليه إسرائيل، وقتل ثلاثة إسرائيليين قبل أن يُقتل بدوره.
وتشكل الحدود الإسرائيلية الأردنية نقطة حساسة من الناحية الأمنية، حيث تمتد على طول أكثر من 330 كيلومترا، وهي تخضع لمراقبة مكثفة من الجانبين، مع وجود تعاون أمني بين عمّان وتل أبيب في إطار اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.