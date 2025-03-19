https://sarabic.ae/20250319/هجوم-إرهابي-يستهدف-رئيسا-عربيا-وإدانات-وسعة-1098793456.html

هجوم إرهابي يستهدف رئيسا عربيا.. وإدانات واسعة

هجوم إرهابي يستهدف رئيسا عربيا.. وإدانات واسعة

سبوتنيك عربي

لقي الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود، في العاصمة مقديشو، إدانات واسعة من دول الخليج والدول العربية، بالإضافة إلى البرلمان... 19.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-19T18:39+0000

2025-03-19T18:39+0000

2025-03-19T18:40+0000

العالم العربي

الصومال

مصر

السعودية

قطر

الجزائر

البحرين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/06/1058111938_0:42:1320:785_1920x0_80_0_0_bb1c77d5b08fb9a9f863e4433eda1061.jpg

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية العديد من بيانات الإدانة العربية للحادث، ومن بينها بيان الخارجية السعودية، التي أدانت الهجوم بشدة، مؤكدة تضامن المملكة مع الصومال ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب.كما أعربت مصر عن استنكارها الشديد لهذا العمل ووصفته بالإجرامي والإرهابي، مؤكدة رفضها جميع أشكال العنف والإرهاب، كما تقدمت بخالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة والشعب الصومالي.وأعربت الخارجية الجزائرية، في بيان، عن ارتياحها لسلامة الرئيس حسن شيخ محمود، ونجاته من "هذه المحاولة الآثمة"، كما تقدمت بخالص التعازي لأسر الضحايا، كما أعربت عن موقفها الثابت والرافض للعنف والإرهاب، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي.في السياق ذاته، أدانت الإمارات الهجوم "بشدة"، وأكد وزير الدولة شخبوط بن نهيان آل نهيان، دعم بلاده الكامل للصومال في مواجهة التهديدات الأمنية.وأدانت الخارجية الأردنية الهجوم "بأشد العبارات"، مؤكدة رفضها لاستهداف الشخصيات العامة والسياسية، وداعيةً إلى دعم استقرار الصومال، كذلك أدانت وزارة الخارجية البحرينية هذا "الهجوم الإرهابي"، وأعربت عن خالص التعازي لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، مؤكدة تضامنها مع الصومال في جهودها لمكافحة التطرف والإرهاب.من جانبه، استنكر رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الحادثة، مؤكدًا تضامن البرلمان مع الصومال في هذا الظرف الدقيق، ورافضًا جميع أشكال الإرهاب، التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة.وتعكس هذه الإدانات موقفًا عربيًا موحدًا ضد الإرهاب، في وقت يحتاج فيه الصومال إلى مزيد من الدعم لمواجهة التحديات الأمنية وتعزيز استقراره.

https://sarabic.ae/20250228/محادثات-لمنح-إثيوبيا-حق-الوصول-إلى-ميناء-صومالي-على-المحيط-الهندي--1098273137.html

https://sarabic.ae/20250225/اتفاقيات-ليبية-صومالية-لتعزيز-العلاقات-الثنائية-وتوسيع-مجالات-التعاون-بين-البلدين-1098153018.html

الصومال

مصر

السعودية

قطر

الجزائر

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الصومال, مصر, السعودية, قطر, الجزائر, البحرين