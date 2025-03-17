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18:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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خبير: على ترامب أن يعلم أن لدى الجيش اليمني القدرة على المقاومة
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https://sarabic.ae/20250317/انهيار-ثلجي-يقلب-مغامرة-متسلقين-إلى-كابوس-قرب-بركان-كوتوباكسي-فيديو-1098724245.html
انهيار ثلجي يقلب مغامرة متسلقين إلى كابوس قرب بركان "كوتوباكسي"... فيديو
انهيار ثلجي يقلب مغامرة متسلقين إلى كابوس قرب بركان "كوتوباكسي"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت خدمة الطوارئ في الإكوادور عن إنقاذ مجموعة من المتسلقين الذين تم احتجازهم في بركان كوتوباكسي جراء انهيار ثلجي. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
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2025-03-17T16:58+0000
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ووفقًا للمصادر، تم نقل أربعة من المتسلقين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما يتم تقييم حالة ثلاثة آخرين في الموقع. كما تم نقل أحد المصابين إلى العاصمة كيتو بسبب خطورة حالته الصحية.وكوتوباكسي هو بركان طبقي نشط، يقع في شمال وسط الإكوادور، في مقاطعة تحمل الاسم نفسه، وينتمي إلى سلسلة جبال الأنديز، ويقع على ارتفاع 5,897 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهو ثاني أعلى جبل في الإكوادور، وأحد أكثر القمم المغطاة بالثلوج زيارة من قبل السياح والمتسلقين المحليين والدوليين.سائق عربي يتعرض لمفاجأة بعد إطلاق مدفع الإفطار قرب سيارته... فيديورحلة فريدة من نوعها لقطع المحيط عبر قارب تجديف في 100 يوم... فيديو
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انهيار ثلجي يقلب مغامرة متسلقين إلى كابوس قرب بركان "كوتوباكسي"... فيديو

16:50 GMT 17.03.2025 (تم التحديث: 16:58 GMT 17.03.2025)
© Photo / xانهيار ثلجي يقلب مغامرة متسلقين إلى كابوس قرب بركان "كوتوباكسي"
انهيار ثلجي يقلب مغامرة متسلقين إلى كابوس قرب بركان كوتوباكسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Photo / x
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أعلنت خدمة الطوارئ في الإكوادور عن إنقاذ مجموعة من المتسلقين الذين تم احتجازهم في بركان كوتوباكسي جراء انهيار ثلجي.
ووفقًا للمصادر، تم نقل أربعة من المتسلقين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما يتم تقييم حالة ثلاثة آخرين في الموقع. كما تم نقل أحد المصابين إلى العاصمة كيتو بسبب خطورة حالته الصحية.
وكوتوباكسي هو بركان طبقي نشط، يقع في شمال وسط الإكوادور، في مقاطعة تحمل الاسم نفسه، وينتمي إلى سلسلة جبال الأنديز، ويقع على ارتفاع 5,897 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهو ثاني أعلى جبل في الإكوادور، وأحد أكثر القمم المغطاة بالثلوج زيارة من قبل السياح والمتسلقين المحليين والدوليين.
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