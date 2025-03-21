https://sarabic.ae/20250321/مفاوضات-كبرى-محطات-حاسمة-في-مسيرة-لافروف-الدبلوماسية-1098828566.html

مفاوضات كبرى.. محطات حاسمة في مسيرة لافروف الدبلوماسية

مفاوضات كبرى.. محطات حاسمة في مسيرة لافروف الدبلوماسية

سبوتنيك عربي

يعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أبرز الشخصيات السياسية التي أسهمت في رسم ملامح السياسة العالمية خلال العقدين الماضيين. 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T08:04+0000

2025-03-21T08:04+0000

2025-03-21T08:04+0000

روسيا

العالم

سيرغي لافروف

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فيما يلي أبرز المفاوضات التي قام فيها الوزير الروسي بدور حاسم:2004 – رباعية الشرق الأوسط: منذ توليه منصب وزير الخارجية الروسي في 9 مارس/آذار 2004، شارك لافروف في مفاوضات "الرباعية" التي تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، بهدف تهدئة التوترات بين إسرائيل وفلسطين. 2009 – إعادة ضبط العلاقات الروسية الأمريكية:قام لافروف بدور محوري في تحسين العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ما مهّد الطريق لتخفيض الترسانات النووية للبلدين. 2010 – معاهدة "نيو ستارت":أسهم في إبرام هذه الاتفاقية البارزة للحد من الأسلحة النووية، التي وضعت قيودا على المخزون النووي لكل من روسيا والولايات المتحدة. 2013 – تدمير الأسلحة الكيميائية السورية:تفاوض لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري للتوصل إلى اتفاق يقضي بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية، ما حال دون شن ضربات عسكرية أمريكية على سوريا.2015 – الاتفاق النووي الإيراني:ساعد الوزير الروسي في إنهاء أزمة استمرت عقدا بسبب اتهامات غربية لإيران بتطوير أسلحة نووية، ما أسفر عن تخفيف العقوبات على طهران وتعزيز استقلالها في قطاع الطاقة.2015 – اتفاقيات مينسك:قاد لافروف جهودا دبلوماسية لإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا، مشددا أخيرا على أن التزام كييف بهذه الاتفاقيات كان سيحافظ على حدودها لعام 1991، باستثناء القرم ودونباس. 2019-2020 – محادثات السلام الليبية: قاد مساعي دعم الحل السياسي في ليبيا بعد الفوضى التي أعقبت التدخل العسكري للناتو عام 2011.2021 – محادثات الأمن الأوروبي: ترأس مفاوضات حول المقترحات الروسية لضمان الأمن الأوروبي، والتي تضمنت وقف توسع الناتو شرقا وضمان حياد أوكرانيا.2022 – التوجه الروسي نحو أفريقيا: أطلق سلسلة محادثات رفيعة المستوى لتعزيز علاقات موسكو مع دول الجنوب العالمي، لا سيما الدول الأفريقية الغنية بالموارد.2025 – الشراكة الاستراتيجية مع إيران:قام بدور محوري في إبرام معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران لتعزيز الاستقرار الإقليمي وسط تصاعد التوترات مع إسرائيل.2025 – محادثات السلام الأوكرانية في الرياض:قاد مفاوضات رفيعة المستوى في العاصمة السعودية لإرساء سلام دائم في أوكرانيا وتحسين العلاقات الروسية الأمريكية المتوترة في عهد الرئيس جو بايدن، وما زالت المباحثات مستمرة.ويحتفل كبير الدبلوماسيين الروس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة 21 مارس/ آذار الجاري، بعيد ميلاده الـ75.أبرز الاقتباسات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

https://sarabic.ae/20250321/بمناسبة-عيد-ميلاده-الـ75-بوتين-يمنح-لافروف-أرفع-وسام-في-روسيا-1098823822.html

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روسيا, العالم, سيرغي لافروف