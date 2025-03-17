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الخارجية الروسية: موسكو توافق على تعيين السفير الفرنسي الجديد لديها
الخارجية الروسية: موسكو توافق على تعيين السفير الفرنسي الجديد لديها
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو وافقت على تعيين نيكولاس دي ريفيير، سفيرًا جديدًا لفرنسا لدى روسيا، وأبلغت باريس بقرارها عبر القنوات... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T05:23+0000
2025-03-17T05:23+0000
روسيا
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وقالت الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": "بعد دراسة متأنية لهذا الطلب من باريس تم اتخاذ قرار بالموافقة على الترشيح المقدم، وتم إخطار الجانب الفرنسي بذلك عبر القنوات الدبلوماسية".ومنذ آب/ أغسطس 2024، يرأس البعثة الدبلوماسية الفرنسية في موسكو القائم بالأعمال الفرنسي في روسيا، زاكاري جروس.وفي أوائل شهر آذار/مارس الجاري، تساءلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتصريحه بأن روسيا أصبحت تشكل "تهديدا" لفرنسا وأوروبا، عن غرض زيارة السفير الفرنسي إلى روسيا.الكرملين: فرنسا كذبت كثيرا ولم تف بالتزاماتها في اتفاقيات مينسك
https://sarabic.ae/20250307/الدوما-الروسي-تصريح-ماكرون-بشأن-مناقشة-استخدام-الأسلحة-النووية-هو-طريق-إلى-المأساة--1098460309.html
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روسيا, أخبار فرنسا
روسيا, أخبار فرنسا

الخارجية الروسية: موسكو توافق على تعيين السفير الفرنسي الجديد لديها

05:23 GMT 17.03.2025
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورالسفارة الفرنسية في موسكو
السفارة الفرنسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو وافقت على تعيين نيكولاس دي ريفيير، سفيرًا جديدًا لفرنسا لدى روسيا، وأبلغت باريس بقرارها عبر القنوات الدبلوماسية ومنحته تأشيرة دخول.
وقالت الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": "بعد دراسة متأنية لهذا الطلب من باريس تم اتخاذ قرار بالموافقة على الترشيح المقدم، وتم إخطار الجانب الفرنسي بذلك عبر القنوات الدبلوماسية".

وأضافت أن "نيكولاس دي ريفيير أنهى عمله الآن في نيويورك وحصل على تأشيرة دخول للوصول إلى روسيا الاتحادية".

ومنذ آب/ أغسطس 2024، يرأس البعثة الدبلوماسية الفرنسية في موسكو القائم بالأعمال الفرنسي في روسيا، زاكاري جروس.
فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
الدوما الروسي: تصريح ماكرون بشأن مناقشة استخدام الأسلحة النووية هو طريق إلى المأساة
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وكان آخر ظهور لدي ريفيير بصفته الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة في نهاية شهر شباط/فبراير من هذا العام، حيث اقترح تأجيل التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن أوكرانيا.

وفي أوائل شهر آذار/مارس الجاري، تساءلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتصريحه بأن روسيا أصبحت تشكل "تهديدا" لفرنسا وأوروبا، عن غرض زيارة السفير الفرنسي إلى روسيا.
الكرملين: فرنسا كذبت كثيرا ولم تف بالتزاماتها في اتفاقيات مينسك
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