https://sarabic.ae/20250317/براءة-اختراع-روسية-أطباء-ينجحون-في-إنقاذ-أم-وجنينها-بعملية-نادرة-ومعقدة-1098709461.html
براءة اختراع روسية... أطباء ينجحون في إنقاذ أم وجنينها بعملية نادرة ومعقدة
براءة اختراع روسية... أطباء ينجحون في إنقاذ أم وجنينها بعملية نادرة ومعقدة
سبوتنيك عربي
سجل الأطباء الروس براءة اختراع، لجراحة المشيمة الملتصقة لأول مرة في العالم، حيث تم التدخل الجراحي باستخدام تقنية جديدة. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T09:19+0000
2025-03-17T09:19+0000
2025-03-17T09:19+0000
مجتمع
الصحة
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وأوضح الخبراء في معهد موسكو الإقليمي لأبحاث أمراض النساء والتوليد (مونيياغ)، لوكالة سبوتنيك، أنه قد عُرض على المرضى الذين يعانون من هذا المرض في السابق، إنهاء حملهم بسبب ارتفاع مخاطر النزيف الذي يهدد الحياة، وكانت العملية نفسها، كقاعدة عامة، تنطوي على إزالة الرحم. وتم تطبيق تقنية "الحمل مع الندبة" لأول مرة في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث أجرى أطباء التوليد وأمراض النساء في "مونيياغ" مع جراحي الأوعية الدموية في معهد أبحاث طب الطوارئ "سكليفوسوفسكي"، عملية جراحية لإيرينا بوشوريشفيلي البالغة من العمر 38 عامًا، والتي كانت حامل في الأسبوع 32.وقال مدير "مونيياغ" البروفيسور رومان ماكوف، لوكالة "سبوتنيك": "مع مثل هذا التشخيص (الحمل في ندبة)، يُنصح دائمًا بإنهاء الحمل، نظرًا لوجود خطر كبير لتمزق الرحم ونزيف حاد، وقرر مجلس الأطباء مراقبة المريضة في المستشفى بالفعل في المراحل المبكرة جدًا من الحمل، وتم نقل الجنين إلى 32 أسبوعًا (بدءًا من الأسبوع التوليدي السابع والثلاثين، يعتبر الطفل كامل المدة)، وهذه بالفعل فترة جيدة جدًا لطفل سابق لأوانه".وأشار إلى أن "المشيمة تتمتع بإمدادات دموية قوية، وحتى إجراء شق بسيط يمكن أن يكون قاتلا بالنسبة للمرأة".واتصل مراسل وكالة "سبوتنيك"، بإرينا بوشوريشفيلي (الأم)، وقالت إن ابنها ليون يبلغ من العمر ثلاثة أشهر تقريبًا وأن الطفل في صحة جيدة.خطأ حول العناية بالبشرة... كيف يتم إنتاج الكولاجين؟
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الصحة
براءة اختراع روسية... أطباء ينجحون في إنقاذ أم وجنينها بعملية نادرة ومعقدة
سجل الأطباء الروس براءة اختراع، لجراحة المشيمة الملتصقة لأول مرة في العالم، حيث تم التدخل الجراحي باستخدام تقنية جديدة.
وأوضح الخبراء في معهد موسكو الإقليمي لأبحاث أمراض النساء والتوليد (مونيياغ)، لوكالة سبوتنيك، أنه قد عُرض على المرضى الذين يعانون من هذا المرض في السابق، إنهاء حملهم بسبب ارتفاع مخاطر النزيف الذي يهدد الحياة، وكانت العملية نفسها، كقاعدة عامة، تنطوي على إزالة الرحم.
تتيح التقنية الجديدة الحفاظ على وظيفة الإنجاب الأنثوية، والنساء اللاتي أصبحن أمهات مؤخرًا بفضل هذه العملية، يعتبرنها "معجزة روسية" حقيقية.
وتم تطبيق تقنية "الحمل مع الندبة" لأول مرة في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث أجرى أطباء التوليد وأمراض النساء في "مونيياغ" مع جراحي الأوعية الدموية في معهد أبحاث طب الطوارئ "سكليفوسوفسكي"، عملية جراحية لإيرينا بوشوريشفيلي البالغة من العمر 38 عامًا، والتي كانت حامل في الأسبوع 32.
بالنسبة للمرأة، كان الحمل الذي طال انتظاره: بعد الولادة الأولى، لم تتمكن من الحمل لمدة تسع سنوات، وأظهرت دراسات أخرى أن البويضة المخصبة كانت موجودة في مكان من الندبة على الرحم بعد عملية قيصرية سابقة.
وقال مدير "مونيياغ" البروفيسور رومان ماكوف، لوكالة "سبوتنيك": "مع مثل هذا التشخيص (الحمل في ندبة)، يُنصح دائمًا بإنهاء الحمل، نظرًا لوجود خطر كبير لتمزق الرحم ونزيف حاد، وقرر مجلس الأطباء مراقبة المريضة في المستشفى بالفعل في المراحل المبكرة جدًا من الحمل، وتم نقل الجنين إلى 32 أسبوعًا (بدءًا من الأسبوع التوليدي السابع والثلاثين، يعتبر الطفل كامل المدة)، وهذه بالفعل فترة جيدة جدًا لطفل سابق لأوانه".
وبلغ وزن المولود 1820 غرامًا، وطوله 41 سم، وأجرى الأطباء العملية بأكملها تحت مراقبة الموجات فوق الصوتية، ووفقا لماكوف، فإن جهاز الاستشعار بالموجات فوق الصوتية يخبر الجراح بالمكان الدقيق الذي سيتم فيه إجراء الشق الجراحي حتى لا يؤثر على المشيمة.
وأشار إلى أن "المشيمة تتمتع بإمدادات دموية قوية، وحتى إجراء شق بسيط يمكن أن يكون قاتلا بالنسبة للمرأة".
تفرّد العملية يكمن في التحكم باستخدام الموجات فوق الصوتية التلامسية، في جميع أنحاء العالم، يتم إجراء مثل هذه العملية تحت مراقبة الأشعة السينية.
واتصل مراسل وكالة "سبوتنيك"، بإرينا بوشوريشفيلي (الأم)، وقالت إن ابنها ليون يبلغ من العمر ثلاثة أشهر تقريبًا وأن الطفل في صحة جيدة.