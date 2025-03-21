مفاوضات كبرى.. محطات حاسمة في مسيرة لافروف الدبلوماسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250321/مفاوضات-كبرى-محطات-حاسمة-في-مسيرة-لافروف-الدبلوماسية-1098828566.html
مفاوضات كبرى.. محطات حاسمة في مسيرة لافروف الدبلوماسية
مفاوضات كبرى.. محطات حاسمة في مسيرة لافروف الدبلوماسية
سبوتنيك عربي
يعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أبرز الشخصيات السياسية التي أسهمت في رسم ملامح السياسة العالمية خلال العقدين الماضيين. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T08:04+0000
2025-03-21T08:04+0000
روسيا
العالم
سيرغي لافروف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/15/1098825220_0:96:2048:1248_1920x0_80_0_0_d44a81f116f5bfa06e3ffa7d9861a966.jpg
فيما يلي أبرز المفاوضات التي قام فيها الوزير الروسي بدور حاسم:2004 – رباعية الشرق الأوسط: منذ توليه منصب وزير الخارجية الروسي في 9 مارس/آذار 2004، شارك لافروف في مفاوضات "الرباعية" التي تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، بهدف تهدئة التوترات بين إسرائيل وفلسطين. 2009 – إعادة ضبط العلاقات الروسية الأمريكية:قام لافروف بدور محوري في تحسين العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ما مهّد الطريق لتخفيض الترسانات النووية للبلدين. 2010 – معاهدة "نيو ستارت":أسهم في إبرام هذه الاتفاقية البارزة للحد من الأسلحة النووية، التي وضعت قيودا على المخزون النووي لكل من روسيا والولايات المتحدة. 2013 – تدمير الأسلحة الكيميائية السورية:تفاوض لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري للتوصل إلى اتفاق يقضي بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية، ما حال دون شن ضربات عسكرية أمريكية على سوريا.2015 – الاتفاق النووي الإيراني:ساعد الوزير الروسي في إنهاء أزمة استمرت عقدا بسبب اتهامات غربية لإيران بتطوير أسلحة نووية، ما أسفر عن تخفيف العقوبات على طهران وتعزيز استقلالها في قطاع الطاقة.2015 – اتفاقيات مينسك:قاد لافروف جهودا دبلوماسية لإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا، مشددا أخيرا على أن التزام كييف بهذه الاتفاقيات كان سيحافظ على حدودها لعام 1991، باستثناء القرم ودونباس. 2019-2020 – محادثات السلام الليبية: قاد مساعي دعم الحل السياسي في ليبيا بعد الفوضى التي أعقبت التدخل العسكري للناتو عام 2011.2021 – محادثات الأمن الأوروبي: ترأس مفاوضات حول المقترحات الروسية لضمان الأمن الأوروبي، والتي تضمنت وقف توسع الناتو شرقا وضمان حياد أوكرانيا.2022 – التوجه الروسي نحو أفريقيا: أطلق سلسلة محادثات رفيعة المستوى لتعزيز علاقات موسكو مع دول الجنوب العالمي، لا سيما الدول الأفريقية الغنية بالموارد.2025 – الشراكة الاستراتيجية مع إيران:قام بدور محوري في إبرام معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران لتعزيز الاستقرار الإقليمي وسط تصاعد التوترات مع إسرائيل.2025 – محادثات السلام الأوكرانية في الرياض:قاد مفاوضات رفيعة المستوى في العاصمة السعودية لإرساء سلام دائم في أوكرانيا وتحسين العلاقات الروسية الأمريكية المتوترة في عهد الرئيس جو بايدن، وما زالت المباحثات مستمرة.ويحتفل كبير الدبلوماسيين الروس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة 21 مارس/ آذار الجاري، بعيد ميلاده الـ75.أبرز الاقتباسات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
https://sarabic.ae/20250321/بمناسبة-عيد-ميلاده-الـ75-بوتين-يمنح-لافروف-أرفع-وسام-في-روسيا-1098823822.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/15/1098825220_129:0:1920:1343_1920x0_80_0_0_0696cac958733c33c59c77dc021dc5b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, سيرغي لافروف
روسيا, العالم, سيرغي لافروف

مفاوضات كبرى.. محطات حاسمة في مسيرة لافروف الدبلوماسية

08:04 GMT 21.03.2025
© Sputnik . Eduard Pesov / الانتقال إلى بنك الصورМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в салоне самолета во время поездки в очередную командировку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в салоне самолета во время поездки в очередную командировку - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© Sputnik . Eduard Pesov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أبرز الشخصيات السياسية التي أسهمت في رسم ملامح السياسة العالمية خلال العقدين الماضيين.
