https://sarabic.ae/20250315/إيران-تصف-اتهامات-مجموعة-السبع-لها-بشأن-زعزعة-استقرار-المنطقة-بأنها-مضللة-وإسقاط-خبيث-1098689882.html

إيران تصف اتهامات مجموعة السبع لها بشأن زعزعة استقرار المنطقة بأنها "مضللة وإسقاط خبيث"

إيران تصف اتهامات مجموعة السبع لها بشأن زعزعة استقرار المنطقة بأنها "مضللة وإسقاط خبيث"

سبوتنيك عربي

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، الاتهامات التي وجهتها مجموعة السبع لبلادها في اجتماعها الأخير بمدينة شارلوا الفرنسية، بأنها "لا أساس لها ومضللة". 15.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-15T19:52+0000

2025-03-15T19:52+0000

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طهران - سبوتنيك. وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان رسمي، بأن "اتهام إيران بزعزعة الاستقرار في المنطقة هو تحريف واضح للواقع وإسقاط خبيث".واعتبر الدبلوماسي الإيراني أن "دول مجموعة السبع مسؤولة عن سلوكها غير القانوني والمتدخل في شؤون غرب آسيا، لا سيما عبر دعمها العسكري والمالي والسياسي لإسرائيل، التي وصفها بمرتكبة جرائم إبادة جماعية".وطالب إسماعيل بقائي مجموعة السبع بـ"تحمل مسؤولية انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في فلسطين المحتلة، بدلا من توجيه اتهامات باطلة لإيران".وبشأن البرنامج النووي الإيراني، شدد بقائي على أن "نشاطات إيران النووية تتماشى مع احتياجاتها الصناعية والتقنية، وتنفذ وفق المعاهدات الدولية والمخاوف التي أثارتها مجموعة السبع مجرد مزاعم مسيسة".وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "إيران لطالما كانت رائدة في الدعوة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، لكن العقبة الأساسية أمام تحقيق ذلك هي إسرائيل، التي تواصل تطوير أسلحة الدمار الشامل بدعم غير محدود من مجموعة السبع، مما يشكل أكبر تهديد للسلام والأمن الدوليين".وأكد أن من حق إيران المشروع في الدفاع عن سيادتها ضد أي تهديد أو عدوان، وتعزيز القدرات العسكرية الإيرانية لا يهدف فقط إلى حماية أمنها الوطني، بل أيضًا إلى دعم الأمن الإقليمي في منطقة غرب آسيا.في وقت رفضت الخارجية الإيرانية "الادعاءات المتكررة وغير المسؤولة" لمجموعة السبع حول تدخل طهران في الأزمة الأوكرانية، مشددة على أن "إيران لم تتدخل في النزاع، وتؤكد موقفها الداعي إلى إنهاء الحرب عبر الحوار الدبلوماسي".

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