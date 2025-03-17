براءة اختراع روسية... أطباء ينجحون في إنقاذ أم وجنينها بعملية نادرة ومعقدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
09:17 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
15:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
محاولات لإنقاذ مفاوضات غزة من الفشل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
14:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
14:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
14:48 GMT
12 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
16:00 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250317/براءة-اختراع-روسية-أطباء-ينجحون-في-إنقاذ-أم-وجنينها-بعملية-نادرة-ومعقدة-1098709461.html
براءة اختراع روسية... أطباء ينجحون في إنقاذ أم وجنينها بعملية نادرة ومعقدة
براءة اختراع روسية... أطباء ينجحون في إنقاذ أم وجنينها بعملية نادرة ومعقدة
سبوتنيك عربي
سجل الأطباء الروس براءة اختراع، لجراحة المشيمة الملتصقة لأول مرة في العالم، حيث تم التدخل الجراحي باستخدام تقنية جديدة. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T09:19+0000
2025-03-17T09:19+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/16/1080317816_0:72:1025:648_1920x0_80_0_0_1d9b6e99e84d9c7388ce81c1dcbe3780.png
وأوضح الخبراء في معهد موسكو الإقليمي لأبحاث أمراض النساء والتوليد (مونيياغ)، لوكالة سبوتنيك، أنه قد عُرض على المرضى الذين يعانون من هذا المرض في السابق، إنهاء حملهم بسبب ارتفاع مخاطر النزيف الذي يهدد الحياة، وكانت العملية نفسها، كقاعدة عامة، تنطوي على إزالة الرحم. وتم تطبيق تقنية "الحمل مع الندبة" لأول مرة في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث أجرى أطباء التوليد وأمراض النساء في "مونيياغ" مع جراحي الأوعية الدموية في معهد أبحاث طب الطوارئ "سكليفوسوفسكي"، عملية جراحية لإيرينا بوشوريشفيلي البالغة من العمر 38 عامًا، والتي كانت حامل في الأسبوع 32.وقال مدير "مونيياغ" البروفيسور رومان ماكوف، لوكالة "سبوتنيك": "مع مثل هذا التشخيص (الحمل في ندبة)، يُنصح دائمًا بإنهاء الحمل، نظرًا لوجود خطر كبير لتمزق الرحم ونزيف حاد، وقرر مجلس الأطباء مراقبة المريضة في المستشفى بالفعل في المراحل المبكرة جدًا من الحمل، وتم نقل الجنين إلى 32 أسبوعًا (بدءًا من الأسبوع التوليدي السابع والثلاثين، يعتبر الطفل كامل المدة)، وهذه بالفعل فترة جيدة جدًا لطفل سابق لأوانه".وأشار إلى أن "المشيمة تتمتع بإمدادات دموية قوية، وحتى إجراء شق بسيط يمكن أن يكون قاتلا بالنسبة للمرأة".واتصل مراسل وكالة "سبوتنيك"، بإرينا بوشوريشفيلي (الأم)، وقالت إن ابنها ليون يبلغ من العمر ثلاثة أشهر تقريبًا وأن الطفل في صحة جيدة.خطأ حول العناية بالبشرة... كيف يتم إنتاج الكولاجين؟
https://sarabic.ae/20250317/أقراص-لعلاج-كوفيد-19-تظهر-فاعلية-ضد-أحد-الفيروسات-الفتاكة-1098708543.html
https://sarabic.ae/20250314/مشروب-شائع-قد-يسبب-سرطان-الفم-1098665622.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/16/1080317816_0:0:1025:769_1920x0_80_0_0_28260c9cb718f141fc02d80637b39bd0.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

براءة اختراع روسية... أطباء ينجحون في إنقاذ أم وجنينها بعملية نادرة ومعقدة

09:19 GMT 17.03.2025
© Photo / wikipediaجنين داخل مشيمة في رحم الأم
جنين داخل مشيمة في رحم الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
سجل الأطباء الروس براءة اختراع، لجراحة المشيمة الملتصقة لأول مرة في العالم، حيث تم التدخل الجراحي باستخدام تقنية جديدة.
وأوضح الخبراء في معهد موسكو الإقليمي لأبحاث أمراض النساء والتوليد (مونيياغ)، لوكالة سبوتنيك، أنه قد عُرض على المرضى الذين يعانون من هذا المرض في السابق، إنهاء حملهم بسبب ارتفاع مخاطر النزيف الذي يهدد الحياة، وكانت العملية نفسها، كقاعدة عامة، تنطوي على إزالة الرحم.

تتيح التقنية الجديدة الحفاظ على وظيفة الإنجاب الأنثوية، والنساء اللاتي أصبحن أمهات مؤخرًا بفضل هذه العملية، يعتبرنها "معجزة روسية" حقيقية.

وتم تطبيق تقنية "الحمل مع الندبة" لأول مرة في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث أجرى أطباء التوليد وأمراض النساء في "مونيياغ" مع جراحي الأوعية الدموية في معهد أبحاث طب الطوارئ "سكليفوسوفسكي"، عملية جراحية لإيرينا بوشوريشفيلي البالغة من العمر 38 عامًا، والتي كانت حامل في الأسبوع 32.

بالنسبة للمرأة، كان الحمل الذي طال انتظاره: بعد الولادة الأولى، لم تتمكن من الحمل لمدة تسع سنوات، وأظهرت دراسات أخرى أن البويضة المخصبة كانت موجودة في مكان من الندبة على الرحم بعد عملية قيصرية سابقة.

قرص دواء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
مجتمع
أقراص لعلاج "كوفيد-19" تظهر فاعلية ضد أحد الفيروسات الفتاكة
08:56 GMT
وقال مدير "مونيياغ" البروفيسور رومان ماكوف، لوكالة "سبوتنيك": "مع مثل هذا التشخيص (الحمل في ندبة)، يُنصح دائمًا بإنهاء الحمل، نظرًا لوجود خطر كبير لتمزق الرحم ونزيف حاد، وقرر مجلس الأطباء مراقبة المريضة في المستشفى بالفعل في المراحل المبكرة جدًا من الحمل، وتم نقل الجنين إلى 32 أسبوعًا (بدءًا من الأسبوع التوليدي السابع والثلاثين، يعتبر الطفل كامل المدة)، وهذه بالفعل فترة جيدة جدًا لطفل سابق لأوانه".

وبلغ وزن المولود 1820 غرامًا، وطوله 41 سم، وأجرى الأطباء العملية بأكملها تحت مراقبة الموجات فوق الصوتية، ووفقا لماكوف، فإن جهاز الاستشعار بالموجات فوق الصوتية يخبر الجراح بالمكان الدقيق الذي سيتم فيه إجراء الشق الجراحي حتى لا يؤثر على المشيمة.

وأشار إلى أن "المشيمة تتمتع بإمدادات دموية قوية، وحتى إجراء شق بسيط يمكن أن يكون قاتلا بالنسبة للمرأة".
مشروبات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
مجتمع
مشروب شائع قد يسبب سرطان الفم
14 مارس, 12:09 GMT

تفرّد العملية يكمن في التحكم باستخدام الموجات فوق الصوتية التلامسية، في جميع أنحاء العالم، يتم إجراء مثل هذه العملية تحت مراقبة الأشعة السينية.

واتصل مراسل وكالة "سبوتنيك"، بإرينا بوشوريشفيلي (الأم)، وقالت إن ابنها ليون يبلغ من العمر ثلاثة أشهر تقريبًا وأن الطفل في صحة جيدة.
خطأ حول العناية بالبشرة... كيف يتم إنتاج الكولاجين؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала