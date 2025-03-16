https://sarabic.ae/20250316/إعلام-يكشف-عن-3-أهداف-للغارات-الأمريكية-على-اليمن-1098695114.html
إعلام يكشف عن 3 أهداف للغارات الأمريكية على اليمن
إعلام يكشف عن 3 أهداف للغارات الأمريكية على اليمن
سبوتنيك عربي
صرحت مصادر لوسائل إعلام أمريكية، أن هناك 3 أهداف للضربات الأمريكية الأخيرة على (حركة أنصار الله) في اليمن. 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T08:57+0000
2025-03-16T08:57+0000
2025-03-16T08:57+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693032_0:621:2047:1772_1920x0_80_0_0_e35b175fffc4f15e985566f91b380ebe.jpg
وقالت المصادر التي وصفتها صحيفة أمريكية بالموثوقة، أن الهدف الأول هو منصات إطلاق صواريخ حوثية كانت تُنقل نحو الساحل استعدادًا لهجمات جديدة على السفن.فيما نفلت الصحيفة عن المصدر أن "الهدف الثاني، هو قيادات الحوثيين المتوارين".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).وذكر أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام"، على حد تعبيره.لافروف يؤكد لروبيو ضرورة وقف استخدام القوة ضد "أنصار الله" اليمنية فورا
https://sarabic.ae/20250316/أول-رد-فعل-من-إيران-على-الضربات-الأمريكية---البريطانية-في-اليمن-1098694941.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693032_0:429:2047:1964_1920x0_80_0_0_384b8e46a8e0a4c967b53e09fc53bb87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, رصد عسكري
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, رصد عسكري
إعلام يكشف عن 3 أهداف للغارات الأمريكية على اليمن
صرحت مصادر لوسائل إعلام أمريكية، أن هناك 3 أهداف للضربات الأمريكية الأخيرة على (حركة أنصار الله) في اليمن.
وقالت المصادر التي وصفتها صحيفة أمريكية بالموثوقة، أن الهدف الأول هو منصات إطلاق صواريخ حوثية كانت تُنقل نحو الساحل استعدادًا لهجمات جديدة على السفن.
فيما نفلت الصحيفة عن المصدر أن "الهدف الثاني، هو قيادات الحوثيين المتوارين".
أما الهدف الثالث، فهو إيصال رسالة إلى إيران، من خلال الضربات، مفادها أنها قد تكون التالية على القادمة.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).
وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، بأن "الغارات الأمريكية تجددت على مدينة صعدة (مركز محافظة صعدة الحدودية مع السعودية)".
وذكر أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام"، على حد تعبيره.