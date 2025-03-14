https://sarabic.ae/20250314/طقوس-رمضانية-في-الجزائر-تنوع-ثقافي-وحضاري-تعكسه-موائد-الإفطار-والعبادات-1098668409.html

طقوس رمضانية في الجزائر… تنوع ثقافي وحضاري تعكسه "موائد الإفطار" والعبادات

طقوس رمضانية في الجزائر… تنوع ثقافي وحضاري تعكسه "موائد الإفطار" والعبادات

سبوتنيك عربي

تعد الجزائر من الدول التي تحظى بتنوع ثقافي كبير على كامل جغرافيتها التي تتكامل فيما بينها بثراء الموروث الثقافي. 14.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-14T15:11+0000

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في شهر رمضان تحرص الأسرة الجزائرية على إحياء العادات والتقاليد المتوارثة منذ سنوات طويلة، رغم تراجع بعضها، إلا أن مظاهر عدة حاضرة حتى يومنا في كل منزل بدرجات متفاوتة.تتزين موائد الإفطار بأطباق متعددة تختلف في الشرق عن الغرب، وفي الشمال عن الجنوب، كما تتكامل العادات الاجتماعية، التي تتميز بها كل منطقة، ما بين سهرات صوفية، وسهرات عائلية، وجلسات في الأسواق الشعبية.تقول فاطمة الزهراء بكار، كاتبة جزائرية، إن الجزائر تحظى بتنوع كبير من حيث العادات والتقاليد والثقافات، إذ تعكس الطقوس هوية كل منطقة في الجزائر.تضيف في حديثها مع "سبوتنيك"، أن العادات الرمضانية في العاصمة والولايات المجاورة لها تتقارب فيما بينها، حيث أسواق "ساحة الشهداء"، "باب الوادي"،"الحراش" و"باش جراح" من أكثر الأماكن التي يقصدها العاصميون لشراء حاجيات شهر رمضان.كما تتميز مائدة الإفطار بهذه المنطقة بتنوعها، حيث تحضر العائلات أطباقا تقليدية لا يمكن الاستغناء عنها، وعلى رأسها:الشوربة الفريك:وهي الطبق الرئيسي في مائدة الإفطار العاصمية، تحضر من القمح المجروش والطماطم واللحم والتوابل، وتعتبر من أساسيات رمضان في العاصمة.لبوراك:من المقبلات الأساسية، ويتكون من عجينة رقيقة محشوة باللحم المفروم والبصل والبيض والبقدونس، ثم يقلى في الزيت.وفي ولايات الشرق الجزائري ، وخاصة في قسنطينة وعنابة، تتزين الموائد بأطباق مثل "الجاري" "الشخشوخة" و"شباح الصفراء"، بينما تحافظ العائلات على عادة تحضير كميات كبيرة من الحلويات التقليدية كـ"بقلاوة" و"المقروط"، سواء للاستهلاك العائلي أو لتوزيعها على الجيران والأقارب.وفي الغرب الجزائري، وفق بكار، تعتبر المائدة الرمضانية سواء بوهران أو سيدي بلعباس أو تلمسان، من أغنى الموائد الجزائرية، حيث تتميز بأطباقها التقليدية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومن أبرزها:الحريرة:التي تعد من أشهر الشوربات التي تزين المائدة الرمضانية حيث تعتبر طبقا أساسيا عند الإفطار، بالإضافة الى"طاجين الزيتون" وهو طبق شائع في المنطقة الغربية يعتمد على الدجاج، الزيتون الأخضر، والتوابل الخاصة بالمنطقة، وكذلك "المطلوع" وهو خبز تقليدي مصنوع من السميد، يطهى في الطاجين ويُقدم مع مختلف الأطباق.أما "الطاجين الحلو" فهو طبق حلو المذاق يُحضر من اللحم والبرقوق والمشمش المجفف، مع إضافة القرفة والسكر، ويُعتبر من الأكلات المميزة في الولائم الرمضانية.وفي الجنوب الجزائري، يكتسي شهر رمضان طابعا خاصا يجمع بين البساطة، التضامن، والحياة الروحانية العميقة، وتحافظ العائلات الصحراوية على الأطباق التقليدية التي تقدّم خلال الإفطار، والتي تعكس تراث المنطقة الصحراوي الغني، ومن أبرزها:الشوربة الصحراوية:وتُحضر من الفريك، الطماطم، والتوابل المحلية، وتعتبر طبقا أساسيا عند الإفطار، بالإضافة إلى "المردود البشاري"، وهو طبق تقليدي يحضر بعجين خاص يُطهى مع مرق اللحم والحمص.كما تحضر العائلات مشروبات تقليدية مثل "ماء الزهر"، اللاقمي (عصير النخيل)، والشاي الصحراوي، الذي يعتبر جزءا أساسيا من السهرات الرمضانية.أما العادات التي اندثرت مع الزمن والتطور التكنولوجي، والذي كان أحد أبرز التقاليد الرمضانية في الجزائر، تتمثل في "مدفع الإفطار" الذي غاب صوته عن الأحياء في الجزائر، مع التطورات التكنولوجية الحديثة وانتشار مكبرات الصوت في المساجد، حيث كان المدفع بالعاصمة يطلق من مرتفعات القصبة، وكانت العائلات تنتظره كإشارة لبدء الإفطار.أجواء روحانيةفيما تقول إيمان لياد، الكاتبة الجزائرية، إن شهر رمضان في الجزائر يتميز بأجواء روحانية ومظاهر التضامن والتكافل الاجتماعي.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن العادات المتوارثة تعكس عمق الثقافة الجزائرية، وتنوعها أيضا.وفق الكاتبة الجزائرية، تعد مائدة الإفطار الأساسية تتشابه في الكثير من المناطق، الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بالأطباق الرئيسية التي تزين المائدة.أما السهرة الرمضانية فهي التي تعقب صلاة التراويح وتجتمع الأسر في سهرة مطولة، تقدم فيها الحلويات التقليدية الجزائرية، منها "المقروط، قلب اللوز، البقلاوة"، مع الشاي بالنعناع.ولفتت إلى أن العادات والتقاليد تختلف من منطقة لأخرى من حيث الأطباق التي تزين مائدة الإفطار، وكذلك من الطقوس الاجتماعية.تحرص مناطق الغرب الجزائري في أول يوم رمضان على حضور طبق "الحريرة"، وهو يشبه "شوربة الفريك" بالعاصمة، كما تختلف أنواع الحلوى التي تقدم أيضا.كما تشتهر المناطق الشرقية بإقامة سهرات دينية بالزاوية "الحنفية"، على عكس المناطق الوسطى، التي تحرص على سهرة قصيرة بعد صلاة التراويح.الاحتفال بليلة السابع والعشرينليلة القدرتختلف مظاهر الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان من منطقة لأخرى، حيث يجرى تكريم الأطفال من حفظة القرآن الكريم، بينما في الغرب الجزائري تقام السهرات الصوفية، في "ليلة القدر"، كما تقيم المناطق الأخرى احتفالات مغايرة.توضح إيمان أن بعض العادات التي اندثرت تتمثل في "تبادل الأطباق"، حيث كانت العائلات والجيران يتبادلون الأطباق فيما بينهم قبل أذان المغرب، وكذلك أطباق الحلوى بعد الإفطار، كما تراجعت مظاهر الاحتفال الشعبية والنزول للساحات والجلوس على المقاهي.

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