https://sarabic.ae/20250317/براءة-اختراع-روسية-أطباء-ينجحون-في-إنقاذ-أم-وجنينها-بعملية-نادرة-ومعقدة-1098709461.html

براءة اختراع روسية... أطباء ينجحون في إنقاذ أم وجنينها بعملية نادرة ومعقدة

براءة اختراع روسية... أطباء ينجحون في إنقاذ أم وجنينها بعملية نادرة ومعقدة

سبوتنيك عربي

سجل الأطباء الروس براءة اختراع، لجراحة المشيمة الملتصقة لأول مرة في العالم، حيث تم التدخل الجراحي باستخدام تقنية جديدة. 17.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-17T09:19+0000

2025-03-17T09:19+0000

2025-03-17T09:19+0000

مجتمع

الصحة

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وأوضح الخبراء في معهد موسكو الإقليمي لأبحاث أمراض النساء والتوليد (مونيياغ)، لوكالة سبوتنيك، أنه قد عُرض على المرضى الذين يعانون من هذا المرض في السابق، إنهاء حملهم بسبب ارتفاع مخاطر النزيف الذي يهدد الحياة، وكانت العملية نفسها، كقاعدة عامة، تنطوي على إزالة الرحم. وتم تطبيق تقنية "الحمل مع الندبة" لأول مرة في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث أجرى أطباء التوليد وأمراض النساء في "مونيياغ" مع جراحي الأوعية الدموية في معهد أبحاث طب الطوارئ "سكليفوسوفسكي"، عملية جراحية لإيرينا بوشوريشفيلي البالغة من العمر 38 عامًا، والتي كانت حامل في الأسبوع 32.وقال مدير "مونيياغ" البروفيسور رومان ماكوف، لوكالة "سبوتنيك": "مع مثل هذا التشخيص (الحمل في ندبة)، يُنصح دائمًا بإنهاء الحمل، نظرًا لوجود خطر كبير لتمزق الرحم ونزيف حاد، وقرر مجلس الأطباء مراقبة المريضة في المستشفى بالفعل في المراحل المبكرة جدًا من الحمل، وتم نقل الجنين إلى 32 أسبوعًا (بدءًا من الأسبوع التوليدي السابع والثلاثين، يعتبر الطفل كامل المدة)، وهذه بالفعل فترة جيدة جدًا لطفل سابق لأوانه".وأشار إلى أن "المشيمة تتمتع بإمدادات دموية قوية، وحتى إجراء شق بسيط يمكن أن يكون قاتلا بالنسبة للمرأة".واتصل مراسل وكالة "سبوتنيك"، بإرينا بوشوريشفيلي (الأم)، وقالت إن ابنها ليون يبلغ من العمر ثلاثة أشهر تقريبًا وأن الطفل في صحة جيدة.خطأ حول العناية بالبشرة... كيف يتم إنتاج الكولاجين؟

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