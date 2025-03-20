أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
15:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: يجب ألا نستعجل ببناء استنتاجات كبيرة بعد اتصال بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع

08:19 GMT 20.03.2025 (تم التحديث: 12:32 GMT 20.03.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Getty Images / Carl Court

يُرشّ الماء على المتسابقين أثناء مشاركتهم في سباق حمل الزوجات السنوي في المملكة المتحدة، والذي أقيم في 16 مارس 2025 في دوركينج، إنجلترا.

يُرشّ الماء على المتسابقين أثناء مشاركتهم في سباق حمل الزوجات السنوي في المملكة المتحدة، والذي أقيم في 16 مارس 2025 في دوركينج، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Carl Court

يُرشّ الماء على المتسابقين أثناء مشاركتهم في سباق حمل الزوجات السنوي في المملكة المتحدة، والذي أقيم في 16 مارس 2025 في دوركينج، إنجلترا.

© Getty Images / Picture alliance/Patrick Pleul

في ضوء شمس الصباح، يُمكن رؤية أنفاس طائر الكركي (Grus grus) في حقل بمنطقة أودربروخ. تحت تأثير الضغط الجوي المرتفع، يسود الربيع بشكل متزايد في برلين وبراندنبورغ.

في ضوء شمس الصباح، يُمكن رؤية أنفاس طائر الكركي (Grus grus) في حقل بمنطقة أودربروخ. تحت تأثير الضغط الجوي المرتفع، يسود الربيع بشكل متزايد في برلين وبراندنبورغ. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Picture alliance/Patrick Pleul

في ضوء شمس الصباح، يُمكن رؤية أنفاس طائر الكركي (Grus grus) في حقل بمنطقة أودربروخ. تحت تأثير الضغط الجوي المرتفع، يسود الربيع بشكل متزايد في برلين وبراندنبورغ.

© Getty Images / Pool/Samir Hussein

التقت الملكة كاميلا والملك تشارلز الثالث ببعض الشخصيات المعروضة في معرض سي هولي خلال زيارة رسمية إلى أيرلندا الشمالية في 19 مارس 2025.

التقت الملكة كاميلا والملك تشارلز الثالث ببعض الشخصيات المعروضة في معرض سي هولي خلال زيارة رسمية إلى أيرلندا الشمالية في 19 مارس 2025. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Pool/Samir Hussein

التقت الملكة كاميلا والملك تشارلز الثالث ببعض الشخصيات المعروضة في معرض سي هولي خلال زيارة رسمية إلى أيرلندا الشمالية في 19 مارس 2025.

© Getty Images / Ben Montgomery

يُجري مُختصّو الفنون تعديلات على لوحتي إيفلين دي مورغان، "لونا"، 1885، زيت على قماش (يمين) وإيفلين دي مورغان، السجينة، 1907-1908، زيت على قماش (يسار) في معرض "جيلدهول" للفنون في 18 مارس 2025 في لندن، إنجلترا.

يُجري مُختصّو الفنون تعديلات على لوحتي إيفلين دي مورغان، &quot;لونا&quot;، 1885، زيت على قماش (يمين) وإيفلين دي مورغان، السجينة، 1907-1908، زيت على قماش (يسار) في معرض &quot;جيلدهول&quot; للفنون في 18 مارس 2025 في لندن، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Ben Montgomery

يُجري مُختصّو الفنون تعديلات على لوحتي إيفلين دي مورغان، "لونا"، 1885، زيت على قماش (يمين) وإيفلين دي مورغان، السجينة، 1907-1908، زيت على قماش (يسار) في معرض "جيلدهول" للفنون في 18 مارس 2025 في لندن، إنجلترا.

© Getty Images / Picture alliance/Arne Dedert

رجل يستمتع بأشعة الشمس والطقس الجميل مع كلبه في ركنٍ من معرض النحت في المتحف التاريخي بوسط المدينة.

رجل يستمتع بأشعة الشمس والطقس الجميل مع كلبه في ركنٍ من معرض النحت في المتحف التاريخي بوسط المدينة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Picture alliance/Arne Dedert

رجل يستمتع بأشعة الشمس والطقس الجميل مع كلبه في ركنٍ من معرض النحت في المتحف التاريخي بوسط المدينة.

© Getty Images / Ryan Hiscott

تغطس ناتاشا "مو" هانت، لاعبة فريق غلوستر-هارتبوري، في حوض استحمام ساخن في غرفة ملابس الفريق احتفالًا مع زميلاتها بفوزهن بكأس دوري الرجبي للسيدات، بعد المباراة النهائية لدوري الرجبي للسيدات بين فريقي غلوستر-هارتبوري وساراسينز في ملعب ستون إكس، 16 مارس 2025، في بارنيت، إنجلترا.

تغطس ناتاشا &quot;مو&quot; هانت، لاعبة فريق غلوستر-هارتبوري، في حوض استحمام ساخن في غرفة ملابس الفريق احتفالًا مع زميلاتها بفوزهن بكأس دوري الرجبي للسيدات، بعد المباراة النهائية لدوري الرجبي للسيدات بين فريقي غلوستر-هارتبوري وساراسينز في ملعب ستون إكس، 16 مارس 2025، في بارنيت، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Ryan Hiscott

تغطس ناتاشا "مو" هانت، لاعبة فريق غلوستر-هارتبوري، في حوض استحمام ساخن في غرفة ملابس الفريق احتفالًا مع زميلاتها بفوزهن بكأس دوري الرجبي للسيدات، بعد المباراة النهائية لدوري الرجبي للسيدات بين فريقي غلوستر-هارتبوري وساراسينز في ملعب ستون إكس، 16 مارس 2025، في بارنيت، إنجلترا.

© Getty Images / China News Service/VCG/Yang Bo

يستمتع الزوار بأزهار التوليب المتفتحة في حديقة "نانجينغ غرين" للمعارض مع حلول فصل الربيع في 15 مارس 2025 في نانجينغ، مقاطعة جيانغسو الصينية.

يستمتع الزوار بأزهار التوليب المتفتحة في حديقة &quot;نانجينغ غرين&quot; للمعارض مع حلول فصل الربيع في 15 مارس 2025 في نانجينغ، مقاطعة جيانغسو الصينية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / China News Service/VCG/Yang Bo

يستمتع الزوار بأزهار التوليب المتفتحة في حديقة "نانجينغ غرين" للمعارض مع حلول فصل الربيع في 15 مارس 2025 في نانجينغ، مقاطعة جيانغسو الصينية.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

رجل يجلس على مقعد على الجسر في بيرديانسك.

رجل يجلس على مقعد على الجسر في بيرديانسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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رجل يجلس على مقعد على الجسر في بيرديانسك.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

أحد المارة في ساحة لينين في نوفوسيبيرسك.

أحد المارة في ساحة لينين في نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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أحد المارة في ساحة لينين في نوفوسيبيرسك.

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