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الجزائر تحتضن حدثا فلكيا ساحرا في أول يوم من أيام شهر رمضان
الجزائر تحتضن حدثا فلكيا ساحرا في أول يوم من أيام شهر رمضان
سبوتنيك عربي
تشهد سماء الجزائر، اليوم السبت، بعد غروب الشمس حدثا فلكيًا نادرًا في أول يوم من أيام شهر رمضان. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T08:22+0000
2025-03-01T08:22+0000
2025-03-01T08:22+0000
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وسيكون الجزائريون بعد غروب الشمس مباشرة، عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة.ووفقا لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزيا في الجزائر، سيتمكن عشاق الفلك من مشاهدة تقارب القمر وكوكب عطارد بالعين المجردة، وذلك على ارتفاع 15 درجة من الأفق في اتجاه الغرب.ويعد هذا المشهد اقترانا فلكيًا جميلاً، حيث سيكون القمر وعطارد في أقرب مسافة لهما بفارق لا يتجاوز 1.2 درجة من المركز إلى المركز بالقرب كوكب الزهرة، التي ستكون على بعد 9 درجات من القمر.وأعلنت الجزائر بالإضافة إلى عدد من الدول العربية أن اليوم السبت، هو أول أيام شهر رمضان.جدل في العراق بعد قرار منع الإفطار العلني للجميع خلال رمضانبمشاركة عربية... موسكو تفتتح "خيمة رمضان" على مدار شهر كامل
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العالم العربي, منوعات
الجزائر تحتضن حدثا فلكيا ساحرا في أول يوم من أيام شهر رمضان
تشهد سماء الجزائر، اليوم السبت، بعد غروب الشمس حدثا فلكيًا نادرًا في أول يوم من أيام شهر رمضان.
وسيكون الجزائريون بعد غروب الشمس مباشرة، عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة.
ووفقا لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزيا في الجزائر، سيتمكن عشاق الفلك من مشاهدة تقارب القمر وكوكب عطارد بالعين المجردة، وذلك على ارتفاع 15 درجة من الأفق في اتجاه الغرب.
ويعد هذا المشهد اقترانا فلكيًا جميلاً، حيث سيكون القمر وعطارد في أقرب مسافة لهما بفارق لا يتجاوز 1.2 درجة من المركز إلى المركز بالقرب كوكب الزهرة، التي ستكون على بعد 9 درجات من القمر.
وأعلنت الجزائر بالإضافة إلى عدد من الدول العربية أن اليوم السبت، هو أول أيام شهر رمضان.