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العراق ينفي تقارير إعلامية عن استخدام "أنصار الله" معسكرا في محافظة ديالى
العراق ينفي تقارير إعلامية عن استخدام "أنصار الله" معسكرا في محافظة ديالى
سبوتنيك عربي
نفت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة بشأن استخدام جماعة "أنصار الله" اليمنية معسكرا للتدريب في قضاء الخالص بمحافظة ديالى. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T17:46+0000
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وقالت الخلية، في بيان لها، عن "بعض وسائل الإعلام تداولت أنباء بشأن استخدام "أنصار الله" معسكرا للتدريب بمنطقة الخالص في محافظة ديالى".وأضاف البيان أنه "وفي الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا، ندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).يأتي ذلك، ردا على تقرير نشرته وسائل إعلام غربية، أشارت إلى "وجود مقاتلين تابعين لجماعة "أنصار الله" اليمنية في معسكر تابع للحشد الشعبي في ديالى، حيث يتلقون تدريبات على استخدام الطائرات المسيرة والعبوات الناسفة، إلى جانب مزاعم عن إرسال مقاتلين من الحشد إلى اليمن لدعم "أنصار الله".وأضافت التقارير أن "التعاون العسكري بين "أنصار الله" والجماعات المرتبطة بمحور المقاومة عزز قدراتهم القتالية، ما ساهم في استمرار تهديدهم لممرات الشحن البحري"، مشيرة إلى "وجود مكاتب لـ"أنصار الله" في بغداد وكركوك وجنوب العراق".
https://sarabic.ae/20240916/أول-رد-عراقي-على-تقارير-افتتاح-مكاتب-لـحماس-وأنصار-الله-في-بغداد-1092767209.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أنصار الله

العراق ينفي تقارير إعلامية عن استخدام "أنصار الله" معسكرا في محافظة ديالى

17:46 GMT 20.03.2025
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
نفت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة بشأن استخدام جماعة "أنصار الله" اليمنية معسكرا للتدريب في قضاء الخالص بمحافظة ديالى.
وقالت الخلية، في بيان لها، عن "بعض وسائل الإعلام تداولت أنباء بشأن استخدام "أنصار الله" معسكرا للتدريب بمنطقة الخالص في محافظة ديالى".
وأضاف البيان أنه "وفي الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا، ندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
أول رد عراقي على تقارير افتتاح مكاتب لـ"حماس" و"أنصار الله" في بغداد
16 سبتمبر 2024, 11:28 GMT
يأتي ذلك، ردا على تقرير نشرته وسائل إعلام غربية، أشارت إلى "وجود مقاتلين تابعين لجماعة "أنصار الله" اليمنية في معسكر تابع للحشد الشعبي في ديالى، حيث يتلقون تدريبات على استخدام الطائرات المسيرة والعبوات الناسفة، إلى جانب مزاعم عن إرسال مقاتلين من الحشد إلى اليمن لدعم "أنصار الله".
وأضافت التقارير أن "التعاون العسكري بين "أنصار الله" والجماعات المرتبطة بمحور المقاومة عزز قدراتهم القتالية، ما ساهم في استمرار تهديدهم لممرات الشحن البحري"، مشيرة إلى "وجود مكاتب لـ"أنصار الله" في بغداد وكركوك وجنوب العراق".
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