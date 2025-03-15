https://sarabic.ae/20250315/مصر-تعلق-على-محادثات-السعودية-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1098687034.html

مصر تعلق على "محادثات السعودية" بشأن الأزمة الأوكرانية

مصر تعلق على "محادثات السعودية" بشأن الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أكدت مصر متابعتها للمحادثات التي استضافتها المملكة العربية السعودية التي شملت محادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبين الأخيرة وأوكرانيا. 15.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-15T15:38+0000

2025-03-15T15:38+0000

2025-03-15T15:38+0000

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0f/1098687163_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_ca0fd8f47a8e8c6e8980cd2bd4e1b3c0.jpg

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية نشرته اليوم السبت على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وقال البيان إن تلك المحادثات تمثل محاولة للتوصل لتفاهمات لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن مصر تؤكد منذ عقود طويلة على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية.كما شددت مصر على أهمية الاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومختلف مبادئ القانون الدولي، لأنها تمثل المرجعيات الرئيسية التي يرتكز عليها النظام الدولي والمبادئ الأساسية الراسخة التي تحكم العلاقات الدولية.وتابع البيان: "مصر تؤمن بأن تسوية النزاعات سلميا ومعالجة جذورها هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام"وأشار البيان إلى الدعوة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2022، لإنهاء الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية.والخميس الماضي، أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أكدا، في محادثات هاتفية، أنهما بحثا الملف الأوكراني وتطورات المحادثات بين موسكو وواشنطن.وانتهت يوم الثلاثاء الماضي بمدينة جدة السعودية، محادثات أمريكية - أوكرانية، بعد موافقة أوكرانيا على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عقب انتهاء المحادثات، إن أوكرانيا وافقت على مقترح أمريكي "بإيقاف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً واتخاذ خطوات نحو استعادة السلام الدائم".وأعرب روبيو عن أمله في أن يوافق الروس على المقترح، بالقول: "نأمل أن يقولوا نعم للسلام"، مشيراً إلى أن "الكرة الآن في ملعبهم"، وأن "الحل الوحيد يأتي عبر المفاوضات وليس من خلال الحل العسكري".وقال الرئيس الروسي، يوم الخميس: "أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث مع زملائنا وشركائنا الأمريكيين حول هذا الأمر، ربما سنتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونناقش الأمر معه، ولكننا ندعم فكرة إنهاء هذا الصراع بالوسائل السلمية".من جانبه، قال ترامب، في بداية اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، بالبيت الأبيض، يوم الخميس: "لقد أصدر بوتين بياناً واعداً للغاية، لكنه لم يكن كاملاً"، مضيفا: "الولايات المتحدة تتلقى إشارات جيدة بشأن موقف روسيا، ونأمل أن يتخذوا القرار الصائب".

https://sarabic.ae/20250313/بوتين-نوافق-على-اقتراح-إنهاء-الأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-شرط-أن-يؤدي-إلى-سلام-طويل-الأمد-1098641178.html

https://sarabic.ae/20250313/الكرملين-بوتين-وبن-سلمان-يبحثان-هاتفيًا-التعاون-في-إطار-أوبك--والملف-الأوكراني-1098647267.html

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن