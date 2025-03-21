لافروف في 75 عاما... رجل الدبلوماسية الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250321/لافروف-في-75-عاما-رجل-الدبلوماسية-الروسية-1098829473.html
لافروف في 75 عاما... رجل الدبلوماسية الروسية
لافروف في 75 عاما... رجل الدبلوماسية الروسية
سبوتنيك عربي
يعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أحد أهم القامات الدبلوماسية في روسيا والعالم، حيث أنه يمتلك تاريخا حافلا بالإنجازات الدبلوماسية والمهنية. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T08:32+0000
2025-03-21T08:32+0000
سيرغي لافروف
روسيا
الخارجية الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/15/1098824080_0:0:3266:1838_1920x0_80_0_0_b985bbe56501936231c20924fdae503a.jpg
ولد وزير الخارجية الروسي سيرغي فيكتوروفيتش لافروف، في 21 مارس/ آذار، 1950 في موسكو، وفي عام 1972 تخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، التابع لوزارة خارجية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.وبدأ لافروف أنشطته المهنية عام 1972، في سفارة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية في سريلانكا، وفي الفترة 1976-1981 عمل في مديرية المنظمات الاقتصادية الدولية، في وزارة خارجية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.وفي الفترة الممتدة بين عامي 1981-1988، عمل لافرف سكرتيرا أولا ومستشارا وكبير مستشاري البعثة الدائمة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية لدى الأمم المتحدة.وعمل لافروف رئيسا لقسم المنظمات الدولية، ومديرا لقسم المنظمات الدولية والقضايا العالمية بوزارة الخارجية الروسية، منذ عام 1990 وحتى عام 1992.وتقلد لافروف في عام 1992، منصب نائب وزير خارجية روسيا، حتى عام 1994.وفي 9 مارس 2004، تم تعيين سيرغي لافروف وزيراً لخارجية روسيا، وأعيد تعيينه في هذا المنصب في مايو/ أيار 2004، وسبتمبر/ أيلول 2007، ومايو 2008، ومايو 2012، ومايو 2018، و21 يناير/ كانون الثاني 2020، وفي 14 مايو 2024، وبموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، تم تعيين سيرغي لافروف مرة أخرى في منصب وزير خارجية روسيا.أرقام قياسة ومناصب وأوسمة شرفوتولى سيرغي لافروف منصب وزير الخارجية، لأطول فترة في تاريخ روسيا الحديثة، وهو أحد المسؤولين الأطول عمرًا في الحكومة ككل.كما أنه رئيس لجنة روسيا لليونسكو، ويرأس اللجنة الحكومية لشؤون المواطنين بالخارج، وأيضا رئيس مجلس أمناء معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية.كما حصل على خطاب شكر من رئيس روسيا (1994، 2000، 2005، 2006).ويتحدث لافروف الإنجليزية والفرنسية والسنهالية (أكثر لغة شائعة في سريلانكا)، كما أن سيرغي لافروف مغرم بالشعر، وهو مؤلف نشيد معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية.مفاوضات كبرى.. محطات حاسمة في مسيرة لافروف الدبلوماسية
https://sarabic.ae/20250321/بمناسبة-عيد-ميلاده-الـ75-بوتين-يمنح-لافروف-أرفع-وسام-في-روسيا-1098823822.html
https://sarabic.ae/20250321/أبرز-اقتباسات-لوزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-1098815485.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/15/1098824080_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_6dd8a36bb0c86dcdeed8a5d1c3881c5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سيرغي لافروف, روسيا, الخارجية الروسية
سيرغي لافروف, روسيا, الخارجية الروسية

لافروف في 75 عاما... رجل الدبلوماسية الروسية

08:32 GMT 21.03.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أحد أهم القامات الدبلوماسية في روسيا والعالم، حيث أنه يمتلك تاريخا حافلا بالإنجازات الدبلوماسية والمهنية.
ولد وزير الخارجية الروسي سيرغي فيكتوروفيتش لافروف، في 21 مارس/ آذار، 1950 في موسكو، وفي عام 1972 تخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، التابع لوزارة خارجية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.
وبدأ لافروف أنشطته المهنية عام 1972، في سفارة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية في سريلانكا، وفي الفترة 1976-1981 عمل في مديرية المنظمات الاقتصادية الدولية، في وزارة خارجية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.
وفي الفترة الممتدة بين عامي 1981-1988، عمل لافرف سكرتيرا أولا ومستشارا وكبير مستشاري البعثة الدائمة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية لدى الأمم المتحدة.
ومنذ عام 1988 وحتى عام 1990، عمل لافروف كنائب لرئيس قسم العلاقات الاقتصادية الدولية، بوزارة خارجية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.
وعمل لافروف رئيسا لقسم المنظمات الدولية، ومديرا لقسم المنظمات الدولية والقضايا العالمية بوزارة الخارجية الروسية، منذ عام 1990 وحتى عام 1992.
وتقلد لافروف في عام 1992، منصب نائب وزير خارجية روسيا، حتى عام 1994.

ومثّل لافروف في الفترة الممتدة من عام 1994 وحتى عام 2004، روسيا لدى الأمم المتحدة، كممثل دائم في نيويورك.

وفي 9 مارس 2004، تم تعيين سيرغي لافروف وزيراً لخارجية روسيا، وأعيد تعيينه في هذا المنصب في مايو/ أيار 2004، وسبتمبر/ أيلول 2007، ومايو 2008، ومايو 2012، ومايو 2018، و21 يناير/ كانون الثاني 2020، وفي 14 مايو 2024، وبموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، تم تعيين سيرغي لافروف مرة أخرى في منصب وزير خارجية روسيا.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
بمناسبة عيد ميلاده الـ75.. بوتين يمنح لافروف أرفع وسام في روسيا
06:32 GMT

أرقام قياسة ومناصب وأوسمة شرف

وتولى سيرغي لافروف منصب وزير الخارجية، لأطول فترة في تاريخ روسيا الحديثة، وهو أحد المسؤولين الأطول عمرًا في الحكومة ككل.
ويرأس لافروف لجنة المجلس العام لحزب روسيا الموحدة، للتعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، وهو عضو هيئة رئاسة لجنة برنامج روسيا الموحدة، ورئيس مجلس رؤساء الكيانات التابعة لروسيا، التابع لوزارة الخارجية الروسية.
كما أنه رئيس لجنة روسيا لليونسكو، ويرأس اللجنة الحكومية لشؤون المواطنين بالخارج، وأيضا رئيس مجلس أمناء معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
وسائط متعددة
أبرز الاقتباسات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
07:00 GMT
وتقلّد لافروف وسام الاستحقاق للوطن، في عام 1998 حصل على الدرجة الرابعة من الوسام، في عام 2005 - الدرجة الثالثة، في عام 2010 - الدرجة الثانية، وفي عام 2015 - الدرجة الأولى.
كما حصل على خطاب شكر من رئيس روسيا (1994، 2000، 2005، 2006).
ويتحدث لافروف الإنجليزية والفرنسية والسنهالية (أكثر لغة شائعة في سريلانكا)، كما أن سيرغي لافروف مغرم بالشعر، وهو مؤلف نشيد معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية.
مفاوضات كبرى.. محطات حاسمة في مسيرة لافروف الدبلوماسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала