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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:16 GMT
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
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عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
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خبير: أوكرانيا فشلت بجعل كورسك ورقة ضغط في المفاوضات
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
18:00 GMT
29 د
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كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
18:31 GMT
29 د
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المقهى الثقافي
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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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لقاء سبوتنيك
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خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250314/خبير-في-الشأن-الروسي--معالم-مسار-التوافق-الروسي-الأميركي-أصبحت-واضحة-1098668110.html
خبير في الشأن الروسي : معالم مسار التوافق الروسي الأميركي أصبحت واضحة
خبير في الشأن الروسي : معالم مسار التوافق الروسي الأميركي أصبحت واضحة
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشأن الروسي، رائد جبر، أن "الشروط الروسية ستطبّق إلى حدّ بعيد في ظل التوافق الكبير بين الطرفين الروسي والأميركي والذي مهدت له محادثات الرياض"،... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T14:45+0000
2025-03-14T14:45+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأشار جبر في حديث لإذاعة "سبوتنك"، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع ثلاثة شروط رئيسية للتعامل مع الهدنة والمطلوب مراقبة سلوك أوكرانيا في ما يتعلق بهذه الهدنة وأن تمهّد إلى تسوية سياسية شاملة تنهي أسباب الصراع بالإضافة إلى إنهاء ملف كورسك ميدانياً، ما يوضح أن روسيا مستعدة للهدنة التي من المفترض أن تفضي إلى وقف دائم للصراع".وأضاف: "أوروبا غير قادرة على عرقلة انطلاق مسار المفاوضات والهدنة، والرسالة الأساسية التي سمعها زيلينسكي بأنه لا يمكن لأوروبا أن تخوض الحرب من دون الولايات المتحدة، ما جعله يعود للاعتذار من واشنطن بناء على نصيحة أوروبية، وأتوقّع أن يشكل الموقف الأوروبي عقدة أمام المفاوضات المقبلة لكنه لن يستطيع عرقلتها".وفيما اعتبر جبر أنّ "كلام الرئيس بوتين بالأمس شكّل رسالة للأوروبيين بتأمين عودة النفط الروسي في حال نجاح المفاوضات مع الأميركيين، شدّد على أن بوتين يدرك تماماً أنّ المدخل إلى أوروبا الآن هو التعامل مع الولايات المتحدة ونتائج تبعات هذه الحرب ،إلا أنّه لا يمكن الوصول إلى تسوية نهائية في أوكرانيا من دون أوروبا في المرحلة اللاحقة من المفاوضات، ومن هنا يترك بوتين الباب مفتوحاً للنقاش مع الأطراف الأخرى بعد نقاشه مع الولايات المتحدة".وختم قائلاً: "الخسارة اليوم بالدرجة الأولى لأوكرانيا التي تواجه خسائر ميدانية واقتصادية كبيرة في مقابل واقع جديد يتمثل بالنجاحات الميدانية الروسية والتطورات السريعة، والهجوم الأوكراني على كورسك لم يشكّل وضعاً ميدانياً جديداً، ولا يمكن اعتباره ورقة تفاوضية مهمة وقوية يمكن استعمالها على طاولة المفاوضات".
https://sarabic.ae/20250314/ترامب-يعلن-إجرائه-محادثة-مع-بوتين-ويكشف-تفاصيل-طلب-حول-القوات-الأوكرانية--1098667463.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير في الشأن الروسي : معالم مسار التوافق الروسي الأميركي أصبحت واضحة

14:45 GMT 14.03.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أكد الخبير في الشأن الروسي، رائد جبر، أن "الشروط الروسية ستطبّق إلى حدّ بعيد في ظل التوافق الكبير بين الطرفين الروسي والأميركي والذي مهدت له محادثات الرياض"، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينطلق من تفهّم حقيقي للتطورات الميدانية الروسية في أوكرانيا، ومعالم مسار التوافق الروسي الأميركي أصبحت واضحة".
وأشار جبر في حديث لإذاعة "سبوتنك"، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع ثلاثة شروط رئيسية للتعامل مع الهدنة والمطلوب مراقبة سلوك أوكرانيا في ما يتعلق بهذه الهدنة وأن تمهّد إلى تسوية سياسية شاملة تنهي أسباب الصراع بالإضافة إلى إنهاء ملف كورسك ميدانياً، ما يوضح أن روسيا مستعدة للهدنة التي من المفترض أن تفضي إلى وقف دائم للصراع".
وأضاف: "أوروبا غير قادرة على عرقلة انطلاق مسار المفاوضات والهدنة، والرسالة الأساسية التي سمعها زيلينسكي بأنه لا يمكن لأوروبا أن تخوض الحرب من دون الولايات المتحدة، ما جعله يعود للاعتذار من واشنطن بناء على نصيحة أوروبية، وأتوقّع أن يشكل الموقف الأوروبي عقدة أمام المفاوضات المقبلة لكنه لن يستطيع عرقلتها".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
ترامب يعلن إجراءه محادثة مع بوتين ويكشف تفاصيل طلب حول القوات الأوكرانية
13:45 GMT
وفيما اعتبر جبر أنّ "كلام الرئيس بوتين بالأمس شكّل رسالة للأوروبيين بتأمين عودة النفط الروسي في حال نجاح المفاوضات مع الأميركيين، شدّد على أن بوتين يدرك تماماً أنّ المدخل إلى أوروبا الآن هو التعامل مع الولايات المتحدة ونتائج تبعات هذه الحرب ،إلا أنّه لا يمكن الوصول إلى تسوية نهائية في أوكرانيا من دون أوروبا في المرحلة اللاحقة من المفاوضات، ومن هنا يترك بوتين الباب مفتوحاً للنقاش مع الأطراف الأخرى بعد نقاشه مع الولايات المتحدة".
وختم قائلاً: "الخسارة اليوم بالدرجة الأولى لأوكرانيا التي تواجه خسائر ميدانية واقتصادية كبيرة في مقابل واقع جديد يتمثل بالنجاحات الميدانية الروسية والتطورات السريعة، والهجوم الأوكراني على كورسك لم يشكّل وضعاً ميدانياً جديداً، ولا يمكن اعتباره ورقة تفاوضية مهمة وقوية يمكن استعمالها على طاولة المفاوضات".
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