تصويت... هل أنت مع إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد أنباء عزم برلين على ترحيلهم؟

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:00 GMT
9 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:39 GMT
21 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: نوافق على اقتراح وقف القتال في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى السلام، مبعوث ترمب يقدم "مقترحاً محدّثاً" لتمديد وقف النار في غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
09:16 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
09:21 GMT
39 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
14:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
14:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
14:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
15:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:30 GMT
25 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ردا على اقتراح ترامب، بوتين: يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها للاستسلام في كورسك، و مجلس الأمن يدين أعمال "العنف" بالساحل السوري
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
106 د
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https://sarabic.ae/20250315/تصويت-هل-أنت-مع-إعادة-اللاجئين-السوريين-إلى-بلادهم-بعد-أنباء-عزم-برلين-على-ترحيلهم-1098684630.html
تصويت... هل أنت مع إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد أنباء عزم برلين على ترحيلهم؟
تصويت... هل أنت مع إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد أنباء عزم برلين على ترحيلهم؟
سبوتنيك عربي
تعالت الأصوات في أوروبا والدول المستضيفة للاجئين السوريين، بخصوص إعادتهم لبلدهم الأم، بعد سقوط الحكومة السورية السابقة. 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T14:16+0000
2025-03-15T14:16+0000
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أخبار سوريا اليوم
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ونقل إعلام ألماني، اليوم السبت، عن ممثل لوزارة الداخلية في البلاد، أن السلطات الألمانية تعتزم التفاوض مع السلطات السورية الجديدة، بشأن عودة نحو 974 ألف لاجئ إلى سوريا.ونقلت صحيفة "بيلد" عن المسؤول قوله: "وزارة الداخلية على تواصل مع الحكومة السورية الانتقالية، لمناقشة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".وقد تنتقل "عدوى" الدعوات لعودة اللاجئين إلى أماكن أخرى، وبين معارض للعودة بسبب الوضع الأمني غبر المستتب أو غيره، وبين مؤيد للعودة، تختلف الآراء وتتباين.تصويت... هل يلبي الدستور السوري الجديد تطلعاتك؟تصويت... برأيك هل يوقف اتفاق الشرع – مظلوم عبدي الحرب في سوريا؟
https://sarabic.ae/20250309/تصويت-هل-كانت-عملية-الحكومة-السورية-المؤقتة-تهدف-إلى-ملاحقة-فلول-النظام-أم-لأهداف-أخرى؟-1098531836.html
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم

تصويت... هل أنت مع إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد أنباء عزم برلين على ترحيلهم؟

14:16 GMT 15.03.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورإيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تعالت الأصوات في أوروبا والدول المستضيفة للاجئين السوريين، بخصوص إعادتهم لبلدهم الأم، بعد سقوط الحكومة السورية السابقة.
ونقل إعلام ألماني، اليوم السبت، عن ممثل لوزارة الداخلية في البلاد، أن السلطات الألمانية تعتزم التفاوض مع السلطات السورية الجديدة، بشأن عودة نحو 974 ألف لاجئ إلى سوريا.
ونقلت صحيفة "بيلد" عن المسؤول قوله: "وزارة الداخلية على تواصل مع الحكومة السورية الانتقالية، لمناقشة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

ومن الواضح أن وزيرة الداخلية، نانسي فيذر، تستعد للتفاوض على اتفاقية مماثلة مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.

مقاتلون من المعارضة السورية المسلحة في دمشق بعد رحيل حكومة بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
وسائط متعددة
تصويت.. هل كانت عملية الحكومة السورية المؤقتة تهدف إلى "ملاحقة فلول النظام" أم لأهداف أخرى؟
9 مارس, 15:54 GMT
وقد تنتقل "عدوى" الدعوات لعودة اللاجئين إلى أماكن أخرى، وبين معارض للعودة بسبب الوضع الأمني غبر المستتب أو غيره، وبين مؤيد للعودة، تختلف الآراء وتتباين.
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تصويت... هل أنت مع إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد أنباء عزم برلين على ترحيلهم؟
عدد الأصوات
14:16 GMT
تصويت... هل يلبي الدستور السوري الجديد تطلعاتك؟
تصويت... برأيك هل يوقف اتفاق الشرع – مظلوم عبدي الحرب في سوريا؟
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