https://sarabic.ae/20250320/الخارجية-الروسية-التعبئة-القسرية-في-أوكرانيا-ستسجل-باعتبارها-إبادة-جماعية-1098798791.html
الخارجية الروسية: التعبئة القسرية في أوكرانيا ستسجل باعتبارها إبادة جماعية
الخارجية الروسية: التعبئة القسرية في أوكرانيا ستسجل باعتبارها إبادة جماعية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن "التعبئة القسرية" في أوكرانيا ستسجل في الكتب المدرسية باعتبارها إبادة جماعية بحق الشعب... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T07:47+0000
2025-03-20T07:47+0000
2025-03-20T07:50+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وكتبت زاخاروفا في قناتها على تطبيق "تلغرام"، بأن "التعبئة القسرية" في أوكرانيا سيتم إدراجها في الكتب المدرسية باعتبارها إبادة جماعية بحق الشعب الأوكراني.وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عمليات تجنيد قسرية، حيث يقوم ممثلو مكاتب التجنيد الأوكرانية بإجبار الرجال في سن الخدمة العسكرية على الالتحاق بالقوات عبر استخدام العنف، وأحيانًا اللجوء إلى الضرب، قبل اقتيادهم إلى حافلات صغيرة.وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، وردًا على دعوات من الشركاء الغربيين لخفض سن التعبئة، طالب زيلينسكي بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات والأسلحة.الرئيس الأوكراني السابق يتهم زيلينسكي بالتهرب من استدعاءات التجنيد العسكرية 4 مرات
https://sarabic.ae/20250319/البيت-الأبيض-ترامب-يعتزم-إنهاء-الصراع-بأوكرانيا-بشكل-نهائي-ودائم-1098794521.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: التعبئة القسرية في أوكرانيا ستسجل باعتبارها إبادة جماعية
07:47 GMT 20.03.2025 (تم التحديث: 07:50 GMT 20.03.2025)
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن "التعبئة القسرية" في أوكرانيا ستسجل في الكتب المدرسية باعتبارها إبادة جماعية بحق الشعب الأوكراني.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على تطبيق "تلغرام"، بأن "التعبئة القسرية" في أوكرانيا سيتم إدراجها في الكتب المدرسية باعتبارها إبادة جماعية بحق الشعب الأوكراني.
وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عمليات تجنيد قسرية، حيث يقوم ممثلو مكاتب التجنيد الأوكرانية بإجبار الرجال في سن الخدمة العسكرية على الالتحاق بالقوات عبر استخدام العنف، وأحيانًا اللجوء إلى الضرب، قبل اقتيادهم إلى حافلات صغيرة.
وفي الربيع الماضي، وقّع زيلينسكي، قانونًا يخفض سن التعبئة العسكرية في أوكرانيا، من 27 إلى 25 عامًا. وفي وقت لاحق، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان، بأن "السلطات الأوكرانية ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاما".
وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، وردًا على دعوات من الشركاء الغربيين لخفض سن التعبئة، طالب زيلينسكي بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات والأسلحة.