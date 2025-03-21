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https://sarabic.ae/20250321/ماتفيينكو-روسيا-محظوظة-جدا-بوجود-سيرغي-لافروف-1098830062.html
ماتفيينكو: روسيا محظوظة جدا بوجود سيرغي لافروف
ماتفيينكو: روسيا محظوظة جدا بوجود سيرغي لافروف
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الجمعة، بأن روسيا محظوظة للغاية بسيرغي لافروف، مشددةً على أنه الشخص الذي يجب أن يكون في منصب وزير... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T09:07+0000
2025-03-21T09:07+0000
روسيا
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وقالت ماتفيينكو، في تهنئة نشرتها على موقع مجلس الفيدرالية الرسمي على "تلغرام": "أعتقد أن روسيا محظوظة جدًا بوجود سيرغي لافروف. فهو الشخص المناسب تمامًا لتولي منصب وزير خارجية دولة عظمى".ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوما بمنح وزير الخارجية سيرغي لافروف وسام "القديس الرسول أندراوس"، وهو أرفع أوسمة الدولة في روسيا، تقديرا لإسهاماته البارزة.ويصادف هذا التكريم الذكرى الـ75 لميلاد كبير الدبلوماسيين الروس سيرغي لافروف، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم الجمعة.مفاوضات كبرى.. محطات حاسمة في مسيرة لافروف الدبلوماسية
https://sarabic.ae/20250321/لافروف-في-75-عاما-رجل-الدبلوماسية-الروسية-1098829473.html
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ماتفيينكو: روسيا محظوظة جدا بوجود سيرغي لافروف

09:07 GMT 21.03.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الجلسة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الجلسة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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تابعنا عبر
صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الجمعة، بأن روسيا محظوظة للغاية بسيرغي لافروف، مشددةً على أنه الشخص الذي يجب أن يكون في منصب وزير خارجية قوة عظمى.
وقالت ماتفيينكو، في تهنئة نشرتها على موقع مجلس الفيدرالية الرسمي على "تلغرام": "أعتقد أن روسيا محظوظة جدًا بوجود سيرغي لافروف. فهو الشخص المناسب تمامًا لتولي منصب وزير خارجية دولة عظمى".

وهنأت ماتفيينكو لافروف بمناسبة عيد ميلاده الـ75، قائلةً: "أود أن أتمنى له بصدق الصحة الجيدة والقوة الروحية، حتى تكون حكمته وطاقته وخبرته في خدمة وطننا الأم لسنوات عديدة قادمة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
لافروف في 75 عاما... رجل الدبلوماسية الروسية
08:32 GMT
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوما بمنح وزير الخارجية سيرغي لافروف وسام "القديس الرسول أندراوس"، وهو أرفع أوسمة الدولة في روسيا، تقديرا لإسهاماته البارزة.

وجاء في نص المرسوم: "تقديرًا للإنجازات البارزة في خدمة الوطن، والإسهامات الكبيرة في تطوير وتنفيذ السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية، ولسنوات طويلة من العمل الحكومي المثمر، يُمنح وزير الخارجية الروسي سيرغي فيكتوروفيتش لافروف وسام القديس أندراوس الأول".

ويصادف هذا التكريم الذكرى الـ75 لميلاد كبير الدبلوماسيين الروس سيرغي لافروف، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم الجمعة.
مفاوضات كبرى.. محطات حاسمة في مسيرة لافروف الدبلوماسية
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