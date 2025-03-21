https://sarabic.ae/20250321/لافروف-في-75-عاما-رجل-الدبلوماسية-الروسية-1098829473.html

لافروف في 75 عاما... رجل الدبلوماسية الروسية

لافروف في 75 عاما... رجل الدبلوماسية الروسية

سبوتنيك عربي

يعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أحد أهم القامات الدبلوماسية في روسيا والعالم، حيث أنه يمتلك تاريخا حافلا بالإنجازات الدبلوماسية والمهنية. 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T08:32+0000

2025-03-21T08:32+0000

2025-03-21T08:32+0000

سيرغي لافروف

روسيا

الخارجية الروسية

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ولد وزير الخارجية الروسي سيرغي فيكتوروفيتش لافروف، في 21 مارس/ آذار، 1950 في موسكو، وفي عام 1972 تخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، التابع لوزارة خارجية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.وبدأ لافروف أنشطته المهنية عام 1972، في سفارة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية في سريلانكا، وفي الفترة 1976-1981 عمل في مديرية المنظمات الاقتصادية الدولية، في وزارة خارجية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.وفي الفترة الممتدة بين عامي 1981-1988، عمل لافرف سكرتيرا أولا ومستشارا وكبير مستشاري البعثة الدائمة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية لدى الأمم المتحدة.وعمل لافروف رئيسا لقسم المنظمات الدولية، ومديرا لقسم المنظمات الدولية والقضايا العالمية بوزارة الخارجية الروسية، منذ عام 1990 وحتى عام 1992.وتقلد لافروف في عام 1992، منصب نائب وزير خارجية روسيا، حتى عام 1994.وفي 9 مارس 2004، تم تعيين سيرغي لافروف وزيراً لخارجية روسيا، وأعيد تعيينه في هذا المنصب في مايو/ أيار 2004، وسبتمبر/ أيلول 2007، ومايو 2008، ومايو 2012، ومايو 2018، و21 يناير/ كانون الثاني 2020، وفي 14 مايو 2024، وبموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، تم تعيين سيرغي لافروف مرة أخرى في منصب وزير خارجية روسيا.أرقام قياسة ومناصب وأوسمة شرفوتولى سيرغي لافروف منصب وزير الخارجية، لأطول فترة في تاريخ روسيا الحديثة، وهو أحد المسؤولين الأطول عمرًا في الحكومة ككل.كما أنه رئيس لجنة روسيا لليونسكو، ويرأس اللجنة الحكومية لشؤون المواطنين بالخارج، وأيضا رئيس مجلس أمناء معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية.كما حصل على خطاب شكر من رئيس روسيا (1994، 2000، 2005، 2006).ويتحدث لافروف الإنجليزية والفرنسية والسنهالية (أكثر لغة شائعة في سريلانكا)، كما أن سيرغي لافروف مغرم بالشعر، وهو مؤلف نشيد معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية.مفاوضات كبرى.. محطات حاسمة في مسيرة لافروف الدبلوماسية

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https://sarabic.ae/20250321/أبرز-اقتباسات-لوزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-1098815485.html

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سيرغي لافروف, روسيا, الخارجية الروسية