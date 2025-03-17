https://sarabic.ae/20250317/انهيار-ثلجي-يقلب-مغامرة-متسلقين-إلى-كابوس-قرب-بركان-كوتوباكسي-فيديو-1098724245.html
انهيار ثلجي يقلب مغامرة متسلقين إلى كابوس قرب بركان "كوتوباكسي"... فيديو
انهيار ثلجي يقلب مغامرة متسلقين إلى كابوس قرب بركان "كوتوباكسي"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت خدمة الطوارئ في الإكوادور عن إنقاذ مجموعة من المتسلقين الذين تم احتجازهم في بركان كوتوباكسي جراء انهيار ثلجي. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T16:50+0000
2025-03-17T16:50+0000
2025-03-17T16:58+0000
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ووفقًا للمصادر، تم نقل أربعة من المتسلقين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما يتم تقييم حالة ثلاثة آخرين في الموقع. كما تم نقل أحد المصابين إلى العاصمة كيتو بسبب خطورة حالته الصحية.وكوتوباكسي هو بركان طبقي نشط، يقع في شمال وسط الإكوادور، في مقاطعة تحمل الاسم نفسه، وينتمي إلى سلسلة جبال الأنديز، ويقع على ارتفاع 5,897 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهو ثاني أعلى جبل في الإكوادور، وأحد أكثر القمم المغطاة بالثلوج زيارة من قبل السياح والمتسلقين المحليين والدوليين.سائق عربي يتعرض لمفاجأة بعد إطلاق مدفع الإفطار قرب سيارته... فيديورحلة فريدة من نوعها لقطع المحيط عبر قارب تجديف في 100 يوم... فيديو
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نادي الفيديو
انهيار ثلجي يقلب مغامرة متسلقين إلى كابوس قرب بركان "كوتوباكسي"... فيديو
16:50 GMT 17.03.2025 (تم التحديث: 16:58 GMT 17.03.2025)
أعلنت خدمة الطوارئ في الإكوادور عن إنقاذ مجموعة من المتسلقين الذين تم احتجازهم في بركان كوتوباكسي جراء انهيار ثلجي.
ووفقًا للمصادر، تم نقل أربعة من المتسلقين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما يتم تقييم حالة ثلاثة آخرين في الموقع. كما تم نقل أحد المصابين إلى العاصمة كيتو بسبب خطورة حالته الصحية.
وكوتوباكسي هو بركان طبقي نشط، يقع في شمال وسط الإكوادور، في مقاطعة تحمل الاسم نفسه، وينتمي إلى سلسلة جبال الأنديز، ويقع على ارتفاع 5,897 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهو ثاني أعلى جبل في الإكوادور، وأحد أكثر القمم المغطاة بالثلوج زيارة من قبل السياح والمتسلقين المحليين والدوليين.