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https://sarabic.ae/20250301/الجزائر-تحتضن-حدثا-فلكيا-ساحرا-في-أول-يوم-من-أيام-شهر-رمضان-1098283532.html
الجزائر تحتضن حدثا فلكيا ساحرا في أول يوم من أيام شهر رمضان
الجزائر تحتضن حدثا فلكيا ساحرا في أول يوم من أيام شهر رمضان
سبوتنيك عربي
تشهد سماء الجزائر، اليوم السبت، بعد غروب الشمس حدثا فلكيًا نادرًا في أول يوم من أيام شهر رمضان. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T08:22+0000
2025-03-01T08:22+0000
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وسيكون الجزائريون بعد غروب الشمس مباشرة، عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة.ووفقا لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزيا في الجزائر، سيتمكن عشاق الفلك من مشاهدة تقارب القمر وكوكب عطارد بالعين المجردة، وذلك على ارتفاع 15 درجة من الأفق في اتجاه الغرب.ويعد هذا المشهد اقترانا فلكيًا جميلاً، حيث سيكون القمر وعطارد في أقرب مسافة لهما بفارق لا يتجاوز 1.2 درجة من المركز إلى المركز بالقرب كوكب الزهرة، التي ستكون على بعد 9 درجات من القمر.وأعلنت الجزائر بالإضافة إلى عدد من الدول العربية أن اليوم السبت، هو أول أيام شهر رمضان.جدل في العراق بعد قرار منع الإفطار العلني للجميع خلال رمضانبمشاركة عربية... موسكو تفتتح "خيمة رمضان" على مدار شهر كامل
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العالم العربي, منوعات
العالم العربي, منوعات

الجزائر تحتضن حدثا فلكيا ساحرا في أول يوم من أيام شهر رمضان

08:22 GMT 01.03.2025
© Photo / NASA/ Jeff Williamsصورة هلال القمر لرائد فضاء "ناسا"
صورة هلال القمر لرائد فضاء ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Photo / NASA/ Jeff Williams
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تشهد سماء الجزائر، اليوم السبت، بعد غروب الشمس حدثا فلكيًا نادرًا في أول يوم من أيام شهر رمضان.
وسيكون الجزائريون بعد غروب الشمس مباشرة، عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة.
ووفقا لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزيا في الجزائر، سيتمكن عشاق الفلك من مشاهدة تقارب القمر وكوكب عطارد بالعين المجردة، وذلك على ارتفاع 15 درجة من الأفق في اتجاه الغرب.
شهر رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
دول عربية تعلن استقبال شهر رمضان غدا السبت
أمس, 15:52 GMT
ويعد هذا المشهد اقترانا فلكيًا جميلاً، حيث سيكون القمر وعطارد في أقرب مسافة لهما بفارق لا يتجاوز 1.2 درجة من المركز إلى المركز بالقرب كوكب الزهرة، التي ستكون على بعد 9 درجات من القمر.
وأعلنت الجزائر بالإضافة إلى عدد من الدول العربية أن اليوم السبت، هو أول أيام شهر رمضان.
جدل في العراق بعد قرار منع الإفطار العلني للجميع خلال رمضان
بمشاركة عربية... موسكو تفتتح "خيمة رمضان" على مدار شهر كامل
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