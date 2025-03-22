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https://sarabic.ae/20250322/اكتشاف-مقبرة-فريدة-لقائد-عسكري-من-عهد-الفراعنة-في-مصر-صور-1098855937.html
اكتشاف مقبرة فريدة لقائد عسكري من عهد الفراعنة في مصر.. صور
اكتشاف مقبرة فريدة لقائد عسكري من عهد الفراعنة في مصر.. صور
سبوتنيك عربي
توصلت مصر إلى كشف أثري جديد، أثناء أعمال التنقيب في تل روض إسكندر بمنطقة المسخوطة في محافظة الإسماعيلية. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T12:34+0000
2025-03-22T12:34+0000
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وأعلنت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، عن اكتشاف مقبرة لقائد عسكري من عصر الملك رمسيس الثالث، بالإضافة إلى مجموعة من المقابر الجماعية والفردية تعود إلى العصور اليونانية والرومانية والعصر المتأخر.وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن "هذا الكشف يعكس الأهمية العسكرية لتل روض الأثري في تأمين الحدود الشرقية لمصر خلال عصر الدولة الحديثة، إذ أظهرت الأدوات المكتشفة داخل المقبرة، مثل رؤوس السهام البرونزية وبقايا صولجان الحكا، أن القائد المدفون كان يشغل منصبا عسكريا رفيعا"، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية.وتابع: "كما تم اكتشاف مجموعة من أواني الألباستر بحالة جيدة، تحمل نقوشا وألوانا، من بينها خرطوشان للملك حور محب، أحد أبرز القادة العسكريين في الأسرة 18".ومن بين المكتشفات الأخرى، خاتم ذهبي يحمل خرطوش الملك رمسيس الثالث، مجموعة من الخرز والأحجار الملونة، وصندوق صغير مصنوع من العاج، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار المصرية.وأشار رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء، قطب فوزي قطب، إلى أن المقابر الجماعية من العصرين اليوناني والروماني احتوت على بقايا هياكل عظمية آدمية، بينما ضمت المقابر الفردية من العصر المتأخر تمائم للإله تاورت والإله بس وعين أوجات، مما يسلط الضوء على الممارسات الجنائزية في تلك الفترات.
https://sarabic.ae/20250314/مقبرة-ملكية-وورشة-لصناعة-الفخار-اكتشاف-أثري-ضخم-جنوبي-مصر-صور-1098658914.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات

اكتشاف مقبرة فريدة لقائد عسكري من عهد الفراعنة في مصر.. صور

12:34 GMT 22.03.2025
© Photo / Unsplash/ AXP Photographyالأقصر، مصر
الأقصر، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
الأقصر، مصر
© Photo / Unsplash/ AXP Photography
تابعنا عبر
توصلت مصر إلى كشف أثري جديد، أثناء أعمال التنقيب في تل روض إسكندر بمنطقة المسخوطة في محافظة الإسماعيلية.
وأعلنت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، عن اكتشاف مقبرة لقائد عسكري من عصر الملك رمسيس الثالث، بالإضافة إلى مجموعة من المقابر الجماعية والفردية تعود إلى العصور اليونانية والرومانية والعصر المتأخر.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن "هذا الكشف يعكس الأهمية العسكرية لتل روض الأثري في تأمين الحدود الشرقية لمصر خلال عصر الدولة الحديثة، إذ أظهرت الأدوات المكتشفة داخل المقبرة، مثل رؤوس السهام البرونزية وبقايا صولجان الحكا، أن القائد المدفون كان يشغل منصبا عسكريا رفيعا"، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية.
وأوضح رئيس قطاع الآثار المصرية، محمد عبد البديع، أن "المقبرة مبنية من الطوب اللبن، وتضم حجرة دفن رئيسية و3 حجرات جانبية مغطاة بالملاط الأبيض، وقد تم العثور داخلها على هيكل عظمي مغطى بالكارتوناج، يعود إلى فترة لاحقة، مما يشير إلى إعادة استخدام المقبرة".
وتابع: "كما تم اكتشاف مجموعة من أواني الألباستر بحالة جيدة، تحمل نقوشا وألوانا، من بينها خرطوشان للملك حور محب، أحد أبرز القادة العسكريين في الأسرة 18".
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ومن بين المكتشفات الأخرى، خاتم ذهبي يحمل خرطوش الملك رمسيس الثالث، مجموعة من الخرز والأحجار الملونة، وصندوق صغير مصنوع من العاج، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار المصرية.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء، قطب فوزي قطب، إلى أن المقابر الجماعية من العصرين اليوناني والروماني احتوت على بقايا هياكل عظمية آدمية، بينما ضمت المقابر الفردية من العصر المتأخر تمائم للإله تاورت والإله بس وعين أوجات، مما يسلط الضوء على الممارسات الجنائزية في تلك الفترات.
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