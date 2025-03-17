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18:00 GMT
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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رئيس الوزراء القطري يؤكد أهمية التصدي بحزم لسياسة التجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
رئيس الوزراء القطري يؤكد أهمية التصدي بحزم لسياسة التجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري، سيغريد كاغ، وكيل الأمين العام وكبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة،... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
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شهد اللقاء استعراض العلاقات بين قطر والأمم المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع غزة، لا سيما التحديات التي تواجه العمل الإنساني، حسبما أفادت صحيفة "الشرق" القطرية.وأكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، والتصدي بحزم لسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني.
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة

رئيس الوزراء القطري يؤكد أهمية التصدي بحزم لسياسة التجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

11:55 GMT 17.03.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
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استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري، سيغريد كاغ، وكيل الأمين العام وكبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، التي تزور البلاد حاليا.
شهد اللقاء استعراض العلاقات بين قطر والأمم المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع غزة، لا سيما التحديات التي تواجه العمل الإنساني، حسبما أفادت صحيفة "الشرق" القطرية.
وأكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، والتصدي بحزم لسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني.
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