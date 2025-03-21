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https://sarabic.ae/20250321/الأكثر-تقدما-وقوة-على-الإطلاق-ترامب-يكشف-عن-المقاتلة-إف-47-من-الجيل-السادس--1098843965.html
"الأكثر تقدما وقوة على الإطلاق"... ترامب يكشف عن المقاتلة "إف-47" من الجيل السادس
"الأكثر تقدما وقوة على الإطلاق"... ترامب يكشف عن المقاتلة "إف-47" من الجيل السادس
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن مقاتلة جديدة من الجيل السادس من طراز "إف-47"، وفيما أكد أن النسخة التجريبية منها كانت تُختبر سرًا منذ نحو 5... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T17:44+0000
2025-03-21T17:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب، في كلمة ألقاها من المكتب البيضاوي مع وزير الدفاع بيت هيغسيث: "القوات الجوية الأمريكية تطلق برنامج مقاتلات من الجيل السادس، وستكون مقاتلة "إف-47" التي تم الانتهاء من اختبارها سرا، الأنجح في العالم ونحن واثقون من ذلك فهي تتمتع بقدرة عالية على المناورة والتخفي، تستطيع الطيران بسرعة تفوق 2 ماخ (أكثر من 2470 كيلومترا في الساعة)، ولا يوجد لها مثيل حتى الآن".ويُنظر إلى "إف-47" بوصفها المقاتلة الأكثر تطورًا في تاريخ الولايات المتحدة، مع قدرات متقدمة في التخفي والتسلح والذكاء الاصطناعي، ما يجعلها حجر الأساس في استراتيجية التفوق الجوي الأمريكي خلال العقود المقبلة.وأصبح الإنفاق العسكري الأمريكي تحت مجهر رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي تولى مهمة وزير الكفاءة الحكومية، التي تتولى مهمة خفض الإنفاق الحكومي في غالبية قطاعات الحكومة الفيدرالية.وتقول مجلة أمريكية إن الوحدات البحرية الضخمة مثل حاملات الطائرات يمكن أن تكون على رأس قائمة ماسك، إذا قرر البدء في خفض الإنفاق العسكري داخل الجيش.وتقول المجلة إن هناك تخوفات داخل الأوساط الدفاعية الأمريكية من أن يبدأ ماسك في خطة لتخفيض الإنفاق على برنامج "إف - 35" بعدما أصبحت عائداته أقل من مستوى التوقعات وما تم التخطيط له على مدى الـ20 عاما الماضية.وبحسب المجلة، فإن الخطوة التالية في سلاح البحرية ستكون برامج حاملات الطائرات وخاصة برنامج حاملة الطائرات "فورد" التي تجاوزت الميزانية المقررة والجدول الزمني لتطويرها، إضافة إلى المشاكل الفنية المتكررة التي تعاني منها.
https://sarabic.ae/20250321/في-لقطة-طريفة-ترامب-يكرر-مزاحه-الشهير-أمام-ضيوفه-بالضغط-على-الزر-النووي-فيديو-1098838891.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

"الأكثر تقدما وقوة على الإطلاق"... ترامب يكشف عن المقاتلة "إف-47" من الجيل السادس

17:44 GMT 21.03.2025
CC0 / Ronald Bradshaw / مقاتلة "إف-35"
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
CC0 / Ronald Bradshaw /
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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن مقاتلة جديدة من الجيل السادس من طراز "إف-47"، وفيما أكد أن النسخة التجريبية منها كانت تُختبر سرًا منذ نحو 5 سنوات، أعرب عن ثقته بأنها الأكثر تقدما وقوة وفتكاً على الإطلاق.
وقال ترامب، في كلمة ألقاها من المكتب البيضاوي مع وزير الدفاع بيت هيغسيث: "القوات الجوية الأمريكية تطلق برنامج مقاتلات من الجيل السادس، وستكون مقاتلة "إف-47" التي تم الانتهاء من اختبارها سرا، الأنجح في العالم ونحن واثقون من ذلك فهي تتمتع بقدرة عالية على المناورة والتخفي، تستطيع الطيران بسرعة تفوق 2 ماخ (أكثر من 2470 كيلومترا في الساعة)، ولا يوجد لها مثيل حتى الآن".

وأشار ترامب إلى أن مقاتلة "إف-47" ستكون المقاتلة الأكثر تقدما وقوة وفتكاً على الإطلاق"، وأكد أن شركة "بوينغ" هي التي ستتلقى الطلب لتسليم المقاتلة.

ويُنظر إلى "إف-47" بوصفها المقاتلة الأكثر تطورًا في تاريخ الولايات المتحدة، مع قدرات متقدمة في التخفي والتسلح والذكاء الاصطناعي، ما يجعلها حجر الأساس في استراتيجية التفوق الجوي الأمريكي خلال العقود المقبلة.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
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13:14 GMT
وأصبح الإنفاق العسكري الأمريكي تحت مجهر رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي تولى مهمة وزير الكفاءة الحكومية، التي تتولى مهمة خفض الإنفاق الحكومي في غالبية قطاعات الحكومة الفيدرالية.
وتقول مجلة أمريكية إن الوحدات البحرية الضخمة مثل حاملات الطائرات يمكن أن تكون على رأس قائمة ماسك، إذا قرر البدء في خفض الإنفاق العسكري داخل الجيش.
ويدعم إيلون ماسك، التوسع في استخدام الأنظمة القتالية الروبوتية في جميع وحدات الجيش الأمريكي في البر والبحر والجو بينما ينتقد بصورة متكررة حجم الإنفاق الهائل على برامج أسلحة مختلفة وأبرزها مقاتلات "إف - 35" الشبحية.
وتقول المجلة إن هناك تخوفات داخل الأوساط الدفاعية الأمريكية من أن يبدأ ماسك في خطة لتخفيض الإنفاق على برنامج "إف - 35" بعدما أصبحت عائداته أقل من مستوى التوقعات وما تم التخطيط له على مدى الـ20 عاما الماضية.
وبحسب المجلة، فإن الخطوة التالية في سلاح البحرية ستكون برامج حاملات الطائرات وخاصة برنامج حاملة الطائرات "فورد" التي تجاوزت الميزانية المقررة والجدول الزمني لتطويرها، إضافة إلى المشاكل الفنية المتكررة التي تعاني منها.
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