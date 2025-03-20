أطرف الصور لهذا الأسبوع

يُرشّ الماء على المتسابقين أثناء مشاركتهم في سباق حمل الزوجات السنوي في المملكة المتحدة، والذي أقيم في 16 مارس 2025 في دوركينج، إنجلترا.
يُرشّ الماء على المتسابقين أثناء مشاركتهم في سباق حمل الزوجات السنوي في المملكة المتحدة، والذي أقيم في 16 مارس 2025 في دوركينج، إنجلترا.
في ضوء شمس الصباح، يُمكن رؤية أنفاس طائر الكركي (Grus grus) في حقل بمنطقة أودربروخ. تحت تأثير الضغط الجوي المرتفع، يسود الربيع بشكل متزايد في برلين وبراندنبورغ.
في ضوء شمس الصباح، يُمكن رؤية أنفاس طائر الكركي (Grus grus) في حقل بمنطقة أودربروخ. تحت تأثير الضغط الجوي المرتفع، يسود الربيع بشكل متزايد في برلين وبراندنبورغ.
التقت الملكة كاميلا والملك تشارلز الثالث ببعض الشخصيات المعروضة في معرض سي هولي خلال زيارة رسمية إلى أيرلندا الشمالية في 19 مارس 2025.
التقت الملكة كاميلا والملك تشارلز الثالث ببعض الشخصيات المعروضة في معرض سي هولي خلال زيارة رسمية إلى أيرلندا الشمالية في 19 مارس 2025.
يُجري مُختصّو الفنون تعديلات على لوحتي إيفلين دي مورغان، "لونا"، 1885، زيت على قماش (يمين) وإيفلين دي مورغان، السجينة، 1907-1908، زيت على قماش (يسار) في معرض "جيلدهول" للفنون في 18 مارس 2025 في لندن، إنجلترا.
يُجري مُختصّو الفنون تعديلات على لوحتي إيفلين دي مورغان، "لونا"، 1885، زيت على قماش (يمين) وإيفلين دي مورغان، السجينة، 1907-1908، زيت على قماش (يسار) في معرض "جيلدهول" للفنون في 18 مارس 2025 في لندن، إنجلترا.
رجل يستمتع بأشعة الشمس والطقس الجميل مع كلبه في ركنٍ من معرض النحت في المتحف التاريخي بوسط المدينة.
رجل يستمتع بأشعة الشمس والطقس الجميل مع كلبه في ركنٍ من معرض النحت في المتحف التاريخي بوسط المدينة.
تغطس ناتاشا "مو" هانت، لاعبة فريق غلوستر-هارتبوري، في حوض استحمام ساخن في غرفة ملابس الفريق احتفالًا مع زميلاتها بفوزهن بكأس دوري الرجبي للسيدات، بعد المباراة النهائية لدوري الرجبي للسيدات بين فريقي غلوستر-هارتبوري وساراسينز في ملعب ستون إكس، 16 مارس 2025، في بارنيت، إنجلترا.
تغطس ناتاشا "مو" هانت، لاعبة فريق غلوستر-هارتبوري، في حوض استحمام ساخن في غرفة ملابس الفريق احتفالًا مع زميلاتها بفوزهن بكأس دوري الرجبي للسيدات، بعد المباراة النهائية لدوري الرجبي للسيدات بين فريقي غلوستر-هارتبوري وساراسينز في ملعب ستون إكس، 16 مارس 2025، في بارنيت، إنجلترا.
يستمتع الزوار بأزهار التوليب المتفتحة في حديقة "نانجينغ غرين" للمعارض مع حلول فصل الربيع في 15 مارس 2025 في نانجينغ، مقاطعة جيانغسو الصينية.
يستمتع الزوار بأزهار التوليب المتفتحة في حديقة "نانجينغ غرين" للمعارض مع حلول فصل الربيع في 15 مارس 2025 في نانجينغ، مقاطعة جيانغسو الصينية.
رجل يجلس على مقعد على الجسر في بيرديانسك.
رجل يجلس على مقعد على الجسر في بيرديانسك.
أحد المارة في ساحة لينين في نوفوسيبيرسك.