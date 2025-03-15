https://sarabic.ae/20250315/تصويت-هل-أنت-مع-إعادة-اللاجئين-السوريين-إلى-بلادهم-بعد-أنباء-عزم-برلين-على-ترحيلهم-1098684630.html

تصويت... هل أنت مع إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد أنباء عزم برلين على ترحيلهم؟

تصويت... هل أنت مع إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد أنباء عزم برلين على ترحيلهم؟

سبوتنيك عربي

تعالت الأصوات في أوروبا والدول المستضيفة للاجئين السوريين، بخصوص إعادتهم لبلدهم الأم، بعد سقوط الحكومة السورية السابقة. 15.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-15T14:16+0000

2025-03-15T14:16+0000

2025-03-15T14:16+0000

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ونقل إعلام ألماني، اليوم السبت، عن ممثل لوزارة الداخلية في البلاد، أن السلطات الألمانية تعتزم التفاوض مع السلطات السورية الجديدة، بشأن عودة نحو 974 ألف لاجئ إلى سوريا.ونقلت صحيفة "بيلد" عن المسؤول قوله: "وزارة الداخلية على تواصل مع الحكومة السورية الانتقالية، لمناقشة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".وقد تنتقل "عدوى" الدعوات لعودة اللاجئين إلى أماكن أخرى، وبين معارض للعودة بسبب الوضع الأمني غبر المستتب أو غيره، وبين مؤيد للعودة، تختلف الآراء وتتباين.تصويت... هل يلبي الدستور السوري الجديد تطلعاتك؟تصويت... برأيك هل يوقف اتفاق الشرع – مظلوم عبدي الحرب في سوريا؟

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