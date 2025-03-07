https://sarabic.ae/20250307/الدوما-الروسي-تصريح-ماكرون-بشأن-مناقشة-استخدام-الأسلحة-النووية-هو-طريق-إلى-المأساة--1098460309.html

الدوما الروسي: تصريح ماكرون بشأن مناقشة استخدام الأسلحة النووية هو طريق إلى المأساة

الدوما الروسي: تصريح ماكرون بشأن مناقشة استخدام الأسلحة النووية هو طريق إلى المأساة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، أن تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن ضرورة بدء مناقشة استخدام الأسلحة النووية هو طريق... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T05:47+0000

2025-03-07T05:47+0000

2025-03-07T05:47+0000

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رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين

فياتشيسلاف فولودين

مجلس الدوما الروسي

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وكتب فولودين على قناته على "تلغرام": "تصريحات ماكرون حول الحاجة إلى بدء نقاش حول استخدام الأسلحة النووية واستمرار الحرب هي طريق إلى مأساة كبيرة".وبحسب فولودين، فإن مواطني الدول الأوروبية والفرنسيين لا يحتاجون إلى ذلك، لكن ماكرون يفعل ذلك من أجل البقاء، دون التفكير فيما سيؤدي إليه هذا الأمر.وأشا فولودين إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، وفلاديمير زيلينسكي، بحاجة إلى حرب في أوكرانيا للاحتفاظ بسلطاتهم الشخصية.وقال ماكرون، في وقت سابق، إن "روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا"، ودعا إلى مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية للدفاع عن الاتحاد الأوروبي بأكمله، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة غيرت موقفها بشأن أوكرانيا والدور القيادي لواشنطن في حلف شمال الأطلسي.ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تصريح ماكرون بشأن روسيا بأنه مثير للجدل للغاية. وبحسب قوله فإن التقرير يحتوي على العديد من المغالطات، وعلى وجه الخصوص، فهو لا يقول شيئا عن كيفية تقدم البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي "بوتيرة سريعة" نحو الحدود الروسية وعن المخاوف المشروعة لموسكو في هذا الصدد.وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتفصيل في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي، وليس هناك جدوى من ذلك. وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يخيفون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الناس الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا مزيف".ماكرون يقرر إطلاق محادثات بشأن استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية جميع الدول الأوروبيةمدفيديف يرد على ماكرون بشأن التهديد الروسي: ستختفي إلى الأبد ولن يفتقدك أحد

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https://sarabic.ae/20250306/موسكو-تصريحات-ماكرون-منفصلة-عن-الواقع--1098429266.html

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