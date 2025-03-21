https://sarabic.ae/20250321/واشنطن-توافق-على-بيع-أنظمة-أسلحة-عالية-الدقة-للسعودية-1098824645.html
واشنطن توافق على بيع أنظمة أسلحة عالية الدقة للسعودية
واشنطن توافق على بيع أنظمة أسلحة عالية الدقة للسعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بيع محتملة أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى المملكة العربية السعودية. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T06:53+0000
2025-03-21T06:53+0000
2025-03-21T06:53+0000
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
العالم
العالم العربي
البنتاغون الأمريكي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103412/90/1034129003_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d88f3b23ee9faca57347e9148aa1a45e.jpg
جاء ذلك من خلال بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون، مساء أمس الخميس.وقالت الوكالة في بيان، أن الصفقة تشمل أنظمة السلاح الدقيق المتقدم (APKWS)، إلى جانب العناصر المرتبطة بالدعم اللوجستي وبرنامج التدريب، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون دولار.وأضاف البيان أن هذه الصفقة تأتي في إطار دعم أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتعزيز الأمن القومي الأمريكي من خلال تعزيز قدرات شريك استراتيجي يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج.ومن المتوقع أن تعزز هذه المنظومة قدرة المملكة العربية السعودية على التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية، حيث تتيح لها استهداف الأهداف بدقة متناهية مع تقليل المخاطر المحتملة على الأهداف غير المقصودة، مقارنة بأنظمة الصواريخ الموجهة الأخرى.كما أكد البيان أن هذه الصفقة لن تؤثر على التوازن العسكري في المنطقة، كما أنها لن تؤثر سلبا على جاهزية الدفاع الأمريكية.يشار إلى أن "نظام التوجيه المتقدم للصواريخ الدقيقة" هو نظام تسليح متطور مصمم لتحويل الصواريخ غير الموجهة إلى صواريخ دقيقة التوجيه بتكلفة منخفضة نسبيا مقارنة بالأنظمة الأخرى.ويستخدم هذا النظام وحدة توجيه بالليزر يتم تثبيتها بين رأس الصاروخ الحربي والمحرك، مما يمنحه القدرة على استهداف الأهداف بدقة عالية، هو حل تسليحي فعال من حيث التكلفة والدقة، مصمم لتحسين فعالية الهجمات الجوية والبرية والبحرية دون الحاجة إلى استخدام صواريخ باهظة الثمن، مما يجعله خيارا استراتيجيا لتعزيز قدرات القوات المسلحة.
https://sarabic.ae/20241012/أمريكا-تعلن-عن-صفقات-أسلحة-ضخمة-للسعودية-والإمارات-بأكثر-من-2-مليار-دولار-1093668878.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103412/90/1034129003_395:0:1600:904_1920x0_80_0_0_1873e2cdfea60dd576ca8cef45d599f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم, العالم العربي, البنتاغون الأمريكي, الأخبار
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم, العالم العربي, البنتاغون الأمريكي, الأخبار
واشنطن توافق على بيع أنظمة أسلحة عالية الدقة للسعودية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بيع محتملة أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك من خلال بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون، مساء أمس الخميس.
وقالت
الوكالة في بيان، أن الصفقة تشمل أنظمة السلاح الدقيق المتقدم (APKWS)، إلى جانب العناصر المرتبطة بالدعم اللوجستي وبرنامج التدريب، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون دولار.
وبموجب الصفقة، طلبت المملكة العربية السعودية شراء 2000 وحدة من هذا النظام، بالإضافة إلى قطع الغيار، والمعدات الداعمة، وبرمجيات الصواريخ، والتدريب، والخدمات الهندسية والفنية واللوجستية.
وأضاف البيان أن هذه الصفقة تأتي في إطار دعم أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتعزيز الأمن القومي الأمريكي من خلال تعزيز قدرات شريك استراتيجي يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج.
ومن المتوقع أن تعزز هذه المنظومة قدرة المملكة العربية السعودية على التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية، حيث تتيح لها استهداف الأهداف بدقة متناهية مع تقليل المخاطر المحتملة على الأهداف غير المقصودة، مقارنة بأنظمة الصواريخ الموجهة الأخرى.
12 أكتوبر 2024, 05:59 GMT
كما أكد البيان أن هذه الصفقة لن تؤثر على التوازن العسكري في المنطقة، كما أنها لن تؤثر سلبا على جاهزية الدفاع الأمريكية.
يشار إلى أن "نظام التوجيه المتقدم للصواريخ الدقيقة" هو نظام تسليح متطور مصمم لتحويل الصواريخ غير الموجهة إلى صواريخ دقيقة التوجيه بتكلفة منخفضة نسبيا مقارنة بالأنظمة الأخرى.
ويستخدم هذا النظام وحدة توجيه بالليزر يتم تثبيتها بين رأس الصاروخ الحربي والمحرك، مما يمنحه القدرة على استهداف الأهداف بدقة عالية، هو حل تسليحي فعال من حيث التكلفة والدقة، مصمم لتحسين فعالية الهجمات الجوية والبرية والبحرية دون الحاجة إلى استخدام صواريخ باهظة الثمن، مما يجعله خيارا استراتيجيا لتعزيز قدرات القوات المسلحة.