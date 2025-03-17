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https://sarabic.ae/20250317/مبادرات-أهلية-لتقديم-مساعدات-إنسانية-لمناطق-الساحل-السوري--1098711044.html
مبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري
مبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري
سبوتنيك عربي
شهدت الأيام القليلة الماضية عدة مبادرات أهلية نظمتها جمعيات وفرق سورية، من عدة محافظات، الهدف منها إيصال مساعدات غذائية وطيبة وصحية إلى أهالي الساحل السوري،... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T10:00+0000
2025-03-17T10:00+0000
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نسرين سليمان إحدى المتطوعات في تلك الفرق، قالت لـ"سبوتنيك": تم إطلاق مبادرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي لتقديم مواد غذائية وطبية وصحية مستعجلة لأهالي منطقة الساحل السوري، حيث لاقت هذه المبادرة استجابة من عدة تجار وأهالي، قاموا بالتبرع بمواد غذائية وحليب للأطفال ومواد طبية وأغطية وألبسة.وأشارت نسرين إلى أن أعداد كبيرة من أهالي ريف بانياس واللاذقية فقدوا منازلهم وكامل ممتلكاتهم، بعد إحراقها وسرقتها من قبل مسلحين مجهولين، والقسم الأكبر منهم فقد ذويهم، حيث هنالك حاجة ملحة لإيصال أكبر كمية من المساعدات الغذائية والطبية ومستلزمات الاطفال والأدوية، والكميات التي تصل لا تكفي أبدا مع حجم الكارثة التي حلت بأهالي تلك المناطق. وأكدت المتطوعة، على ضرورة تحرك المنظمات الدولية لإعادة ترميم منازل الأهالي المتضررة، حيث لجأ معظمهم إلى أقاربهم في القرى المجاورة كحل إسعافي ،حيث بات يسكن في المنزل الواحد ما بين 4 الى 5 عائلات في ظروف إنسانية صعبة، تزامنا مع انقطاع شبه تام لمياه الشرب وغياب للكهرباء.وتابعت نسرين، نقوم بالتنسيق مع فرق دعم نفسي خاصة بأهالي تلك المناطق المتضررة ،والتركيز على بعض الفعاليات والنشاطات الخاصة بالأطفال بعد الظروف الصعبة التي مروا بها خلال الأيام القليلة الماضية.تزامنا مع ذلك أعلن الهلال الأحمر الكردي المتواجد في مناطق شرق سوريا، عن تجهيز مساعدات غذائية وإغاثية وطبية مقدمة للأهالي المتضررين في منطقة الساحل السوري، إذ من المقرر أن تنطلق اليوم الإثنين قافلة مكونة من 100 شاحنة باتجاه محافظتي اللاذقية وطرطوس.في وقت سابق، أفاد الناشط الحقوقي علاء إبراهيم لـ"سبوتنيك"، بتوثيق مقتل 1420 مدنيا جراء إعدامات ميدانية من خلال إطلاق النار المباشر من قبل مسلحين مجهولين خلال العمليات العسكرية التي قامت بها السلطات السورية الجديدة منطقة الساحل.وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، جراء الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري، ووعد في خطاب متلفز معاقبة كل متورط في أي تجاوزت بحق المدنيين.فيما كانت أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل، تقف ورائها مجموعات عسكرية "غير منضبطة"، خالفت التعليمات ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية بحسب بيانها.
https://sarabic.ae/20250314/مجلس-الأمن-يوافق-على-بيان-يدين-العنف-في-اللاذقية-وطرطوس-بسوريا-1098647847.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

مبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري

10:00 GMT 17.03.2025
© Sputnikمبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري
مبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Sputnik
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شهدت الأيام القليلة الماضية عدة مبادرات أهلية نظمتها جمعيات وفرق سورية، من عدة محافظات، الهدف منها إيصال مساعدات غذائية وطيبة وصحية إلى أهالي الساحل السوري، بعد أحداث العنف التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي، وأدت إلى سقوط المئات من الضحايا بين صفوف المدنيين .
