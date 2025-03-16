https://sarabic.ae/20250316/إعلام-يكشف-عن-3-أهداف-للغارات-الأمريكية-على-اليمن-1098695114.html

إعلام يكشف عن 3 أهداف للغارات الأمريكية على اليمن

إعلام يكشف عن 3 أهداف للغارات الأمريكية على اليمن

سبوتنيك عربي

صرحت مصادر لوسائل إعلام أمريكية، أن هناك 3 أهداف للضربات الأمريكية الأخيرة على (حركة أنصار الله) في اليمن. 16.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-16T08:57+0000

2025-03-16T08:57+0000

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وقالت المصادر التي وصفتها صحيفة أمريكية بالموثوقة، أن الهدف الأول هو منصات إطلاق صواريخ حوثية كانت تُنقل نحو الساحل استعدادًا لهجمات جديدة على السفن.فيما نفلت الصحيفة عن المصدر أن "الهدف الثاني، هو قيادات الحوثيين المتوارين".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).وذكر أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام"، على حد تعبيره.لافروف يؤكد لروبيو ضرورة وقف استخدام القوة ضد "أنصار الله" اليمنية فورا

https://sarabic.ae/20250316/أول-رد-فعل-من-إيران-على-الضربات-الأمريكية---البريطانية-في-اليمن-1098694941.html

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