أطرف الصور لهذا الأسبوع

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تغطس ناتاشا "مو" هانت، لاعبة فريق غلوستر-هارتبوري، في حوض استحمام ساخن في غرفة ملابس الفريق احتفالًا مع زميلاتها بفوزهن بكأس دوري الرجبي للسيدات، بعد المباراة النهائية لدوري الرجبي للسيدات بين فريقي غلوستر-هارتبوري وساراسينز في ملعب ستون إكس، 16 مارس 2025، في بارنيت، إنجلترا.