نسرين سليمان إحدى المتطوعات في تلك الفرق، قالت لـ"سبوتنيك": تم إطلاق مبادرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي لتقديم مواد غذائية وطبية وصحية مستعجلة لأهالي منطقة الساحل السوري، حيث لاقت هذه المبادرة استجابة من عدة تجار وأهالي، قاموا بالتبرع بمواد غذائية وحليب للأطفال ومواد طبية وأغطية وألبسة.
وأضافت نسرين، أنه تم تجميع المساعدات في أحد المستودعات في مدينة طرطوس، ثم نقلها عبر سيارات شحن صغيرة بمساعدة متطوعين إلى قرى حريصون والقصور و بارمايا وبلوطية وقلوع واسقبلة وقلوع وتوزيعها على الأهالي المتضررين.
© Sputnikمبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري
مبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
مبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري
© Sputnik
وأشارت نسرين إلى أن أعداد كبيرة من أهالي ريف بانياس واللاذقية فقدوا منازلهم وكامل ممتلكاتهم، بعد إحراقها وسرقتها من قبل مسلحين مجهولين، والقسم الأكبر منهم فقد ذويهم، حيث هنالك حاجة ملحة لإيصال أكبر كمية من المساعدات الغذائية والطبية ومستلزمات الاطفال والأدوية، والكميات التي تصل لا تكفي أبدا مع حجم الكارثة التي حلت بأهالي تلك المناطق.
وأكدت المتطوعة، على ضرورة تحرك المنظمات الدولية لإعادة ترميم منازل الأهالي المتضررة، حيث لجأ معظمهم إلى أقاربهم في القرى المجاورة كحل إسعافي ،حيث بات يسكن في المنزل الواحد ما بين 4 الى 5 عائلات في ظروف إنسانية صعبة، تزامنا مع انقطاع شبه تام لمياه الشرب وغياب للكهرباء.
© Sputnikمبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري
مبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
مبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري
© Sputnik
وتابعت نسرين، نقوم بالتنسيق مع فرق دعم نفسي خاصة بأهالي تلك المناطق المتضررة ،والتركيز على بعض الفعاليات والنشاطات الخاصة بالأطفال بعد الظروف الصعبة التي مروا بها خلال الأيام القليلة الماضية.
تزامنا مع ذلك أعلن الهلال الأحمر الكردي المتواجد في مناطق شرق سوريا، عن تجهيز مساعدات غذائية وإغاثية وطبية مقدمة للأهالي المتضررين في منطقة الساحل السوري، إذ من المقرر أن تنطلق اليوم الإثنين قافلة مكونة من 100 شاحنة باتجاه محافظتي اللاذقية وطرطوس.
© Sputnikمبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري
مبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري - سبوتنيك عربي
1/2
© Sputnik
مبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري
© Sputnikمبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري
مبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري - سبوتنيك عربي
2/2
© Sputnik
مبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري
1/2
© Sputnik
مبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري
2/2
© Sputnik
مبادرات أهلية لتقديم مساعدات إنسانية لمناطق الساحل السوري
في وقت سابق، أفاد الناشط الحقوقي علاء إبراهيم لـ"سبوتنيك"، بتوثيق مقتل 1420 مدنيا جراء إعدامات ميدانية من خلال إطلاق النار المباشر من قبل مسلحين مجهولين خلال العمليات العسكرية التي قامت بها السلطات السورية الجديدة منطقة الساحل.
صورة متداولة لدخول إدارة العمليات العسكرية لقرى وبلدات ريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في الساحل السوري
14 مارس, 01:20 GMT
وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، جراء الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري، ووعد في خطاب متلفز معاقبة كل متورط في أي تجاوزت بحق المدنيين.
فيما كانت أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل، تقف ورائها مجموعات عسكرية "غير منضبطة"، خالفت التعليمات ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية بحسب بيانها.
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