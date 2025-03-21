https://sarabic.ae/20250321/لافروف-في-75-عاما-رجل-الدبلوماسية-الروسية-1098829473.html
لافروف في 75 عاما... رجل الدبلوماسية الروسية
لافروف في 75 عاما... رجل الدبلوماسية الروسية
سبوتنيك عربي
يعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أحد أهم القامات الدبلوماسية في روسيا والعالم، حيث أنه يمتلك تاريخا حافلا بالإنجازات الدبلوماسية والمهنية. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T08:32+0000
2025-03-21T08:32+0000
2025-03-21T08:32+0000
سيرغي لافروف
روسيا
الخارجية الروسية
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ولد وزير الخارجية الروسي سيرغي فيكتوروفيتش لافروف، في 21 مارس/ آذار، 1950 في موسكو، وفي عام 1972 تخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، التابع لوزارة خارجية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.وبدأ لافروف أنشطته المهنية عام 1972، في سفارة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية في سريلانكا، وفي الفترة 1976-1981 عمل في مديرية المنظمات الاقتصادية الدولية، في وزارة خارجية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.وفي الفترة الممتدة بين عامي 1981-1988، عمل لافرف سكرتيرا أولا ومستشارا وكبير مستشاري البعثة الدائمة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية لدى الأمم المتحدة.وعمل لافروف رئيسا لقسم المنظمات الدولية، ومديرا لقسم المنظمات الدولية والقضايا العالمية بوزارة الخارجية الروسية، منذ عام 1990 وحتى عام 1992.وتقلد لافروف في عام 1992، منصب نائب وزير خارجية روسيا، حتى عام 1994.وفي 9 مارس 2004، تم تعيين سيرغي لافروف وزيراً لخارجية روسيا، وأعيد تعيينه في هذا المنصب في مايو/ أيار 2004، وسبتمبر/ أيلول 2007، ومايو 2008، ومايو 2012، ومايو 2018، و21 يناير/ كانون الثاني 2020، وفي 14 مايو 2024، وبموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، تم تعيين سيرغي لافروف مرة أخرى في منصب وزير خارجية روسيا.أرقام قياسة ومناصب وأوسمة شرفوتولى سيرغي لافروف منصب وزير الخارجية، لأطول فترة في تاريخ روسيا الحديثة، وهو أحد المسؤولين الأطول عمرًا في الحكومة ككل.كما أنه رئيس لجنة روسيا لليونسكو، ويرأس اللجنة الحكومية لشؤون المواطنين بالخارج، وأيضا رئيس مجلس أمناء معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية.كما حصل على خطاب شكر من رئيس روسيا (1994، 2000، 2005، 2006).ويتحدث لافروف الإنجليزية والفرنسية والسنهالية (أكثر لغة شائعة في سريلانكا)، كما أن سيرغي لافروف مغرم بالشعر، وهو مؤلف نشيد معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية.مفاوضات كبرى.. محطات حاسمة في مسيرة لافروف الدبلوماسية
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https://sarabic.ae/20250321/أبرز-اقتباسات-لوزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-1098815485.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سيرغي لافروف, روسيا, الخارجية الروسية
سيرغي لافروف, روسيا, الخارجية الروسية
لافروف في 75 عاما... رجل الدبلوماسية الروسية
يعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أحد أهم القامات الدبلوماسية في روسيا والعالم، حيث أنه يمتلك تاريخا حافلا بالإنجازات الدبلوماسية والمهنية.
ولد وزير الخارجية الروسي سيرغي فيكتوروفيتش لافروف، في 21 مارس/ آذار، 1950 في موسكو، وفي عام 1972 تخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، التابع لوزارة خارجية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.
وبدأ لافروف أنشطته المهنية عام 1972، في سفارة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية في سريلانكا، وفي الفترة 1976-1981 عمل في مديرية المنظمات الاقتصادية الدولية، في وزارة خارجية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.
وفي الفترة الممتدة بين عامي 1981-1988، عمل لافرف سكرتيرا أولا ومستشارا وكبير مستشاري البعثة الدائمة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية لدى الأمم المتحدة.
ومنذ عام 1988 وحتى عام 1990، عمل لافروف كنائب لرئيس قسم العلاقات الاقتصادية الدولية، بوزارة خارجية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.
وعمل لافروف رئيسا لقسم المنظمات الدولية، ومديرا لقسم المنظمات الدولية والقضايا العالمية بوزارة الخارجية الروسية، منذ عام 1990 وحتى عام 1992.
وتقلد لافروف في عام 1992، منصب نائب وزير خارجية روسيا، حتى عام 1994.
ومثّل لافروف في الفترة الممتدة من عام 1994 وحتى عام 2004، روسيا لدى الأمم المتحدة، كممثل دائم في نيويورك.
وفي 9 مارس 2004، تم تعيين سيرغي لافروف وزيراً لخارجية روسيا، وأعيد تعيينه في هذا المنصب في مايو/ أيار 2004، وسبتمبر/ أيلول 2007، ومايو 2008، ومايو 2012، ومايو 2018، و21 يناير/ كانون الثاني 2020، وفي 14 مايو 2024، وبموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، تم تعيين سيرغي لافروف مرة أخرى في منصب وزير خارجية روسيا.
أرقام قياسة ومناصب وأوسمة شرف
وتولى سيرغي لافروف منصب وزير الخارجية، لأطول فترة في تاريخ روسيا الحديثة، وهو أحد المسؤولين الأطول عمرًا في الحكومة ككل.
ويرأس لافروف لجنة المجلس العام لحزب روسيا الموحدة، للتعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، وهو عضو هيئة رئاسة لجنة برنامج روسيا الموحدة، ورئيس مجلس رؤساء الكيانات التابعة لروسيا، التابع لوزارة الخارجية الروسية.
كما أنه رئيس لجنة روسيا لليونسكو، ويرأس اللجنة الحكومية لشؤون المواطنين بالخارج، وأيضا رئيس مجلس أمناء معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية.
وتقلّد لافروف وسام الاستحقاق للوطن، في عام 1998 حصل على الدرجة الرابعة من الوسام، في عام 2005 - الدرجة الثالثة، في عام 2010 - الدرجة الثانية، وفي عام 2015 - الدرجة الأولى.
كما حصل على خطاب شكر من رئيس روسيا (1994، 2000، 2005، 2006).
ويتحدث لافروف الإنجليزية والفرنسية والسنهالية (أكثر لغة شائعة في سريلانكا)، كما أن سيرغي لافروف مغرم بالشعر، وهو مؤلف نشيد معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية.