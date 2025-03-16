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https://sarabic.ae/20250316/علماء-روس-يعلنون-على-ابتكار-مغناطيس-فريد-1098692656.html
علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد
علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد
سبوتنيك عربي
يعمل العلماء الروس، على إنشاء مغناطيس جديد يمكنه، في بعض الحالات،عن طريق استبدال المغناطيس بعناصر أرضية نادرة، حسبما قال أندريه ميرونوفيتش، الأستاذ المشارك في... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T06:22+0000
2025-03-16T06:22+0000
مجتمع
علوم
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وقال ميرنوفيتس: "تشارك مجموعتنا العلمية في تصنيع ودراسة المواد القائمة على فريت الباريوم والسترونتيوم، والتي يمكن استخدامها، من بين أشياء أخرى، لإنشاء مغناطيس دائم. وباستخدام تقنية معينة، حصلنا على مسحوق بي أيه إف إي12019، بأحجام جسيمات أقل من 0.5 ميكرومتر، ودرسنا خصائصه المغناطيسية ووجدنا أنه يتمتع بقوة قسرية عالية نسبيًا".وأردف ميرنوفيتش: "يحتوي المسحوق الخاص بنا على قوة قسرية تبلغ 5.6 كيلو مكافئ (كيلو أورستد)، وبالنسبة للمغناطيس التجاري المصنوع من الباريوم النقي أو فريت السترونتيوم، تكون القوة عادة حوالي 3 كيلو مكافئ، أي ما يقرب من نصف ذلك".في الوقت الحاضر، يمكن إضافة اللانثانم والعناصر الأرضية النادرة الأخرى، إلى الفريت لزيادة الإكراه.وخلص ميرونوفيتش إلى القول: "في هذا السياق، يمكن لموادنا أن تتنافس حقًا مع مثل هذه العلامات التجارية من الفريت، وبطريقة ما، تقلل الحاجة إلى المعادن الأرضية النادرة في هذا المجال".يعيش لـ5 قرون... علماء يكتشفون سر "قرش غرينلاند"
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علوم
علوم

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

06:22 GMT 16.03.2025
© unsplash/ Dan Cristian Pădurețمغناطيس
مغناطيس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
© unsplash/ Dan Cristian Pădureț
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يعمل العلماء الروس، على إنشاء مغناطيس جديد يمكنه، في بعض الحالات،عن طريق استبدال المغناطيس بعناصر أرضية نادرة، حسبما قال أندريه ميرونوفيتش، الأستاذ المشارك في قسم تكنولوجيا المواد الإلكترونية في جامعة "ميسيس" في مقابلة مع "سبوتنيك".
وقال ميرنوفيتس: "تشارك مجموعتنا العلمية في تصنيع ودراسة المواد القائمة على فريت الباريوم والسترونتيوم، والتي يمكن استخدامها، من بين أشياء أخرى، لإنشاء مغناطيس دائم. وباستخدام تقنية معينة، حصلنا على مسحوق بي أيه إف إي12019، بأحجام جسيمات أقل من 0.5 ميكرومتر، ودرسنا خصائصه المغناطيسية ووجدنا أنه يتمتع بقوة قسرية عالية نسبيًا".
وتعتبر القوة القسرية إحدى الخصائص المغناطيسية للمادة، وهي مقياس لقدرتها على تحمل مجال مغناطيسي خارجي دون إزالة المغناطيسية.
وأردف ميرنوفيتش: "يحتوي المسحوق الخاص بنا على قوة قسرية تبلغ 5.6 كيلو مكافئ (كيلو أورستد)، وبالنسبة للمغناطيس التجاري المصنوع من الباريوم النقي أو فريت السترونتيوم، تكون القوة عادة حوالي 3 كيلو مكافئ، أي ما يقرب من نصف ذلك".
المحيط الهادئ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
مجتمع
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أمس, 12:31 GMT
وأضاف أنه من الممكن استخدام المادة الناتجة لإنشاء مغناطيس أكثر مقاومة لانعكاس المغنطة.
في الوقت الحاضر، يمكن إضافة اللانثانم والعناصر الأرضية النادرة الأخرى، إلى الفريت لزيادة الإكراه.
وخلص ميرونوفيتش إلى القول: "في هذا السياق، يمكن لموادنا أن تتنافس حقًا مع مثل هذه العلامات التجارية من الفريت، وبطريقة ما، تقلل الحاجة إلى المعادن الأرضية النادرة في هذا المجال".
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