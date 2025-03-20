https://sarabic.ae/20250320/التلفزيون-السوداني-الجيش-يقترب-من-تطهير-القصر-الرئاسي-من-قوات-الدعم-السريع-1098797551.html

التلفزيون السوداني: الجيش يقترب من تطهير القصر الرئاسي من قوات الدعم السريع

التلفزيون السوداني: الجيش يقترب من تطهير القصر الرئاسي من قوات الدعم السريع

سبوتنيك عربي

أعلن التلفزيون الرسمي السوداني، اليوم الخميس، أن "الجيش سيطر على طرق مهمة تؤدي مباشرة للقصر الرئاسي"، مؤكدا اقتراب الجيش من تطهير القصر من قوات "الدعم السريع". 20.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-20T06:48+0000

2025-03-20T06:48+0000

2025-03-20T06:48+0000

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ووفقا للتلفزيون، فإن الجيش السوداني دمر قوة كبيرة للدعم السريع بشارع القصر الجمهوري وسط الخرطوم، مشيرا إلى تدمير سيارات للدعم أثناء محاولتها الخروج من وسط الخرطوم.وأعلن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في وقت سابق، أن قواته لن تخرج من العاصمة الخرطوم، مهددًا بمزيد من المواجهات ضد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، ومتوعدًا الدول الداعمة له بأنها "ستدفع الثمن".وفي خطاب متلفز عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد الفائت، ظهر حميدتي بعد غياب طويل أثار تساؤلات عديدة، قائلًا إن "الوضع مختلف حاليًا"، مضيفًا: "الحرب داخل الخرطوم، ولن نخرج من القصر الجمهوري"، في إشارة إلى تمسك قواته بمواقعها داخل العاصمة.كما هدد قائد الدعم السريع بأن "ذكرى تأسيس قوات الدعم السريع"، التي توافق الاثنين الفائت، ستكون "يوم حسرة وندامة" على الجيش وحلفائه، مشيرًا إلى نية قواته استهداف مدينة بورتسودان، التي أصبحت المقر الرئيسي للجيش السوداني وللبعثات الأممية والدبلوماسية.يأتي هذا الخطاب في وقت حقق فيه الجيش السوداني تقدمًا على عدة جبهات خلال الأشهر الماضية، ما دفع حميدتي للعودة إلى الظهور العلني بعد أن تحدثت تقارير أمريكية، عن اختفائه الميداني، مما تسبب في "استياء واسع" بين قواته التي شعرت بالتخلي عنها.في المقابل، شدد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في خطاب بولاية نهر النيل الأسبوع الماضي، على أن "لا تفاوض مع الدعم السريع إلا بعد تجريدهم من السلاح ومحاسبتهم"، مؤكدًا أن أي محادثات مستقبلية ستشترط تجميع قوات الدعم السريع في مناطق محددة قبل بدء أي عملية تفاوضية.ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد، حيث يسيطر الجيش على الشمال والشرق، فيما تسيطر قوات الدعم على أجزاء واسعة من إقليم دارفور (غرب) ومناطق في الجنوب.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي