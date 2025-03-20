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https://sarabic.ae/20250320/مقاتلات-أمريكية-تشن-غارات-جديدة-على-مواقع-لـأنصار-الله-في-اليمن-1098820633.html
مقاتلات أمريكية تشن غارات جديدة على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن
مقاتلات أمريكية تشن غارات جديدة على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن
سبوتنيك عربي
جددت المقاتلات الأمريكية غاراتها على مواقع جماعة "أنصار الله" اليمنية، مستهدفةً مناطق سيطرتها في محافظتي الحديدة، غربي اليمن، وصعدة شمال غربي البلاد. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
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الحرب على اليمن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "مقاتلات أمريكية نفذت 4 غارات على منطقة الكثيب، التي تضم القاعدة البحرية ومعسكراً للدفاع الساحلي ومقر الكلية البحرية شمال غربي مدينة الحديدة".وفي سياق متصل، ذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله"، أن "عدوانًا أمريكيًا استهدف منطقة العصايد في مديرية الصَّفراء شمال شرقي صعدة".ويأتي القصف الجوي على محافظتي الحديدة وصعدة، بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية غارات على منطقة العصايد في مديرية الصَّفراء شمال شرقي صعدة، ومحلج للقطن في مديرية زَّبيد جنوب شرقي محافظة الحديدة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "أنصار الله"، مهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، كاشفةً عن تنفيذها هجوما هو الخامس من نوعه خلال أيام على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية في البحر الأحمر بصواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مُسيرة، على خلفية استمرار الغارات الجوية الأمريكية على مناطق سيطرة الجماعة.وكانت إسرائيل، قد شنت هجمات انتقامية على منشآت حيوية في مناطق سيطرة "أنصار الله"، آخرها في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (غربي اليمن) أوقعت قتلى وجرحى، ردًا على عمليات استهداف نفذتها الجماعة بالصواريخ والطائرات المُسيرة على تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250319/أنصار-الله-تسقط-طائرة-مسيرة-أمريكية-وسط-اليمن-1098795452.html
https://sarabic.ae/20241018/قصف-جوي-أمريكي-بريطاني-على-مناطق-لـأنصار-الله-في-الحديدة-اليمنية---عاجل-1093932497.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية

مقاتلات أمريكية تشن غارات جديدة على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن

20:00 GMT 20.03.2025
© AP Photoمقاتلة أمريكية من طراز اف 15
مقاتلة أمريكية من طراز اف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
جددت المقاتلات الأمريكية غاراتها على مواقع جماعة "أنصار الله" اليمنية، مستهدفةً مناطق سيطرتها في محافظتي الحديدة، غربي اليمن، وصعدة شمال غربي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "مقاتلات أمريكية نفذت 4 غارات على منطقة الكثيب، التي تضم القاعدة البحرية ومعسكراً للدفاع الساحلي ومقر الكلية البحرية شمال غربي مدينة الحديدة".
وفي سياق متصل، ذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله"، أن "عدوانًا أمريكيًا استهدف منطقة العصايد في مديرية الصَّفراء شمال شرقي صعدة".
ويأتي القصف الجوي على محافظتي الحديدة وصعدة، بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية غارات على منطقة العصايد في مديرية الصَّفراء شمال شرقي صعدة، ومحلج للقطن في مديرية زَّبيد جنوب شرقي محافظة الحديدة.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
"أنصار الله" تسقط طائرة مسيرة أمريكية وسط اليمن
أمس, 22:43 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "أنصار الله"، مهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، كاشفةً عن تنفيذها هجوما هو الخامس من نوعه خلال أيام على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية في البحر الأحمر بصواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مُسيرة، على خلفية استمرار الغارات الجوية الأمريكية على مناطق سيطرة الجماعة.

ويوم الأحد الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة صنعاء.

وكانت إسرائيل، قد شنت هجمات انتقامية على منشآت حيوية في مناطق سيطرة "أنصار الله"، آخرها في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (غربي اليمن) أوقعت قتلى وجرحى، ردًا على عمليات استهداف نفذتها الجماعة بالصواريخ والطائرات المُسيرة على تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
قصف جوي أمريكي بريطاني على مناطق لـ"أنصار الله" في الحديدة اليمنية
18 أكتوبر 2024, 22:44 GMT
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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