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https://sarabic.ae/20250320/وزير-الطاقة-الأمريكي-لا-مشكلة-لدينا-بإدارة-محطات-الطاقة-الأوكرانية-1098795733.html
وزير الطاقة الأمريكي: لا مشكلة لدينا بإدارة محطات الطاقة الأوكرانية
وزير الطاقة الأمريكي: لا مشكلة لدينا بإدارة محطات الطاقة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، استعداد واشنطن لإدارة وتشغيل محطات الطاقة النووية الأوكرانية، لافتا إلى عدم وجود أي مشكلة في القيام بذلك. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال رايت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لدينا خبرة تقنية هائلة في الولايات المتحدة لإدارة هذه المحطات...".وأضاف: "إذا كان من المفيد لتحقيق هذا الهدف، تسوية النزاع في أوكرانيا، أن تدير الولايات المتحدة محطات الطاقة النووية في أوكرانيا - فلا مشكلة. بوسعنا القيام بذلك".وبحسب رايت، فإن نقل إدارة محطات الطاقة النووية في أوكرانيا إلى الولايات المتحدة لا يتطلب نشر قوات أمريكية هناك.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن لمساعدة أوكرانيا في تشغيل وإدارة محطات الطاقة النووية الخاصة بها، معتبرا أن ذلك قد يكون "أفضل وسيلة لضمان أمنها".
https://sarabic.ae/20250317/إعلام-إدارة-ترامب-تدرس-الاعتراف-بأن-القرم-روسية-في-أي-اتفاق-مستقبلي-بشأن-أوكرانيا-1098728628.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وزير الطاقة الأمريكي: لا مشكلة لدينا بإدارة محطات الطاقة الأوكرانية

00:55 GMT 20.03.2025
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوروفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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تابعنا عبر
أكد وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، استعداد واشنطن لإدارة وتشغيل محطات الطاقة النووية الأوكرانية، لافتا إلى عدم وجود أي مشكلة في القيام بذلك.
واشنطن - سبوتنيك. وقال رايت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لدينا خبرة تقنية هائلة في الولايات المتحدة لإدارة هذه المحطات...".
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17 مارس, 19:24 GMT
وأضاف: "إذا كان من المفيد لتحقيق هذا الهدف، تسوية النزاع في أوكرانيا، أن تدير الولايات المتحدة محطات الطاقة النووية في أوكرانيا - فلا مشكلة. بوسعنا القيام بذلك".
وبحسب رايت، فإن نقل إدارة محطات الطاقة النووية في أوكرانيا إلى الولايات المتحدة لا يتطلب نشر قوات أمريكية هناك.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن لمساعدة أوكرانيا في تشغيل وإدارة محطات الطاقة النووية الخاصة بها، معتبرا أن ذلك قد يكون "أفضل وسيلة لضمان أمنها".
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