فيما يلي أبرز المفاوضات التي قام فيها الوزير الروسي بدور حاسم:
2004 – رباعية الشرق الأوسط:
منذ توليه منصب وزير الخارجية الروسي في 9 مارس/آذار 2004، شارك لافروف في مفاوضات "الرباعية" التي تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، بهدف تهدئة التوترات بين إسرائيل وفلسطين.
2009 – إعادة ضبط العلاقات الروسية الأمريكية:
قام لافروف بدور محوري في تحسين العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ما مهّد الطريق لتخفيض الترسانات النووية للبلدين.
2010 – معاهدة "نيو ستارت":
أسهم في إبرام هذه الاتفاقية البارزة للحد من الأسلحة النووية، التي وضعت قيودا على المخزون النووي لكل من روسيا والولايات المتحدة.
2013 – تدمير الأسلحة الكيميائية السورية:
تفاوض لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري للتوصل إلى اتفاق يقضي بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية، ما حال دون شن ضربات عسكرية أمريكية على سوريا.
2015 – الاتفاق النووي الإيراني:
ساعد الوزير الروسي في إنهاء أزمة استمرت عقدا بسبب اتهامات غربية لإيران بتطوير أسلحة نووية، ما أسفر عن تخفيف العقوبات على طهران وتعزيز استقلالها في قطاع الطاقة.
2015 – اتفاقيات مينسك:
قاد لافروف جهودا دبلوماسية لإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا، مشددا أخيرا على أن التزام كييف بهذه الاتفاقيات كان سيحافظ على حدودها لعام 1991، باستثناء القرم ودونباس.
2019-2020 – محادثات السلام الليبية:
قاد مساعي دعم الحل السياسي في ليبيا بعد الفوضى التي أعقبت التدخل العسكري للناتو عام 2011.
2021 – محادثات الأمن الأوروبي:
ترأس مفاوضات حول المقترحات الروسية لضمان الأمن الأوروبي، والتي تضمنت وقف توسع الناتو شرقا وضمان حياد أوكرانيا.
2022 – التوجه الروسي نحو أفريقيا:
أطلق سلسلة محادثات رفيعة المستوى لتعزيز علاقات موسكو مع دول الجنوب العالمي، لا سيما الدول الأفريقية الغنية بالموارد.
2025 – الشراكة الاستراتيجية مع إيران:
قام بدور محوري في إبرام معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران لتعزيز الاستقرار الإقليمي وسط تصاعد التوترات مع إسرائيل.
2025 – محادثات السلام الأوكرانية في الرياض:
قاد مفاوضات رفيعة المستوى في العاصمة السعودية لإرساء سلام دائم في أوكرانيا وتحسين العلاقات الروسية الأمريكية المتوترة في عهد الرئيس جو بايدن، وما زالت المباحثات مستمرة.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
بمناسبة عيد ميلاده الـ75.. بوتين يمنح لافروف أرفع وسام في روسيا
06:32 GMT
ويحتفل كبير الدبلوماسيين الروس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة 21 مارس/ آذار الجاري، بعيد ميلاده الـ75.
أبرز الاقتباسات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала