الخارجية الروسية: التعبئة القسرية في أوكرانيا ستسجل باعتبارها إبادة جماعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
15:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: يجب ألا نستعجل ببناء استنتاجات كبيرة بعد اتصال بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250320/الخارجية-الروسية-التعبئة-القسرية-في-أوكرانيا-ستسجل-باعتبارها-إبادة-جماعية-1098798791.html
الخارجية الروسية: التعبئة القسرية في أوكرانيا ستسجل باعتبارها إبادة جماعية
الخارجية الروسية: التعبئة القسرية في أوكرانيا ستسجل باعتبارها إبادة جماعية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن "التعبئة القسرية" في أوكرانيا ستسجل في الكتب المدرسية باعتبارها إبادة جماعية بحق الشعب... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T07:47+0000
2025-03-20T07:50+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وكتبت زاخاروفا في قناتها على تطبيق "تلغرام"، بأن "التعبئة القسرية" في أوكرانيا سيتم إدراجها في الكتب المدرسية باعتبارها إبادة جماعية بحق الشعب الأوكراني.وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عمليات تجنيد قسرية، حيث يقوم ممثلو مكاتب التجنيد الأوكرانية بإجبار الرجال في سن الخدمة العسكرية على الالتحاق بالقوات عبر استخدام العنف، وأحيانًا اللجوء إلى الضرب، قبل اقتيادهم إلى حافلات صغيرة.وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، وردًا على دعوات من الشركاء الغربيين لخفض سن التعبئة، طالب زيلينسكي بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات والأسلحة.الرئيس الأوكراني السابق يتهم زيلينسكي بالتهرب من استدعاءات التجنيد العسكرية 4 مرات
https://sarabic.ae/20250319/البيت-الأبيض-ترامب-يعتزم-إنهاء-الصراع-بأوكرانيا-بشكل-نهائي-ودائم-1098794521.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: التعبئة القسرية في أوكرانيا ستسجل باعتبارها إبادة جماعية

07:47 GMT 20.03.2025 (تم التحديث: 07:50 GMT 20.03.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن "التعبئة القسرية" في أوكرانيا ستسجل في الكتب المدرسية باعتبارها إبادة جماعية بحق الشعب الأوكراني.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على تطبيق "تلغرام"، بأن "التعبئة القسرية" في أوكرانيا سيتم إدراجها في الكتب المدرسية باعتبارها إبادة جماعية بحق الشعب الأوكراني.
وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عمليات تجنيد قسرية، حيث يقوم ممثلو مكاتب التجنيد الأوكرانية بإجبار الرجال في سن الخدمة العسكرية على الالتحاق بالقوات عبر استخدام العنف، وأحيانًا اللجوء إلى الضرب، قبل اقتيادهم إلى حافلات صغيرة.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
البيت الأبيض: ترامب يعتزم إنهاء الصراع بأوكرانيا "بشكل نهائي ودائم"
أمس, 20:01 GMT

وفي الربيع الماضي، وقّع زيلينسكي، قانونًا يخفض سن التعبئة العسكرية في أوكرانيا، من 27 إلى 25 عامًا. وفي وقت لاحق، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان، بأن "السلطات الأوكرانية ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاما".

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، وردًا على دعوات من الشركاء الغربيين لخفض سن التعبئة، طالب زيلينسكي بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات والأسلحة.
الرئيس الأوكراني السابق يتهم زيلينسكي بالتهرب من استدعاءات التجنيد العسكرية 4 مرات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала