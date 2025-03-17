https://sarabic.ae/20250317/رئيس-الوزراء-القطري-يؤكد-أهمية-التصدي-بحزم-لسياسة-التجويع-الإسرائيلية-بحق-الفلسطينيين-1098714452.html
رئيس الوزراء القطري يؤكد أهمية التصدي بحزم لسياسة التجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
رئيس الوزراء القطري يؤكد أهمية التصدي بحزم لسياسة التجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري، سيغريد كاغ، وكيل الأمين العام وكبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة،... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T11:55+0000
2025-03-17T11:55+0000
2025-03-17T11:55+0000
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شهد اللقاء استعراض العلاقات بين قطر والأمم المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع غزة، لا سيما التحديات التي تواجه العمل الإنساني، حسبما أفادت صحيفة "الشرق" القطرية.وأكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، والتصدي بحزم لسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
رئيس الوزراء القطري يؤكد أهمية التصدي بحزم لسياسة التجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري، سيغريد كاغ، وكيل الأمين العام وكبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، التي تزور البلاد حاليا.
شهد اللقاء استعراض العلاقات بين قطر والأمم المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع غزة، لا سيما التحديات التي تواجه العمل الإنساني، حسبما أفادت صحيفة
"الشرق" القطرية.
وأكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، والتصدي بحزم لسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني.