إيران تحيي ذكرى "جريمة" لصدام حسين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
09:17 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
15:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
محاولات لإنقاذ مفاوضات غزة من الفشل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
14:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
14:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
14:48 GMT
12 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
16:00 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250317/إيران-تحيي-ذكرى-جريمة-لصدام-حسين-1098707788.html
إيران تحيي ذكرى "جريمة" لصدام حسين
إيران تحيي ذكرى "جريمة" لصدام حسين
سبوتنيك عربي
أحيت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، ذكرى ضحايا الهجوم الكيميائي، الذي شنه نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، على مدينة حلبجة الكردية في 16 مارس/... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T07:55+0000
2025-03-17T08:12+0000
صدام حسين
العراق
إيران
أخبار إيران
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103429/82/1034298286_0:194:2000:1319_1920x0_80_0_0_91f516df3b590eeac7a700fff7bbd68e.jpg
وفي بيان له، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه "في مثل هذا اليوم قبل 37 عاما، تعرّض أهالي حلبجة العزّل لقنابل كيميائية صُنعت بمساعدة تقنية وتكنولوجية من أمريكا وبعض الدول الأوروبية، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأبرياء أو أُصيبوا بجروح دائمة في هذه الجريمة الحربية الشنيعة". وأضاف: "إن الإيرانيين، وخاصة أهالي سردشت والعديد من العسكريين والمدنيين الإيرانيين، الذين تعرضوا للهجوم بالأسلحة الكيميائية خلال الحرب التي فرضها نظام صدام والتي استمرت 8 سنوات، يدركون تماما ألم ومعاناة أهالي حلبجة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتابع بقائي: "الحقيقة والعدالة مطلبان مشروعان ودائمان لأحباء ضحايا الأسلحة الكيميائية للنظام العراقي السابق. إن مرور الزمن لا يخفف من بشاعة هذه الجريمة، ولا يُضعف من المطالبة بالحقيقة والعدالة". وأضاف المتحدث الإيراني: "ما دامت الدول الأوروبية، المتورطة في توريد وتطوير برنامج الأسلحة الكيميائية للعراق، تتجنب قول الحقيقة وتحمل مسؤوليتها، فإن ادعاءاتها باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ستبقى بلا معنى".كما شدد على أن المطالبة بالعدالة لضحايا الأسلحة الكيميائية ستظل قائمة، رغم مرور الزمن.وفي الحادثة التي وقعت قبل 37 عاما، امتلأت الشوارع بجثث النساء والأطفال، بينما حاول بعض الضحايا عبثًا غسل آثار الغاز السام. وقدرت أعداد القتلى بين 3200 و5000 شخص، فضلا عن آلاف المصابين. كما سجلت المنطقة لاحقًا ارتفاعًا في معدلات السرطان والتشوهات الخلقية. وكان هذا الهجوم جزءا من حملة الأنفال، التي اعتُبرت إبادة جماعية بحق الأكراد، وأعلنتها المحكمة الجنائية العراقية العليا كذلك في 2010.
https://sarabic.ae/20241215/ما-حكاية-العثور-على-صدام-حسين-في-سجن-صيدنايا-وما-أصل-الصورة-المتداولة-1095803763.html
https://sarabic.ae/20241230/تناولت-مصر-وبشار-الأسد-رغد-صدام-حسين-تنشر-مقتطفات-من-مذكرات-والدها-بعد-صدور-قرار-إعدامه-1096336926.html
العراق
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103429/82/1034298286_0:7:2000:1507_1920x0_80_0_0_55b2c51cd620e72a54db8e06a65b4700.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
صدام حسين, العراق, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي
صدام حسين, العراق, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي

إيران تحيي ذكرى "جريمة" لصدام حسين

07:55 GMT 17.03.2025 (تم التحديث: 08:12 GMT 17.03.2025)
© AP Photo / DAVID FURSTصدام حسين
صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / DAVID FURST
تابعنا عبر
أحيت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، ذكرى ضحايا الهجوم الكيميائي، الذي شنه نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، على مدينة حلبجة الكردية في 16 مارس/ آذار 1988، حيث قصفت القوات العراقية المدينة بأسلحة كيميائية مميتة، مثل غازات الأعصاب وغاز الخردل، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين.
وفي بيان له، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه "في مثل هذا اليوم قبل 37 عاما، تعرّض أهالي حلبجة العزّل لقنابل كيميائية صُنعت بمساعدة تقنية وتكنولوجية من أمريكا وبعض الدول الأوروبية، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأبرياء أو أُصيبوا بجروح دائمة في هذه الجريمة الحربية الشنيعة".
وأضاف: "إن الإيرانيين، وخاصة أهالي سردشت والعديد من العسكريين والمدنيين الإيرانيين، الذين تعرضوا للهجوم بالأسلحة الكيميائية خلال الحرب التي فرضها نظام صدام والتي استمرت 8 سنوات، يدركون تماما ألم ومعاناة أهالي حلبجة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
ما حكاية "العثور على صدام حسين في سجن صيدنايا".. وما أصل الصورة المتداولة؟
15 ديسمبر 2024, 10:52 GMT
وتابع بقائي: "الحقيقة والعدالة مطلبان مشروعان ودائمان لأحباء ضحايا الأسلحة الكيميائية للنظام العراقي السابق. إن مرور الزمن لا يخفف من بشاعة هذه الجريمة، ولا يُضعف من المطالبة بالحقيقة والعدالة".
وأضاف المتحدث الإيراني: "ما دامت الدول الأوروبية، المتورطة في توريد وتطوير برنامج الأسلحة الكيميائية للعراق، تتجنب قول الحقيقة وتحمل مسؤوليتها، فإن ادعاءاتها باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ستبقى بلا معنى".
كما شدد على أن المطالبة بالعدالة لضحايا الأسلحة الكيميائية ستظل قائمة، رغم مرور الزمن.
رغد صدام حسين، 2007 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
تناولت مصر وبشار الأسد.. رغد صدام حسين تنشر مقتطفات من مذكرات والدها بعد صدور قرار إعدامه
30 ديسمبر 2024, 13:40 GMT
وفي الحادثة التي وقعت قبل 37 عاما، امتلأت الشوارع بجثث النساء والأطفال، بينما حاول بعض الضحايا عبثًا غسل آثار الغاز السام. وقدرت أعداد القتلى بين 3200 و5000 شخص، فضلا عن آلاف المصابين. كما سجلت المنطقة لاحقًا ارتفاعًا في معدلات السرطان والتشوهات الخلقية.
وكان هذا الهجوم جزءا من حملة الأنفال، التي اعتُبرت إبادة جماعية بحق الأكراد، وأعلنتها المحكمة الجنائية العراقية العليا كذلك في 2010.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала