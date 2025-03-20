https://sarabic.ae/20250320/ظاهرة-غريبة-بركان-من-مياه-الصرف-الصحي-يظهر-في-البرازيل-فيديو-1098796927.html
"ظاهرة غريبة"... "بركان" من مياه الصرف الصحي يظهر في البرازيل... فيديو
"ظاهرة غريبة"... "بركان" من مياه الصرف الصحي يظهر في البرازيل... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريبا لتدفق مياه الصرف الصحي من أحد الشواطئ في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T06:05+0000
2025-03-20T06:05+0000
2025-03-20T06:26+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة غريبة تمثلت في تدفق مياه الصرف الصحي على شكل "بركان" وسط الرمال، على شاطئ إيبانيما في ريو دي جانيرو.وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا توثق اللحظة، ما أثار جدلًا واسعًا حول أسباب هذه الظاهرة وتأثيرها البيئي.انهيار ثلجي يقلب مغامرة متسلقين إلى كابوس قرب بركان "كوتوباكسي"... فيديوسائق عربي يتعرض لمفاجأة بعد إطلاق مدفع الإفطار قرب سيارته... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار البرازيل
نادي الفيديو, أخبار البرازيل
"ظاهرة غريبة"... "بركان" من مياه الصرف الصحي يظهر في البرازيل... فيديو
06:05 GMT 20.03.2025 (تم التحديث: 06:26 GMT 20.03.2025)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريبا لتدفق مياه الصرف الصحي من أحد الشواطئ في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة غريبة تمثلت في تدفق مياه الصرف الصحي على شكل "بركان" وسط الرمال، على شاطئ إيبانيما في ريو دي جانيرو.
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا توثق اللحظة، ما أثار جدلًا واسعًا حول أسباب هذه الظاهرة وتأثيرها البيئي.